Top những nữ diễn viên đình đám Cbiz phải vào vai “ngốc bạch ngọt”: Người được tung hô ''dễ thương hết phần thiên hạ'', người thì bị chê ''một màu''

Sao quốc tế 30/03/2022 17:25

Đối với những nữ diễn viên tại Cbiz, việc đảm nhận vai “ngốc bạch ngọt” là một vai diễn tương đối khó khăn khi không phải ai cũng thể hiện được xuất sắc vai diễn của mình và dành được lời khen ngợi của khán giả.

Triệu Lệ Dĩnh

Top những nữ diễn viên đình đám Cbiz phải vào vai “ngốc bạch ngọt”: Người được tung hô ''dễ thương hết phần thiên hạ'', người thì bị chê ''một màu'' - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nữ diễn viên thành công nhất cho vai diễn này

Với đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh. Không quá khó cho nữ diễn viên 34 tuổi có thể đảm nhận tốt những vai diễn đòi hỏi sự ngọt ngào và đáng yêu. Bằng chứng là loạt tác phẩm như Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt…cô nàng vào vai rất thành công những nhân vật ngốc bạch ngọt, không chỉ đem đến hình tượng một nhân vật ''ngốc nghếch'', ''đáng yêu'' nữ diễn viên còn thể hiện được hết nội tâm nhân vật đến với khán giả một cách chân thật nhất.

Top những nữ diễn viên đình đám Cbiz phải vào vai “ngốc bạch ngọt”: Người được tung hô ''dễ thương hết phần thiên hạ'', người thì bị chê ''một màu'' - Ảnh 2
Gương mặt đáng yêu, trong sáng chính là điểm mạnh của cô nàng cho các vai diễn đòi hỏi sự đáng yêu 

Cũng chính vì thế mà những bộ phim này đã mang nàng mỹ nhân họ Triệu đến đỉnh vinh quang của sự nghiệp và vị trí ngôi sao mà nhiều người ao ước. Nhiều người thậm chí còn nói vui rằng, Triệu Lệ Dĩnh sinh ra để đóng những bộ phim đáng yêu như vậy.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Top những nữ diễn viên đình đám Cbiz phải vào vai “ngốc bạch ngọt”: Người được tung hô ''dễ thương hết phần thiên hạ'', người thì bị chê ''một màu'' - Ảnh 3
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng cực kỳ hợp với những vai diễn ''ngốc bánh ngọt'' nhờ sự đáng yêu của mình

Với ngoại hình xinh đẹp, Nhiệt Ba luôn tạo ấn tượng mạnh mẽ với khán giả ở các vai diễn đòi hỏi sự ''duyên dáng'' ''đáng yêu''. Đảm nhận vai diễn Phượng Cửu trong Tâm Sinh Tam Thế nữ diễn viên đã có màn hóa thân xuất sắc mang đến hình ảnh một hồ ly đáng yêu với những suy nghĩ ngây thơ, non nớt khi muốn báo đáp ơn cứu mạng của Đông Hoa.

Top những nữ diễn viên đình đám Cbiz phải vào vai “ngốc bạch ngọt”: Người được tung hô ''dễ thương hết phần thiên hạ'', người thì bị chê ''một màu'' - Ảnh 4

Những vai diễn này trên màn ảnh đưa sự nghiệp lẫn nhân khí nàng mỹ nhân Tân Cương lên một tầm cao mới.Tuy nhiên, cô nàng vẫn còn phải cải thiện khả năng diễn xuất của mình nhiều hơn để có những sự đột phá tỏng sự nghiệp diễn xuất của mình khi nhiều người vẫn cho rằng, trong một số khung cảnh cô nàng vẫn còn diễn quá đơ và chưa thực sự hoàn hảo.

Viên Băng Nghiên

Top những nữ diễn viên đình đám Cbiz phải vào vai “ngốc bạch ngọt”: Người được tung hô ''dễ thương hết phần thiên hạ'', người thì bị chê ''một màu'' - Ảnh 5 
Viên Băng Nghiên nhận mưa lời khen của khán giả trong Lưu Ly mùa hè 2020

Mùa hè 2020 chứng kiến sự vươn mình mạnh mẽ của Viên Băng Nghiên với vai diễn Chử Toàn Cơ trong Lưu Ly. Dù vào vai nhân vật chỉ mới 16 tuổi nhưng Viên Băng Nghiên vẫn ''cân được tất'' khi không chỉ hoàn thành được tốt vai diễn, mà cô còn được khán giả yêu mến nhờ sự ''đáng yêu'' của mình trên màn ảnh.

Top những nữ diễn viên đình đám Cbiz phải vào vai “ngốc bạch ngọt”: Người được tung hô ''dễ thương hết phần thiên hạ'', người thì bị chê ''một màu'' - Ảnh 6

Ngoài vóc sắc xinh đẹp những biểu cảm đáng yêu của người đẹp 1992 nhận được nhiều lời khen có cánh của khán giả mà không hề bị làm lố hay “cưa sừng làm nghé”.

