Tiết lộ nguyên nhân Tô Vận Tư bị TVB 'đóng băng' sự nghiệp

Theo đó, Tô Vận Tư đã bị TVB "đóng băng" sự nghiệp vì thái độ làm việc vô kỷ luật. Nữ diễn viên thường xuyên đến muộn, gây ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Khi bị lãnh đạo cấp cao khiển trách, nữ diễn viên còn đổ lỗi cho trợ lý đạo diễn. Điều này khiến giám đốc nhân sự Tăng Lệ Trân không hài lòng. Bà đánh giá Tô Vận Tư vừa không có tài, vừa yếu kém đạo đức.

Vào ngày 9/1, trang HK01 đưa tin, nữ diễn viên Tô Vận Tư bị TVB cắt vai, đuổi khỏi đoàn phim Mái ấm gia đình. Cụ thể, nhân vật Hùng Tâm Tư do cô thủ vai đã đột ngột chia tay bạn trai, thông báo chuyển đến châu Âu sống. Điều này đồng nghĩa với việc Tô Vận Tư sẽ không xuất hiện trong các tập phim tiếp theo.

Tác phong kém, không biết nhận sai và sửa lỗi cùng với việc đóng phim 5 năm không tiến bộ khiến Tô Vận Tư bị TVB loại khỏi danh sách nghệ sĩ cần "chiếu cố". Theo On, không chỉ bị cắt vai diễn trong Mái ấm gia đình, nhà đài Hong Kong cũng dừng sắp xếp việc làm cho Vận Tư từ đầu tháng 12/2022. Điều này đồng nghĩa với việc nữ diễn viên sẽ đối mặt với cảnh thất nghiệp dài hạn do bị "thất sủng" ở TVB.

Hiện tại, phía Tô Vận Tư chưa đưa phản hồi về vụ việc. Tại lễ trao giải thường niên TVB, các diễn viên đoàn Mái ấm gia đình cũng từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến Tô Vận Tư.

Trước đó, Tô Vận Tư từng tạm thời ngừng đóng phim, thừa nhận đang mang khối u càng ngày càng lớn nên cô đã xin phép nhà đài cho nghỉ 2 tuần để phẫu thuật. Cô cũng kể thêm: "Trước khi thi hoa hậu đã có dấu hiệu rồi. Ban đầu tôi cứ nghĩ là do áp lực không ngủ được, cứ ngỡ tuyến dịch lim pha chỉ bị sưng bình thường. Không ngờ thi xong vẫn không giảm. Tuy nhiên khi đó vì không quá nghiêm trọng nên không quá để tâm. Vì khối u phát triển ngày càng lớn nên tôi đã đi khám và được bác sĩ đề nghị nên phẫu thuật. Tôi đã nói chuyện với công ty dành ra 2 tuần để giải phẫu. Hiện tại đã không có vấn đề gì!"

Tô Vận Tư sinh năm 1993, từng giành vị trí thứ 4 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2016. Nhờ ngoại hình gợi cảm, gương mặt đẹp, cô được TVB ký hợp đồng quản lý. Sau đó, Tô Vận Tư được nhà đài Hong Kong sắp xếp đóng vai phụ trong nhiều dự án. Năm 2019, cô vào đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại lễ trao giải thường niên TVB.