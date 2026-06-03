Chồng mặt dày xin vợ 500 triệu để bồi thường cho nhân tình nuôi con, tôi nói một câu khiến anh tái mặt nghẹn lời

Tâm sự 03/06/2026 22:30

Đến một ngày đi làm về, tôi bất ngờ thấy chồng đeo tạp dề nấu ăn, nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Tôi nhìn qua chẳng thấy vui, chỉ linh tính sắp có chuyện lớn sắp xảy ra. Sau bữa cơm đó, chồng nghiêm túc nói có chuyện muốn bàn với tôi.

Tôi và chồng lấy nhau đã 7 năm. Thời gian đầu lấy nhau, tôi cảm thấy mình và chồng có nhiều điểm không hợp nhưng vẫn nín nhịn cho qua. Đến khi có với nhau hai mặt con thì tôi càng không nỡ ly hôn.

Chồng tôi hơn tôi một tuổi, nhưng việc làm không ổn định, lương ba cộc ba đồng. Anh không có chí cầu tiến, càng không kiên trì phấn đấu. Tiền bạc trong nhà một tay tôi xoay sở. Không chỉ vậy, chồng tôi còn có thói nhậu nhẹt, chẳng quan tâm gì đến gia đình. Nhiều lần vì ham chơi nghe theo bạn bè, anh còn lén lấy tiền vợ cực khổ kiếm ra.

Mấy tháng trước, tôi phát hiện chồng lăng nhăng bên ngoài. Tôi hỏi thẳng thì chồng cứ chối không nhận. Chán nản, tôi nhắc nhở chồng đừng đi quá giới hạn, tôi sẽ không tha thứ cho anh. Chồng tôi nghe thế cũng chẳng sợ, còn bảo tôi kiếm chuyện ghen tuông vớ vẩn. Tôi đã mệt mỏi từ lâu, tới lúc này đã sắp đến cực hạn chịu đựng của một người vợ.

Chồng mặt dày xin vợ 500 triệu để bồi thường cho nhân tình nuôi con, tôi nói một câu khiến anh tái mặt nghẹn lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một ngày đi làm về, tôi bất ngờ thấy chồng đeo tạp dề nấu ăn, nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Tôi nhìn qua chẳng thấy vui, chỉ linh tính sắp có chuyện lớn sắp xảy ra. Sau bữa cơm đó, chồng nghiêm túc nói có chuyện muốn bàn với tôi. Anh quỳ gối trước mặt tôi xin tha thứ. Anh nói đã lỡ làm bồ có thai, cô ta bắt anh phải đưa ra 500 triệu thì mới không làm lớn chuyện.

Chồng tôi nói anh không muốn ly hôn với vợ, anh xin tôi 500 triệu để bồi thường cho bồ. Anh còn thề thốt sau chuyện này sẽ thay đổi, không để vợ con phải chịu khổ nữa. Tôi dù từng nghĩ đến chuyện chồng ngoại tình nhưng không nghĩ anh lại đưa ra một yêu cầu quá đáng như thế. Tôi nhìn anh hồi lâu rồi nói:

“Anh làm ra những chuyện thế này mà còn nghĩ bản thân đáng 500 triệu sao? Tôi thấy không đáng đâu, tôi tặng anh cho cô ta luôn đấy!”.

Chồng tôi tái mặt, nghẹn lời khi nghe tôi nói. Anh sốc lắm vì không nghĩ người vợ bao năm tháng qua hy sinh nín nhịn có thể cạn tình phũ phàng như thế. Nhưng chồng tôi chẳng vừa, anh thay đổi thái độ ngay, bắt đầu mắng chửi tôi sống không có tình người. Nhưng tôi chẳng quan tâm, lặng lẽ viết đơn ly hôn rồi chấm dứt mọi thứ.