Triệu Lộ Tư

Top những nữ diễn viên đình đám Cbiz phải vào vai “ngốc bạch ngọt”: Người được tung hô ''dễ thương hết phần thiên hạ'', người thì bị chê ''một màu'' - Ảnh 7
Đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Lộ Tư trong Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn

Cũng giống như nhiều nữ diễn viên khác, Triệu Lộ Tư theo đuổi hình mẫu nhân vật “ngốc bạch ngọt”, cô tiểu hoa 9x nhận nhiều lời khen về sự ngọt ngào, nhí nhảnh. 

Tuy nhiên, việc theo đuổi vai diễn ngọt ngào nhiều khi mang lại cảm giác nhàm chán và một màu và bị khán giả chỉ trích đánh giá mười phim như một.

Top những nữ diễn viên đình đám Cbiz phải vào vai “ngốc bạch ngọt”: Người được tung hô ''dễ thương hết phần thiên hạ'', người thì bị chê ''một màu'' - Ảnh 8

Chắc chắn rằng để thành công hơn nữa trong tương lại – Triệu Lộ Tư cần trải qua nhiều vai diễn khác và có tính đột phá cao hơn và có chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ nói riêng và Cbiz nói chung.

Đường Yên

Top những nữ diễn viên đình đám Cbiz phải vào vai “ngốc bạch ngọt”: Người được tung hô ''dễ thương hết phần thiên hạ'', người thì bị chê ''một màu'' - Ảnh 9

Trong suốt hơn 17 năm trong nghề diễn xuất, Đường Yên đã nhận rất lời mời cho các vai diễn và dĩ nhiên trong số đó không thể thiếu các vai diễn ''ngốc bánh ngọt''.

Thậm chí mới đây nhất, dù đã gần 40 tuổi nhưng Đường Yên vẫn tỏ ra một nữ diễn viên ngốc nghếch đến khó tin trong phim Yến Vân Đài.Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng cho rằng khả năng diễn xuất của cô nàng đã không còn phù hợp cho các vai diễn đòi hỏi sự ''nhí nhảnh'',''đáng yêu''.

Top những nữ diễn viên đình đám Cbiz phải vào vai “ngốc bạch ngọt”: Người được tung hô ''dễ thương hết phần thiên hạ'', người thì bị chê ''một màu'' - Ảnh 10
 Đường Yên bị khán giả cho rằng đã quá tuổi để đóng mấy vai như ''ngốc bánh ngọt''

Tựu chung lại, vai diễn ''ngốc bánh ngọt'' đối với các diễn viên nữ tại Cbiz hầu như sẽ đều trải qua 1 lần trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Tuy nhiên, không phải ai trong vai diễn này cũng đều thành công và mang lại tiếng tăm cho bản thân mình. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/3/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba được lòng các sao nữ Hoa ngữ, Lý Hiện cùng Bạch Kính Đình khá hợp nhau ngoài đời?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/3/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba được lòng các sao nữ Hoa ngữ, Lý Hiện cùng Bạch Kính Đình khá hợp nhau ngoài đời?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (30/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Triều Lệ Dĩnh Đường Yên diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba Triệu Lộ Tư Viên Băng Nghiên Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/3/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba được lòng các sao nữ Hoa ngữ, Lý Hiện cùng Bạch Kính Đình khá hợp nhau ngoài đời?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/3/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba được lòng các sao nữ Hoa ngữ, Lý Hiện cùng Bạch Kính Đình khá hợp nhau ngoài đời?

Camila Cabello hóa 'quý cô cổ điển' vô cùng quyến rũ trên tạp chí Elle Mexico, chia sẻ dự án MỚI khiến fan háo hức chờ mong

Camila Cabello hóa 'quý cô cổ điển' vô cùng quyến rũ trên tạp chí Elle Mexico, chia sẻ dự án MỚI khiến fan háo hức chờ mong

'Nữ thần sắc đẹp' Irene (Red Velvet) 'táo bạo' mukbang trong chiếc váy ngắn khiến netizen điêu đứng

'Nữ thần sắc đẹp' Irene (Red Velvet) 'táo bạo' mukbang trong chiếc váy ngắn khiến netizen điêu đứng

Seulgi (Red Velvet) dương tính với COVID-19, fan lo lắng liệu nhóm có ngừng tất cả lịch trình quảng bá?

Seulgi (Red Velvet) dương tính với COVID-19, fan lo lắng liệu nhóm có ngừng tất cả lịch trình quảng bá?

Rộ thông tin Triệu Lệ Dĩnh trốn thuế, người trong cuộc lên tiếng ra sao?

Rộ thông tin Triệu Lệ Dĩnh trốn thuế, người trong cuộc lên tiếng ra sao?

Hậu bê bối trốn thuế, Đặng Luân bị nhãn hàng đầu tiên khởi kiện với số tiền 'khủng'

Hậu bê bối trốn thuế, Đặng Luân bị nhãn hàng đầu tiên khởi kiện với số tiền 'khủng'

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 21 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 37 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 40 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 59 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào