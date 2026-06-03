Bàng hoàng chạy đến bệnh viện giữa đêm, tôi chết sững người khi thấy chồng quần áo đầy máu, ôm một đứa trẻ mới sinh

Tâm sự 03/06/2026 23:00

Thời gian gần đây, tôi thấy chồng rất bận rộn, đi sớm về khuya. Khi tôi hỏi thì anh nói do có việc ngoài ý muốn, cần thời gian để giải quyết. Tôi cũng không hỏi nhiều, nghĩ bụng chắc anh có việc riêng chưa muốn nói với tôi.

Tôi và chồng lấy nhau đã 4 năm, có một con trai 3 tuổi. Cuộc sống gia đình khá yên bình, đủ đầy. Cả tôi và chồng đều là người sống khá khô khan, ít nói, nên chẳng có mấy khi lãng mạn, tình cảm với nhau. Nhưng vì chúng tôi từng là bạn bè lâu năm nên rất hiểu nhau. Cả hai đều biết quan tâm, sống có trách nhiệm vì nhau.

Tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều ở chồng. Vì tôi và anh cũng từng có mối tình sâu đậm trước khi đến với nhau. Tôi từng yêu một người 5 năm nhưng cuối cùng kết thúc đau đớn. Anh cũng từng có người yêu cũ định cưới nhưng vẫn không thể đến với nhau.

Chúng tôi gặp nhau vào thời điểm cả hai đều muốn có một gia đình để nương tựa vào nhau. Không yêu nhau nhiều, nhưng chúng tôi muốn cho nhau một gia đình để không thấy cô đơn, để có một nơi trở về sau những ngày làm mệt mỏi. Huống hồ, ở cạnh nhau lâu, có với nhau con cái, thì dù từng không yêu nhau cũng trở thành người thân học cách quý trọng nhau.

Thời gian gần đây, tôi thấy chồng rất bận rộn, đi sớm về khuya. Khi tôi hỏi thì anh nói do có việc ngoài ý muốn, cần thời gian để giải quyết. Tôi cũng không hỏi nhiều, nghĩ bụng chắc anh có việc riêng chưa muốn nói với tôi. Tối hôm đó, tôi đang ôm con ngủ thì bỗng nhận được điện thoại của chồng. Chồng tôi nói đang ở bệnh viện, tôi có thể đến giúp anh một chút không?

Bàng hoàng chạy đến bệnh viện giữa đêm, tôi chết sững người khi thấy chồng quần áo đầy máu, ôm một đứa trẻ mới sinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giọng chồng trong điện thoại có vẻ không ổn. Tôi vội vội vàng vàng gõ cửa phòng người giúp việc, nói cô ấy trông chừng nhà và con tôi đang ngủ. Khi đi đến bệnh viện, tôi bàng hoàng khi thấy quần áo của chồng đầy máu, trên tay anh đang bế một đứa trẻ mới sinh. Thấy tôi đến, chồng tôi ngước đôi mắt đỏ như muốn khóc lên nhìn.

Hóa ra, chồng tôi đang bế đứa con của người yêu cũ. Anh kể rằng mấy ngày trước, người yêu cũ bỗng dưng tìm đến anh. Cô ấy ly hôn chồng rồi lỡ mang thai với một người đàn ông khác. Nhưng tâm lý cô ấy lúc đó rất hỗn loạn, dù đã gần tới ngày sinh nhưng lại một mực đòi bỏ đứa bé.

Chồng tôi quyết định đưa cô ấy đến bệnh viện để khám tâm lý. Nhưng trên đường đi, cô ấy bỗng dưng trở nên hoảng loạn. Chồng tôi buộc phải dừng xe, nhìn người yêu cũ chạy ào ra đường lộ. Chồng tôi không kịp đuổi theo, cô ấy bị chiếc xe chạy ẩu va vào người. Chỉ có đứa trẻ được cứu sống.

Tôi nhìn đứa trẻ đỏ hỏn trong tay chồng mà không biết phải làm sao. Anh nói mẹ của đứa trẻ không còn ai là người thân. Anh cũng không thể để nó bơ vơ cho người khác nhận nuôi. Anh hỏi tôi có đồng ý nhận đứa trẻ này làm con không? Sợ tôi nghi ngờ chồng ngoại tình với người cũ rồi có con riêng, chồng tôi đưa đoạn tin nhắn của anh và cô ấy cho tôi xem. Quả thật chồng tôi chỉ mới gặp lại người yêu cũ mấy ngày trước.

Tôi có chút băn khoăn, dù sao đây cũng là con của người cũ của chồng. Tôi dù din tưởng anh cũng không tự tin để làm mẹ của một đứa trẻ không phải ruột thịt với mình. Nhưng nhìn chồng khổ sở tôi lại mềm lòng, tôi phải làm sao đây?

