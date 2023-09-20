Trường Tương Tư chưa có lịch lên sóng phần 2, Dương Tư và dàn mỹ nam chuẩn bị 'tái hợp' trong một sự kiện khủng

Sao quốc tế 20/09/2023 13:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Tư và dàn mỹ nam của Trường Tương Tư chuẩn bị 'tái hợp' trong một sự kiện khủng.

Kể từ khi lên sóng, dự án Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính đã không ngừng 'công phá' màn ảnh nhỏ, làm dậy sóng cộng đồng mọt phim và liên tục gặt hái nhiều thành tích đáng nể. Gần đây, có thông tin phần 2 của bộ phim đã qua ải kiểm duyệt và sẽ sớm lên sóng trong thời gian tới khiến dân tình vô cùng phấn khích.

Trường Tương Tư chưa có lịch lên sóng phần 2, Dương Tư và dàn mỹ nam chuẩn bị 'tái hợp' trong một sự kiện khủng - Ảnh 1

Bên cạnh đó, mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin đoàn phim Trường Tương Tư sẽ tổ chức Concert (buổi hòa nhạc) tại Bắc Kinh vào tháng 10 tới. Nếu tin đồn trên là sự thật thì Dương Tử sẽ tái hợp với dàn mỹ nam của phim sau khoảng thời gian ‘xa cách’. Nhiều khán giả cho rằng phần 2 vẫn chưa ấn định lịch lên sóng nên thông tin đoàn phim Trường Tương Tư tổ chức concert khiến họ vô cùng mừng rỡ.

Trường Tương Tư chưa có lịch lên sóng phần 2, Dương Tư và dàn mỹ nam chuẩn bị 'tái hợp' trong một sự kiện khủng - Ảnh 2

Sau thành công của bộ phim, tên tuổi của Dương Tử và dàn nam chính tăng trưởng vượt bậc. Dương Tử đã chứng tỏ được diễn xuất, ánh mắt nhìn kịch bản và đặc biệt là khả năng gánh phim đại nữ chủ. Còn 3 nam chính Đàn Kiện Thứ, Trương Vãn Ý và Đặng Vi ‘thăng hạng’ vượt bậc về độ nổi tiếng, khả năng hút fan, giá trị thương mại và tài nguyên phim ảnh.

Trường Tương Tư chưa có lịch lên sóng phần 2, Dương Tư và dàn mỹ nam chuẩn bị 'tái hợp' trong một sự kiện khủng - Ảnh 3

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Vãn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Trong thời gian lưu lạc chốn nhân gian, Tiểu Yêu chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đời.

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