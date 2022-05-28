Vào vai Kiều Phong của Thiên Long Bát Bộ, Chân Tử Đan bị chê bai thậm tệ

Sao quốc tế 28/05/2022 17:43

Ngoại hình của Chân Tử Đan được đánh giá là không hề phù hợp với vai diễn anh hùng võ lâm Kiều Phong trong Thiên Long Bát Bộ phiên bản mới.

Mới đây, Chân Tử Đan đã xác nhận anh sẽ vào vai nhân vật Kiều Phong của Thiên Long Bát Bộ bản mới, tuy nhiên nam diễn viên bị chê già, gương mặt thiếu nét dũng mãnh và vóc dáng cũng không đủ cao lớn để đảm nhận vai diễn này.

chan tu dan 1
Chân Tử Đan nhận nhiều phản ứng tiêu cực sau khi xã nhận tham gia vào Thiên Long Bát Bộ phiên bản mới - Ảnh: Internet

Theo nguyên tác của Kim Dung, Kiều Phong được miêu tả với dáng người oai phong lẫm liệt, lông mày rậm, mũi cao, miệng rộng và qua đời khi còn khá trẻ - 33 tuổi. Trong khi đó, Chân Tử Đan được biết đến với thân hình thấp bé và hiện tại anh cũng đã 59 tuổi.

Một trong những điều mà chính Chân Tử Đan cũng phải công nhận đó chính là gương mặt anh không đủ góc cạnh và thần thái để đóng phim cổ trang, vì thế rất ít khi anh đồng ý nhận vai thuộc thể loại này. Vậy nên, vai diễn Kiều Phong có thể nói là một bước đi mạo hiểm của Chân Tử Đan, Trang tin Sohu nhận định việc giao cho nam tài tử họ Đan nhân vật này là một điều không thuyết phục.

chan tu dan 2
Vai diễn Trương Tam Phong trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2022 của Chân Tử Đan cũng khiến công chúng không vừa lòng - Ảnh: Internet

Trước đây, khi Chân Tử Đan đảm nhận vai diễn Trương Tam Phong trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2022, khán giả đã nhận xét rằng gương mặt anh thiếu đi nhiều nét mềm mại và cũng "già không tới".

Vào năm 2011, Chân Tử Đan cũng từng bị phản đối dữ dội khi được chọn vào vai Quan Vũ trong dự án điện ảnh Quan Vân Trường, tuy gây ấn tượng với kỹ năng dùng đao, nhưng tạo hình của anh không làm hài lòng công chúng vì "thiếu khí phách, ngoại hình thấp bé".

chan tu dan 3
Chân Tử Đan cũng từng bị phản đối dữ dội khi được chọn vào vai Quan Vũ trong dự án điện ảnh Quan Vân Trường - Ảnh: Internet

Đối diện với loạt phản ứng tiêu cực từ phía dư luận, nhà sản xuất phải lý giải răng bộ phim Quan Vân Trường miêu tả một Quan Công đời thường, không có mặt đỏ, râu dài, mặc giáp cầm đao như trong hình dung của người đời lầm tưởng.

Yêu cầu cực cao về nhân vật nữ trong Thiên Long Bát Bộ, Chân Tử Đan khiến loạt tiểu Hoa đình đám mất cơ hội

Yêu cầu cực cao về nhân vật nữ trong Thiên Long Bát Bộ, Chân Tử Đan khiến loạt tiểu Hoa đình đám mất cơ hội

Trong dự án Thiên Long Bát Bộ bản mới, Chân Tử Đan sẽ vào vai Kiều Phong, trong khi đó vai A Châu đang được nhiều người quan tâm khi nam diễn viên yêu cầu cực cao cho nhân vật này.

Xem thêm
Từ khóa:   Chân Tử Đan diễn viên Chân Tử Đan Thiên Long Bát Bộ sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu cực cao về nhân vật nữ trong Thiên Long Bát Bộ, Chân Tử Đan khiến loạt tiểu Hoa đình đám mất cơ hội

Yêu cầu cực cao về nhân vật nữ trong Thiên Long Bát Bộ, Chân Tử Đan khiến loạt tiểu Hoa đình đám mất cơ hội

Con gái Chân Tử Đan lớn phổng phao, ra dáng thiếu nữ ở tuổi 18

Con gái Chân Tử Đan lớn phổng phao, ra dáng thiếu nữ ở tuổi 18

Ảnh vợ chồng Chân Tử Đan vội về Trung Quốc sau ồn ào gây tranh cãi

Ảnh vợ chồng Chân Tử Đan vội về Trung Quốc sau ồn ào gây tranh cãi

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/5/2022: La Vân Hi 'ẵm' trọn vai nam chính của Tống Uy Long, Triệu kim Mạch hứa hẹn đứng đầu dàn tiểu hoa 10x?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/5/2022: La Vân Hi 'ẵm' trọn vai nam chính của Tống Uy Long, Triệu kim Mạch hứa hẹn đứng đầu dàn tiểu hoa 10x?

NÓNG: Cảnh Điềm bị xử phạt với số tiền 'khủng' vì quảng cáo đại ngôn trái pháp luật

NÓNG: Cảnh Điềm bị xử phạt với số tiền 'khủng' vì quảng cáo đại ngôn trái pháp luật

Trong làng giải trí Hoa ngữ có nhiều mỹ nhân như vậy, tại sao chỉ có Cảnh Điềm được mệnh danh là "đóa hoa phú quý nhân gian”?

Trong làng giải trí Hoa ngữ có nhiều mỹ nhân như vậy, tại sao chỉ có Cảnh Điềm được mệnh danh là "đóa hoa phú quý nhân gian”?

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 7 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 12 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 2 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI