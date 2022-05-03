Tiếp sóng Thả Thí Thiên Hạ, Mộng Hoa Lục và Ngọc Cốt Dao tranh sóng mùa hè, liệu có làm nên công chuyện?

Bên cạnh những lùm xùm tiêu cực, bộ phim cũng đón nhận khá nhiều khen ngợi của khán giả. Trong đó việc kỹ xảo đẹp mắt, dàn diễn viên ấn tượng cùng phản ứng hóa học giữa cặp đôi Hắc Tức Phong Tịch trở thành điểm lớn thu hút đông đảo người xem và trở thành tác phẩm cổ trang ăn khách ở hiện tại.

Thả Thí Thiên Hạ với sự góp mặt của Dương Dương và Triệu Lộ Tư hiện đang được phát sóng và tạo nên nhiều tranh cãi gay gắt, vướng phải những tranh cãi xung quanh vấn đề đạo nhái và ngược đãi động vật. Tuy nhiên mặc scandal đã giúp cho Thả Thí Thiên Hạ vươn lên trở thành bộ phim có nhiệt độ cao nhất trong tháng 4/2022.

Chu kỳ phát sóng của Thả Thí Thiên Hạ vẫn còn 1 tháng nữa vậy tác phẩm nào sẽ tiếp sóng khi bộ phim này kết thúc trở thành đề tài hot nhận được đông đảo sự quan tâm. Việc thay đổi lịch chiếu từ ba ngày trong tuần lên bốn ngày cũng khiến Thả Thí Thiên Hạ kết thúc sớm hơn và vẫn còn ba dự án cổ trang cấp S trở lên mà Tencent sản xuất đang chờ lịch phát sóng là Mộng Hoa Lục, Ngọc Cốt Dao và Tinh Hán Xán Lạn . Những ngày gần đây đang rầm rộ thông tin Mộng Hoa Lục sẽ tiếp sóng Thả Thí Thiên Hạ, lên sóng vào cuối tháng 5 này. Đứa con chung của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu trước đó được xếp lịch chiếu vào quý 1 năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức.

Đóng máy từ tháng 7 năm ngoái, Mộng Hoa Lục đánh dấu sự trở lại của Lưu Diệc Phi sau nhiều năm vắng bóng trong thể loại cổ trang. Đây cũng là bộ phim mà khán giả đặt rất nhiều kỳ vọng nàng Thần tiên tỉ tỉ có thể lấy lại phong độ tên tuổi cũng như diễn xuất. Còn có sự góp mặt của Trần Hiểu, nam diễn viên được đánh giá cao trong khả năng hóa thân vào vai diễn, màn kết hợp của Cô cô phiên bản 2006 và Dương Quá bản 2014 cũng khiến dân tình thích thú.

Mộng Hoa Lục - Ảnh minh họa: Internet

Sau Mộng Hoa Lục, Ngọc Cốt Dao với sự góp mặt của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn cũng sẽ chính thức đổ bộ màn ảnh nhỏ. Đây được cho sẽ là tác phẩm đối trọng của Tencent trong mùa hè để cạnh tranh với những đài khác như Trầm Vụn Hương Phai, An Lạc Truyện…Ngay từ khi khởi quay, Ngọc Cốt Dao đã trở thành tâm điểm chú ý của công chúng khi có sự góp mặt của Tiêu Chiến – sao nam lưu lượng hot nhất ở thời điểm hiện tại. Đảm nhận vai trò nam chính, nam diễn viên ghi điểm với diện mạo trang phục cổ trang nho nhã, thanh lịch và ngập tràn khí chất thần tiên.

Nổi tiếng thành sao chỉ sau vai diễn Ngụy Vô Tiện, nam diễn viên chứng minh được sức hút khi trở thành sao nam lưu lượng ăn khách ở thời điểm hiện tại. Điều đáng nói, Ngọc Cốt Dao là tác phẩm cổ trang ngôn tình đầu tiên mà Tiêu Chiến đảm nhận vai trò nam chính. Từ những đoạn trailer đã phát hành trước đó, chúng ta đã thấy ngoại hình nổi bật của Tiêu Chiến trong vai Thời Ảnh đặc biệt khiến khán giả vô cùng mong đợi.

Đây cũng là dự án mà nhận được sự quan tâm – chỉ tính riêng lượt xem của đoạn trailer đã vượt quá 300 triệu – một con số quả thực rất đáng ngưỡng mộ. Từ bối cảnh phim, kỹ xảo lẫn cốt truyện dự án này đều được đầu tư chỉnh chu, đẹp mắt. Có thể thấy đây là đại chế tác rất tận tâm, công chúng cũng bày tỏ sự kỳ vọng rất cao vào một bộ phim truyền hình được chú trọng kỹ lưỡng như vậy. Ngoài ra phim có sự góp mặt của Nhậm Mẫn – nữ diễn viên không sở hữu ngoại hình lung linh, xinh đẹp xuất sắc nhưng lại có nét mong manh, dễ gần cùng diễn xuất nổi trội.

Ngọc Cốt Dao chính thức khai máy từ tháng 3 và đóng máy sau gần 4 tháng quay phim ròng rã. Dù đã hoàn thành xong từ lâu, nhưng lịch phát sóng chính thức vẫn là một dấu hỏi lớn, chưa có lời giải đáp. Nhiều thông tin cho biết, chắc hẳn sẽ trở thành dự án trọng điểm và sẽ cạnh tranh suất chiếu mùa hè – thời điểm được đánh giá “thiên thời địa lợi nhân hòa” để ra mắt “siêu phẩm” cổ trang và Ngọc Cốt Dao là dự án được ưu ái sẽ nhận được thời cơ này.

Ngọc Cốt Dao - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài 2 dự án trên, Tinh Hán Xán Lạn với sự góp mặt của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư cũng rất có thể sẽ lên sóng vào cuối quý 3 đầu quý 4. Theo thông tin bên lề, với tổng số tập là 56, phim đã chia phần 1 thành 30 tập, phần 2 thành 26 tập để có cơ hội lên sóng và không bị cắt bớt cảnh phim quá nhiều tránh việc không logic rời rạc.

Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, với việc trải dài, những bộ phim chế tác lớn của Tencent sẽ kéo từ đầu năm đến cuối năm đủ sức để cạnh tranh ảnh hưởng với những nền tảng chiếu phim khác.