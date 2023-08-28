Thủ vai tiểu thư 'Hồng Lâu Mộng', một sao nữ bị nhận xét nhan sắc còn thua cả nha hoàn

Mới đây, ekip đã hé lộ những phân đoạn đầu tiên, những tưởng sẽ nhận được sự khen gợi thế nhưng tác phẩm lập tức vấp phải nhiều ý kiến tiêu cực, đặc biệt với tạo hình Lâm Đại Ngọc do Trương Miểu Di đảm nhận.

Hồng Lâu Mộng là một trong “tứ đại danh tác” của Trung Quốc, có thể nói đây luôn là niềm khao khát chuyển thể thành phim của nhiều đạo diễn. Sau 36 năm kể từ khi phiên bản truyền hình thành công nhất lên sóng, Hồng Lâu Mộng được đưa lên màn ảnh rộng do Hồ Mai làm đạo diễn.

Đánh bại 20.000 người để giành vai tiểu thư trong 'Hồng Lâu Mộng', thế nhưng màn xuất hiện với trang phục rộng cùng tư thế đứng kém thu hút của nữ diễn viên trong đoạn trailer đã nhận về nhiều bình luận chê bai.

Nữ diễn viên trong đoạn trailer đã nhận về nhiều bình luận chê bai.

Trên mạng xã hội Weibo, đa phần ý kiến thể hiện sự thất vọng với ngoại hình của Lâm Đại Ngọc bản mới. Trương Miểu Di được nhận xét có khuôn mặt tinh khôi, tươi tắn nhưng không có khí chất của Lâm Đại Ngọc – người dưới ngòi bút của Tào Tuyết Cần miêu tả như đóa phù dung, đa sầu, mong manh. Nhiều người thậm chí nhận xét nữ chính trông giống một cô a hoàn hơn là mang dáng dấp tiểu thư gia đình quyền quý.

Trương Miểu Di được nhận xét có khuôn mặt tinh khôi, tươi tắn nhưng không có khí chất tiểu thư.

Lâm Đại Ngọc – người dưới ngòi bút của Tào Tuyết Cần miêu tả như đóa phù dung, đa sầu, mong manh.

Trương Miểu Di sinh năm 1998 ở Chiết Giang, Trung Quốc. Cô từng học tại Học viện nghệ thuật thị giác Thượng Hải. Nữ diễn viên bắt đầu gia nhập làng giải trí từ năm 2018, đóng vai phụ trong Đương Gia Chủ Mẫu, Kiến Tập Thiên Kim...

Trương Miểu Di sinh năm 1998 ở Chiết Giang, Trung Quốc.

Cô được đánh giá cao hơn ở tạo hình hiện đại. Trước đó, nữ diễn viên đã tham gia phim cổ trang nhưng hiệu ứng không như mong muốn. Cô cho biết bản thân rất lo lắng khi hóa thân nhân vật kinh điển. Người đẹp cũng dành 9 tháng chuẩn bị trước khi bấm máy.