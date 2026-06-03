4 người tử vong trong xe ô tô bị cháy, camera cho thấy những kẻ tấn công đã giữ chặt cửa xe

Đoạn clip ghi lại cho thấy 2 người đàn ông dùng tay chặn cửa một chiếc xe minivan đang đỗ, ngăn không cho bất kỳ ai bên trong thoát ra ngoài. Cùng lúc đó, nghi phạm thứ 3 được cho là đã đổ chất lỏng dễ cháy qua cửa sau của xe. Sau đó, các nghi phạm bỏ chạy khỏi hiện trường khi ngọn lửa bao trùm chiếc xe.
Video 2 giờ 1 phút trước

Bảo Ngọc | Theo Phụ nữ sức khỏe

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