Chồng bỏ vợ mới sinh nằm viện để về nhà ngủ, nửa đêm nghe cuộc gọi của chị hàng xóm mà tôi sốc nặng

Chồng bỏ vợ mới sinh nằm viện để về nhà ngủ, nửa đêm nghe cuộc gọi của chị hàng xóm mà tôi sốc nặng

Tôi nghe mà đắng lòng, nghĩ chỉ khi vợ sinh đẻ thì mới biết chồng có thể vô tâm đến nhường nào. Không thể giữ chồng ở lại, tôi đành một mình tủi thân cả đêm. Đến khuya hôm đó, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của chị hàng xóm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Ăn khoai lang mùa hè bổ ngang nhân sâm: Nhưng 3 nhóm người này ăn nhiều lại thành "thuốc độc"

Ăn khoai lang mùa hè bổ ngang nhân sâm: Nhưng 3 nhóm người này ăn nhiều lại thành "thuốc độc"

Dinh dưỡng 58 phút trước
Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi chết sững khi thấy cảnh tượng bên trong bệnh viện

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi chết sững khi thấy cảnh tượng bên trong bệnh viện

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/6/2026), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/6/2026), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc, cất hết luôn số tiền định biếu bà

Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc, cất hết luôn số tiền định biếu bà

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Sau đám tang của bố chồng, tôi sốc ngất phát hiện dưới gối có một tờ giấy khám thai 2 tháng

Sau đám tang của bố chồng, tôi sốc ngất phát hiện dưới gối có một tờ giấy khám thai 2 tháng

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/6/2026), thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Cuối ngày hôm nay (4/6/2026), thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đi tìm mèo, người đàn ông bắt gặp cảnh tượng cặp rắn hổ mang đang quấn lấy nhau ở phía sau nhà

Đi tìm mèo, người đàn ông bắt gặp cảnh tượng cặp rắn hổ mang đang quấn lấy nhau ở phía sau nhà

Video 2 giờ 58 phút trước
Lần nào đi ngang nhà chồng cũ, anh cũng chặn xe tôi lại rồi dúi vào tay tôi một thứ khiến tôi lặng người vì hoang mang

Lần nào đi ngang nhà chồng cũ, anh cũng chặn xe tôi lại rồi dúi vào tay tôi một thứ khiến tôi lặng người vì hoang mang

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Đang di chuyển trên đường, người đi xe máy đột nhiên rơi xuống hố sụt sâu 3 mét và cái kết

Đang di chuyển trên đường, người đi xe máy đột nhiên rơi xuống hố sụt sâu 3 mét và cái kết

Video 3 giờ 58 phút trước
Đến nhà sếp chơi, tôi sững người khi thấy con trai của sếp giống con của mình y đúc rồi ‘bật ngửa’ vì sự thật đằng sau

Đến nhà sếp chơi, tôi sững người khi thấy con trai của sếp giống con của mình y đúc rồi ‘bật ngửa’ vì sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Thu hồi toàn quốc loại dung dịch vệ sinh không đạt chuẩn chất lượng

Nóng: Thu hồi toàn quốc loại dung dịch vệ sinh không đạt chuẩn chất lượng

Tử vi thứ Năm 4/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 4/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tạm giữ điều tra mẹ kế trong vụ bé trai 11 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong

Tạm giữ điều tra mẹ kế trong vụ bé trai 11 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi chết sững khi thấy cảnh tượng bên trong bệnh viện

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi chết sững khi thấy cảnh tượng bên trong bệnh viện

Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc, cất hết luôn số tiền định biếu bà

Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc, cất hết luôn số tiền định biếu bà

Chồng mặt dày xin vợ 500 triệu để bồi thường cho nhân tình nuôi con, tôi nói một câu khiến anh tái mặt nghẹn lời

Chồng mặt dày xin vợ 500 triệu để bồi thường cho nhân tình nuôi con, tôi nói một câu khiến anh tái mặt nghẹn lời

Nghe tiếng chị dâu hát ru trong đêm, tôi giật mình khi phát hiện sự thật cả nhà đang che giấu

Nghe tiếng chị dâu hát ru trong đêm, tôi giật mình khi phát hiện sự thật cả nhà đang che giấu

Chồng đưa con riêng về rồi ngủ lại với vợ cũ, tôi giận thì anh nói một câu khiến tôi vừa sốc vừa bàng hoàng

Chồng đưa con riêng về rồi ngủ lại với vợ cũ, tôi giận thì anh nói một câu khiến tôi vừa sốc vừa bàng hoàng

Bố chồng U60 đòi tổ chức sinh nhật trong nhà hàng, dẫn đến một nhân vật khiến cả nhà sốc

Bố chồng U60 đòi tổ chức sinh nhật trong nhà hàng, dẫn đến một nhân vật khiến cả nhà sốc