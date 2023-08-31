Đường tình duyên 'đau thương' từ phim vận vào đời của 'nữ hoàng nước mắt' Lưu Tuyết Hoa

Sao quốc tế 31/08/2023 14:05

Các vai diễn ‘bi thương’ dường như vận vào cuộc đời của Lưu Tuyết Hoa. Ngoài đời thực, nữ diễn viên cũng trải qua hai cuộc tình cay đắng, bi thương và đẫm nước mắt hệt như trong tiểu thuyết của Quỳnh Dao.

Lưu Tuyết Hoa là nữ nghệ sĩ gốc Hong Kong. Tuy nhiên, bà lại nổi tiếng với nhiều bộ phim Đài Loan và là gương mặt được Quỳnh Dao cực kỳ yêu mến. Xinh đẹp cùng kỹ năng diễn xuất xuất sắc, bà được gọi là "Nữ hoàng nước mắt" với những vai người phụ nữ có số phận bất hạnh.

Đường tình duyên 'đau thương' từ phim vận vào đời của 'nữ hoàng nước mắt' Lưu Tuyết Hoa - Ảnh 1

Xinh đẹp tài giỏi lại giàu có, Lưu Tuyết Hoa trong mắt người khác có một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, các vai diễn ‘bi thương’ dường như vận vào cuộc đời của Lưu Tuyết Hoa. Ngoài đời thực, nữ diễn viên cũng trải qua hai cuộc tình cay đắng, bi thương và đẫm nước mắt hệt như trong tiểu thuyết của Quỳnh Dao.

Đường tình duyên 'đau thương' từ phim vận vào đời của 'nữ hoàng nước mắt' Lưu Tuyết Hoa - Ảnh 2

Trong số những mối tình của bà, gây chú ý nhất là khi nữ diễn viên yêu diễn viên nổi tiếng Lưu Đức Khải. Khi đó, họ đóng chung trong phim Tình Yêu Trong Gió. Hai người gặp nhau trong đoàn làm phim, khi đó Lưu Tuyết Hoa đã là diễn viên nổi tiếng hạng nhất. Lưu Đức Khải bị thu hút bởi vẻ đẹp của Lưu Tuyết Hoa ngay lần đầu tiên nhìn thấy bà và bắt đầu theo đuổi quyết liệt. Không lâu sau đó, Lưu Tuyết Hoa và Lưu Đức Khải công khai mối quan hệ.

Đường tình duyên 'đau thương' từ phim vận vào đời của 'nữ hoàng nước mắt' Lưu Tuyết Hoa - Ảnh 3

Tuy nhiên, cuộc tình này đã đẩy Lưu Tuyết Hoa và sự chỉ trích của dư luận. Bởi lẽ thời điểm họ mới đến bên nhau, Lưu Đức Khải vẫn đang trong cuộc hôn nhân với một người phụ nữ khác. Dù hai người không sống chung nhưng giữa họ có hợp đồng hôn thú để giúp nam diễn viên có quốc tịch Mỹ.

Thấy không thể che giấu, Lưu Đức Khải thừa nhận mình là đàn ông đã có vợ, khóc lóc cầu xin Lưu Tuyết Hoa và được tha thứ. Bất chấp sự chỉ trích của dư luận, Lưu Tuyết Hoa vẫn yêu Lưu Đức Khải si mê. Lưu Đức Khải đã quyết ly hôn với vợ sau đó chuyển đến nhà của Lưu Tuyết Hoa.

Đường tình duyên 'đau thương' từ phim vận vào đời của 'nữ hoàng nước mắt' Lưu Tuyết Hoa - Ảnh 4

Năm 1997, Lưu Tuyết Hoa mang thai, còn Lưu Đức Khải khi đó đang đóng phim ở Pháp. Nam diễn viên hứa sẽ tổ chức hôn lễ sau khi phim hoàn thành. Thế nhưng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đóng phim xa nhà, Lưu Đức Khải đã phải lòng một cô gái Pháp.

Đường tình duyên 'đau thương' từ phim vận vào đời của 'nữ hoàng nước mắt' Lưu Tuyết Hoa - Ảnh 5

Vì quá đau buồn, Lưu Tuyết Hoa lao vào công việc. Vì gặp phải vấn đề về thể chất do làm việc với cường độ cao, đứa con trong bụng cũng không giữ được. Đau đớn hơn, để giữ được mạng sống, Lưu Tuyết Hoa phải cắt bỏ tử cung. Bà vĩnh viễn mất đi khả năng được làm mẹ.

