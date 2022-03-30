Top những nữ diễn viên đình đám Cbiz phải vào vai “ngốc bạch ngọt”: Người được tung hô ''dễ thương hết phần thiên hạ'', người thì bị chê ''một màu''

Cũng chính vì thế mà những bộ phim này đã mang nàng mỹ nhân họ Triệu đến đỉnh vinh quang của sự nghiệp và vị trí ngôi sao mà nhiều người ao ước. Nhiều người thậm chí còn nói vui rằng, Triệu Lệ Dĩnh sinh ra để đóng những bộ phim đáng yêu như vậy.

Với đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh. Không quá khó cho nữ diễn viên 34 tuổi có thể đảm nhận tốt những vai diễn đòi hỏi sự ngọt ngào và đáng yêu. Bằng chứng là loạt tác phẩm như Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt…cô nàng vào vai rất thành công những nhân vật ngốc bạch ngọt, không chỉ đem đến hình tượng một nhân vật ''ngốc nghếch'', ''đáng yêu'' nữ diễn viên còn thể hiện được hết nội tâm nhân vật đến với khán giả một cách chân thật nhất.

Với ngoại hình xinh đẹp, Nhiệt Ba luôn tạo ấn tượng mạnh mẽ với khán giả ở các vai diễn đòi hỏi sự ''duyên dáng'' ''đáng yêu''. Đảm nhận vai diễn Phượng Cửu trong Tâm Sinh Tam Thế nữ diễn viên đã có màn hóa thân xuất sắc mang đến hình ảnh một hồ ly đáng yêu với những suy nghĩ ngây thơ, non nớt khi muốn báo đáp ơn cứu mạng của Đông Hoa.

Những vai diễn này trên màn ảnh đưa sự nghiệp lẫn nhân khí nàng mỹ nhân Tân Cương lên một tầm cao mới.Tuy nhiên, cô nàng vẫn còn phải cải thiện khả năng diễn xuất của mình nhiều hơn để có những sự đột phá tỏng sự nghiệp diễn xuất của mình khi nhiều người vẫn cho rằng, trong một số khung cảnh cô nàng vẫn còn diễn quá đơ và chưa thực sự hoàn hảo.

Viên Băng Nghiên

Mùa hè 2020 chứng kiến sự vươn mình mạnh mẽ của Viên Băng Nghiên với vai diễn Chử Toàn Cơ trong Lưu Ly. Dù vào vai nhân vật chỉ mới 16 tuổi nhưng Viên Băng Nghiên vẫn ''cân được tất'' khi không chỉ hoàn thành được tốt vai diễn, mà cô còn được khán giả yêu mến nhờ sự ''đáng yêu'' của mình trên màn ảnh.

Ngoài vóc sắc xinh đẹp những biểu cảm đáng yêu của người đẹp 1992 nhận được nhiều lời khen có cánh của khán giả mà không hề bị làm lố hay “cưa sừng làm nghé”.

Triệu Lộ Tư

Cũng giống như nhiều nữ diễn viên khác, Triệu Lộ Tư theo đuổi hình mẫu nhân vật “ngốc bạch ngọt”, cô tiểu hoa 9x nhận nhiều lời khen về sự ngọt ngào, nhí nhảnh.

Tuy nhiên, việc theo đuổi vai diễn ngọt ngào nhiều khi mang lại cảm giác nhàm chán và một màu và bị khán giả chỉ trích đánh giá mười phim như một.

Chắc chắn rằng để thành công hơn nữa trong tương lại – Triệu Lộ Tư cần trải qua nhiều vai diễn khác và có tính đột phá cao hơn và có chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ nói riêng và Cbiz nói chung.

Đường Yên

Trong suốt hơn 17 năm trong nghề diễn xuất, Đường Yên đã nhận rất lời mời cho các vai diễn và dĩ nhiên trong số đó không thể thiếu các vai diễn ''ngốc bánh ngọt''.

Thậm chí mới đây nhất, dù đã gần 40 tuổi nhưng Đường Yên vẫn tỏ ra một nữ diễn viên ngốc nghếch đến khó tin trong phim Yến Vân Đài.Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng cho rằng khả năng diễn xuất của cô nàng đã không còn phù hợp cho các vai diễn đòi hỏi sự ''nhí nhảnh'',''đáng yêu''.

Đường Yên bị khán giả cho rằng đã quá tuổi để đóng mấy vai như ''ngốc bánh ngọt''

Tựu chung lại, vai diễn ''ngốc bánh ngọt'' đối với các diễn viên nữ tại Cbiz hầu như sẽ đều trải qua 1 lần trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Tuy nhiên, không phải ai trong vai diễn này cũng đều thành công và mang lại tiếng tăm cho bản thân mình.