Thấy đầu gối của chị gái bị sưng đỏ, tôi hỏi chuyện rồi sốc ngất với những gì mất thấy tai nghe

Thấy đầu gối của chị gái bị sưng đỏ, tôi hỏi chuyện rồi sốc ngất với những gì mất thấy tai nghe

Một năm nay, chị gái tôi không về quê thăm bố mẹ. Là vì bên nhà chồng có tang, gia đình chị vẫn phải ở lại để chăm lo, động viên người nhà. Đương nhiên nhà tôi chẳng giận hờn gì chị, chỉ thấy nhớ chị cả năm rồi chẳng thấy mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ăn khoai lang mùa hè bổ ngang nhân sâm: Nhưng 3 nhóm người này ăn nhiều lại thành "thuốc độc"

Ăn khoai lang mùa hè bổ ngang nhân sâm: Nhưng 3 nhóm người này ăn nhiều lại thành "thuốc độc"

Dinh dưỡng 58 phút trước
Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi chết sững khi thấy cảnh tượng bên trong bệnh viện

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi chết sững khi thấy cảnh tượng bên trong bệnh viện

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/6/2026), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/6/2026), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc, cất hết luôn số tiền định biếu bà

Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc, cất hết luôn số tiền định biếu bà

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Sau đám tang của bố chồng, tôi sốc ngất phát hiện dưới gối có một tờ giấy khám thai 2 tháng

Sau đám tang của bố chồng, tôi sốc ngất phát hiện dưới gối có một tờ giấy khám thai 2 tháng

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/6/2026), thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Cuối ngày hôm nay (4/6/2026), thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đi tìm mèo, người đàn ông bắt gặp cảnh tượng cặp rắn hổ mang đang quấn lấy nhau ở phía sau nhà

Đi tìm mèo, người đàn ông bắt gặp cảnh tượng cặp rắn hổ mang đang quấn lấy nhau ở phía sau nhà

Video 2 giờ 58 phút trước
Lần nào đi ngang nhà chồng cũ, anh cũng chặn xe tôi lại rồi dúi vào tay tôi một thứ khiến tôi lặng người vì hoang mang

Lần nào đi ngang nhà chồng cũ, anh cũng chặn xe tôi lại rồi dúi vào tay tôi một thứ khiến tôi lặng người vì hoang mang

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Đang di chuyển trên đường, người đi xe máy đột nhiên rơi xuống hố sụt sâu 3 mét và cái kết

Đang di chuyển trên đường, người đi xe máy đột nhiên rơi xuống hố sụt sâu 3 mét và cái kết

Video 3 giờ 58 phút trước
Đến nhà sếp chơi, tôi sững người khi thấy con trai của sếp giống con của mình y đúc rồi ‘bật ngửa’ vì sự thật đằng sau

Đến nhà sếp chơi, tôi sững người khi thấy con trai của sếp giống con của mình y đúc rồi ‘bật ngửa’ vì sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Thu hồi toàn quốc loại dung dịch vệ sinh không đạt chuẩn chất lượng

Nóng: Thu hồi toàn quốc loại dung dịch vệ sinh không đạt chuẩn chất lượng

Tử vi thứ Năm 4/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 4/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tạm giữ điều tra mẹ kế trong vụ bé trai 11 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong

Tạm giữ điều tra mẹ kế trong vụ bé trai 11 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi chết sững khi thấy cảnh tượng bên trong bệnh viện

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi chết sững khi thấy cảnh tượng bên trong bệnh viện

Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc, cất hết luôn số tiền định biếu bà

Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc, cất hết luôn số tiền định biếu bà

Bàng hoàng chạy đến bệnh viện giữa đêm, tôi chết sững người khi thấy chồng quần áo đầy máu, ôm một đứa trẻ mới sinh

Bàng hoàng chạy đến bệnh viện giữa đêm, tôi chết sững người khi thấy chồng quần áo đầy máu, ôm một đứa trẻ mới sinh

Nghe tiếng chị dâu hát ru trong đêm, tôi giật mình khi phát hiện sự thật cả nhà đang che giấu

Nghe tiếng chị dâu hát ru trong đêm, tôi giật mình khi phát hiện sự thật cả nhà đang che giấu

Chồng đưa con riêng về rồi ngủ lại với vợ cũ, tôi giận thì anh nói một câu khiến tôi vừa sốc vừa bàng hoàng

Chồng đưa con riêng về rồi ngủ lại với vợ cũ, tôi giận thì anh nói một câu khiến tôi vừa sốc vừa bàng hoàng

Bố chồng U60 đòi tổ chức sinh nhật trong nhà hàng, dẫn đến một nhân vật khiến cả nhà sốc

Bố chồng U60 đòi tổ chức sinh nhật trong nhà hàng, dẫn đến một nhân vật khiến cả nhà sốc