'Vua bất động sản' Nhậm Đạt Hoa sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng vẫn được khen vì thói quen này

Sao quốc tế 02/06/2023 09:42

Nhậm Đạt Hoa, 68 tuổi, đầu tư vào bất động sản và hiện sở hữu nhiều nhà trên toàn thế giới nhưng nam diễn viên vẫn giữ những thói quen bình dân.

Theo tờ Sinchew, nam diễn viên Nhậm Đạt Hoa gần đây đã ký hợp đồng mua một bất động sản ở khu Greater Bay Area, Trung Sơn. Căn hộ có view hướng núi, bao quanh là núi non, diện tích hơn 100 m2, nằm trong khu vực nổi tiếng nhiều người giàu sinh sống với sân golf tích hợp.

'Vua bất động sản' Nhậm Đạt Hoa sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng vẫn được khen vì thói quen này - Ảnh 1
Nhậm Đạt Hoa gần đây đã ký hợp đồng mua một bất động sản mới 

Trả lời phỏng vấn truyền thông Đại lục, Nhậm Đạt Hoa xác nhận tậu thêm nhà ở Trung Sơn do yêu thích khu vực này và lạc quan về tiềm năng phát triển của khu vực. Ngoài ra, Trung Sơn gần Hong Kong - nơi gia đình ông đang sống, do đó, thuận tiện cho gia đình đến đó nghỉ dưỡng.

'Vua bất động sản' Nhậm Đạt Hoa sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng vẫn được khen vì thói quen này - Ảnh 2
Tài tử Nhậm Đạt Hoa 

Nhậm Đạt Hoa đã đầu tư vào bất động sản kể từ khi gia nhập thị trường tiềm năng này vào năm 1990. Cho đến nay, ông sở hữu hơn 30 bất động sản trên toàn thế giới, bao gồm Paris, Manhattan, London, Singapore, Bắc Kinh, Thượng Hải, đảo Hải Nam. Ngoài việc mua nhà để nghỉ dưỡng, anh còn cho thuê đầu tư. Nhờ khối tài sản bất động sản đồ sộ, ông được gọi là "vua bất động sản".

'Vua bất động sản' Nhậm Đạt Hoa sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng vẫn được khen vì thói quen này - Ảnh 3
Nhậm Đạt Hoa được cho là rất khiêm tốn 

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, ngôi sao 68 tuổi rất "khiêm tốn" và thậm chí còn vui vẻ chào hỏi người qua đường khi họ bất chợt nhận ra anh là ai. Thông thường, một người đã từng bị đâm tại một sự kiện công cộng nhu Nhậm Đạt Hoa sẽ cảnh giác hơn rất nhiều với người lạ nhưng anh không như vậy. Anh trò chuyện vui vẻ và trông rất thoải mái với những người bạn mới của mình.

Người ta thậm chí đã nghe thấy anh cười nói: 'Tôi e rằng không ai muốn xem tôi nếu tôi tiếp tục diễn xuất trong 10 năm nữa'.

'Vua bất động sản' Nhậm Đạt Hoa sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng vẫn được khen vì thói quen này - Ảnh 4
Nhậm Đạt Hoa và vợ 

Nhậm Đạt Hoa là diễn viên kiêm nhà sản xuất phim có tiếng người Hong Kong. Ông khởi đầu với vai trò người mẫu, trước khi trở thành diễn viên giữa những năm 1970. Sau đó, ông ký hợp đồng với mạng truyền hình Hong Kong và đóng vai chính trong một số phim truyền hình trước khi lấn sân điện ảnh năm 1987. Điển trai, kỹ năng diễn xuất và sự chững chạc của ông để lại ấn tượng sâu sắc cho những người thích phim Hong Kong.

Về đời tư, sau cuộc hôn nhân đầu ngắn ngủi, tài tử kết hôn với người mẫu Kỳ Kỳ và có một con gái, gia đình hạnh phúc suốt hơn 20 năm qua.

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