Chưa hồi phục sau việc mất con, Lưu Tuyết Hoa còn nhận thêm một cú sốc nữa về việc Lưu Đức Khải tổ chức hôn lễ với bạn gái trẻ tuổi. ‘Nữ hoàng nước mắt’ chỉ biết tìm rượu giải sầu, thậm chí còn có ý định tự tử.

Sau bao đau đớn, Lưu Tuyết Hoa gặp được người đàn ông của đời mình, đó là Đặng Dục Côn - biên kịch của phim Bao Thanh Thiên 1993. Nữ diễn viên cũng tham gia diễn xuất trong một phần của bộ phim nổi tiếng khắp châu Á này.

Đường tình duyên 'đau thương' từ phim vận vào đời của 'nữ hoàng nước mắt' Lưu Tuyết Hoa - Ảnh 6

Được biết, khi Đặng Dục Côn bày tỏ tình cảm với bà, Lưu Tuyết Hoa đã từ chối ngay từ đầu vì chưa thoát được nỗi đau. Cuối cùng, Đặng Dục Côn đã khiến Lưu Tuyết Hoa cảm động bằng sự chân thành của mình. Không lâu sau khi hai người hẹn hò, Đặng Dục Côn đã cầu hôn Lưu Tuyết Hoa, hứa sẽ chỉ yêu bà đến hết cuộc đời.

Lưu Tuyết Hoa từng tự hào chia sẻ gặp được Đặng Dục Côn là điều may mắn nhất cuộc đời bà. Nữ diễn viên nói: "Anh ấy rất thương tôi. Gia đình chỉ hai người nhưng rất nhộn nhịp, náo nhiệt. Có lúc tôi cảm thấy mình như con gái của anh ấy".

Đường tình duyên 'đau thương' từ phim vận vào đời của 'nữ hoàng nước mắt' Lưu Tuyết Hoa - Ảnh 7

Lưu Tuyết Hoa cũng chủ động giảm tải công việc. Mỗi năm đều dành ba, bốn tháng để nghỉ ngơi hoàn toàn, cùng chồng tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Điều duy nhất khiến nữ diễn viên tiếc nuối là bà không thể sinh được một người con cho chồng.

Những tưởng, cuộc sống của Lưu Tuyết Hoa cứ trôi qua một cách bình yên như thế. Tuy nhiên, vào năm 2011, một bi kịch khủng khiếp lại giáng xuống bà. Người chồng mà Lưu Tuyết Hoa rất mực yêu thương chết thương tâm vì ngã từ ban công xuống.

Điều này như một đòn giáng xuống Lưu Tuyết Hoa, dù rất đau buồn nhưng cô vẫn đứng lên lo liệu tang lễ cho chồng một cách chu toàn. Kể từ đó, Lưu Tuyết Hoa không còn hẹn hò hay tái hôn và sống một mình.

Đường tình duyên 'đau thương' từ phim vận vào đời của 'nữ hoàng nước mắt' Lưu Tuyết Hoa - Ảnh 8

Trong những năm cuối đời, Lưu Tuyết Hoa chuyển từ Đài Loan đến Thượng Hải và rất cô đơn. Tại thành phố đô thị hóa này, nữ diễn viên gặp phải nhiều bất tiện mà bà không thể tự mình giải quyết. Bà không biết dùng điện thoại thông minh, không biết mua sắm trên mạng, thậm chí chỉ nhớ được đường gần nhà, xa hơn hoàn toàn không biết.

Đường tình duyên 'đau thương' từ phim vận vào đời của 'nữ hoàng nước mắt' Lưu Tuyết Hoa - Ảnh 9

Đường tình duyên 'đau thương' từ phim vận vào đời của 'nữ hoàng nước mắt' Lưu Tuyết Hoa - Ảnh 10

Còn việc sử dụng tivi, bà chỉ biết tắt mở, không biết chỉnh tần số hay xem phim. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Khi sử dụng tivi, tôi chỉ biết tắt mở, không biết tìm chương trình, chỉnh tần số. Ngày nào tivi nhà tôi luôn mở 24 giờ vì như vậy căn nhà sẽ có tiếng người, có sinh khí hơn. Tôi thường xem đến mức ngủ quên trên ghế. Tôi sợ mình sẽ bị ngã trong nhà mà không ai hay biết".

Xót xa cuộc sống cô độc của 'nữ hoàng nước mắt' Lưu Tuyết Hoa khi về già

Xót xa cuộc sống cô độc của 'nữ hoàng nước mắt' Lưu Tuyết Hoa khi về già

Cư dân mạng cứ Trung xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Lưu Tuyết Hoa chuyển từ Đài Loan sang Thượng Hải sống.

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