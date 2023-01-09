Triệu Lệ Dĩnh trở thành người đại diện Xuân Vãn 2023 đài Bắc Kinh

Mới đây, trên Weibo Đêm Hội Mùa Xuân Đài Bắc Kinh đã công bố Triệu Lệ Dĩnh là người đại diện Xuân Vãn 2023 của Đài Phát thành và Truyền hình Bắc Kinh.

Chương trình Gala chào xuân (còn gọi là Xuân Vãn) do đài CCTV tổ chức hằng năm có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng. Đây là sự kiện thường niên của đài truyền hình trung ương Trung Quốc, thu hút hơn 1 tỷ người theo dõi.

Ở những năm trước, người đại diện cho chương trình Xuân vãn Bắc Kinh luôn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Theo đó, năm 2019 là Dương Mịch, Thái Từ Khôn; năm 2020, Tiêu Chiến, Dương Tử là người đại diện; năm 2021 là Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương Nguyên; năm 2022 là Angelababy.

Được biết, chương trình Xuân Vãn Đài Bắc Kinh sẽ phát sóng lúc 19h30 (18h30 Việt Nam) vào ngày 22/1/2023 (Mùng 1 Tết) trên đài truyền hình Bắc Kinh với chủ đề Tôi Có Hẹn Với Ngày Xuân.

Cách đây vài ngày, nữ diễn viên cũng đã xuất hiện trong buổi ghi hình Gala Xuân Vãn Bắc Kinh, hội ngộ cùng ekip Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Đây cũng là quán quân rating đài Bắc Kinh năm 2022.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là bộ phim không chỉ mô tả hiện trạng cơ bản của xã hội nông thôn hiện đại, còn phản ánh khao khát mưu cầu hạnh phúc của những người phụ nữ thời đại mới.

Bộ phim cũng đánh dấu cho sự chuyển mình khó tin của Triệu Lệ Dĩnh, khi nàng "hoa đán" đảm nhận nhân vật có phần gai góc hơn, đem lại cho khán giả rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Với những thành tích đạt được ở Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đã cho thấy hướng đi của Triệu Lệ Dĩnh với dòng phim hiện đại là đúng đắn.