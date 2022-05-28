Vào vai Kiều Phong của Thiên Long Bát Bộ, Chân Tử Đan bị chê bai thậm tệ

Ngoại hình của Chân Tử Đan được đánh giá là không hề phù hợp với vai diễn anh hùng võ lâm Kiều Phong trong Thiên Long Bát Bộ phiên bản mới.

Mới đây, Chân Tử Đan đã xác nhận anh sẽ vào vai nhân vật Kiều Phong của Thiên Long Bát Bộ bản mới, tuy nhiên nam diễn viên bị chê già, gương mặt thiếu nét dũng mãnh và vóc dáng cũng không đủ cao lớn để đảm nhận vai diễn này. Chân Tử Đan nhận nhiều phản ứng tiêu cực sau khi xã nhận tham gia vào Thiên Long Bát Bộ phiên bản mới - Ảnh: Internet Theo nguyên tác của Kim Dung, Kiều Phong được miêu tả với dáng người oai phong lẫm liệt, lông mày rậm, mũi cao, miệng rộng và qua đời khi còn khá trẻ - 33 tuổi. Trong khi đó, Chân Tử Đan được biết đến với thân hình thấp bé và hiện tại anh cũng đã 59 tuổi.

Một trong những điều mà chính Chân Tử Đan cũng phải công nhận đó chính là gương mặt anh không đủ góc cạnh và thần thái để đóng phim cổ trang, vì thế rất ít khi anh đồng ý nhận vai thuộc thể loại này. Vậy nên, vai diễn Kiều Phong có thể nói là một bước đi mạo hiểm của Chân Tử Đan, Trang tin Sohu nhận định việc giao cho nam tài tử họ Đan nhân vật này là một điều không thuyết phục. Vai diễn Trương Tam Phong trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2022 của Chân Tử Đan cũng khiến công chúng không vừa lòng - Ảnh: Internet Trước đây, khi Chân Tử Đan đảm nhận vai diễn Trương Tam Phong trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2022, khán giả đã nhận xét rằng gương mặt anh thiếu đi nhiều nét mềm mại và cũng "già không tới".

Vào năm 2011, Chân Tử Đan cũng từng bị phản đối dữ dội khi được chọn vào vai Quan Vũ trong dự án điện ảnh Quan Vân Trường, tuy gây ấn tượng với kỹ năng dùng đao, nhưng tạo hình của anh không làm hài lòng công chúng vì "thiếu khí phách, ngoại hình thấp bé". Chân Tử Đan cũng từng bị phản đối dữ dội khi được chọn vào vai Quan Vũ trong dự án điện ảnh Quan Vân Trường - Ảnh: Internet Đối diện với loạt phản ứng tiêu cực từ phía dư luận, nhà sản xuất phải lý giải răng bộ phim Quan Vân Trường miêu tả một Quan Công đời thường, không có mặt đỏ, râu dài, mặc giáp cầm đao như trong hình dung của người đời lầm tưởng.

Yêu cầu cực cao về nhân vật nữ trong Thiên Long Bát Bộ, Chân Tử Đan khiến loạt tiểu Hoa đình đám mất cơ hội Trong dự án Thiên Long Bát Bộ bản mới, Chân Tử Đan sẽ vào vai Kiều Phong, trong khi đó vai A Châu đang được nhiều người quan tâm khi nam diễn viên yêu cầu cực cao cho nhân vật này.

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