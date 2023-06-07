Vén màn bí mật cái chết của 'Lâm Đại Ngọc' Trần Hiểu Húc, không đơn giản là căn bệnh hiểm nghèo

Sao quốc tế 07/06/2023 13:52

Trần Hiểu Húc qua đời đã hơn một thập kỷ. Sinh thời, ánh mắt nữ diễn viên luôn u uẩn, đượm buồn, được cho là bắt nguồn từ chuỗi ngày cô đơn, sợ hãi giao tiếp của cô.

Trần Hiểu Húc được ví là nàng Lâm Đại Ngọc bước ra từ tiểu thuyết Hồng lâu mộng. Chỉ với một vai diễn, cô trở thành diễn viên khó quên của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, câu "hồng nhan bạc mệnh" ứng với cuộc đời nữ diễn viên. Từ nhỏ, Hiểu Húc đã chịu đựng sự ghẻ lạnh của người xung quanh, hình thành nên tính cách của cô sau này.

Vén màn bí mật cái chết của 'Lâm Đại Ngọc' Trần Hiểu Húc, không đơn giản là căn bệnh hiểm nghèo - Ảnh 1
Trần Hiểu Húc được ví là nàng Lâm Đại Ngọc bước ra từ tiểu thuyết Hồng lâu mộng

Trần Hiểu Húc sinh năm 1965, trong gia đình nghệ thuật ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Bố cô là đạo diễn Kinh kịch Trần Cường, mẹ là giáo viên múa. Vì con gái chào đời vào buổi bình minh, ông Trần Cường đặt tên con là Hiểu Húc (nghĩa là ánh nắng buổi sớm mai). Lúc mới sinh, con gái không mấy khỏe mạnh, vị đạo diễn nói với vợ: 'Con gái yếu ớt thế này, anh mong sau này con sẽ đầy sức sống như ánh mặt trời lúc sáng sớm, rạng rỡ và vui vẻ.

Vén màn bí mật cái chết của 'Lâm Đại Ngọc' Trần Hiểu Húc, không đơn giản là căn bệnh hiểm nghèo - Ảnh 2
Trần Hiểu Húc thật sự rất hợp với vai diễn Lâm Đại Ngọc 

Lâm Đại Ngọc của Trần Hiểu Húc trông rất thuần khiết, trong mắt cô ấy có một chút buồn bã và tủi thân, rất phù hợp với hình tượng nguyên bản gốc. Có thể nói, đến hiện tại, dù rất nhiều Hồng Lâu Mộng phiên bản khác nhau ra đời nhưng nhân vật Lâm Đại Ngọc của Trần Hiểu Húc vẫn là kinh điển nhất.

Có người nói một vai diễn quá thành công sẽ hạn chế sự nghiệp diễn xuất của diễn viên vì họ khó vượt qua "cái bóng" của hào quang từ nhân vật đó, câu này không phải là không có lý. Trần Hiểu Húc cũng gặp phải vấn đề tương tự, sau khi Hồng Lâu Mộng phát sóng, cô nổi tiếng một thời gian nhưng không còn nhận được vai diễn hay, chỉ tham gia 1 phim điện ảnh và 2 phim truyền hình trước khi giải nghệ. Vào những năm 1990, Trần Hiểu Húc chuyển sang quản lý, đồng thời làm nhà sản xuất. 

Vén màn bí mật cái chết của 'Lâm Đại Ngọc' Trần Hiểu Húc, không đơn giản là căn bệnh hiểm nghèo - Ảnh 3
Trần Hiểu Húc trải qua hai cuộc hôn nhân

Trần Hiểu Húc trải qua hai cuộc hôn nhân. Chồng đầu tiên của cô là diễn viên Tất Ngạn Quân, hai người đăng ký kết hôn khi Hồng lâu mộng vừa hoàn thành. Song Hiểu Húc không cảm thấy hạnh phúc, vợ chồng đường ai nấy đi chỉ sau thời gian ngắn ngủi chung sống.

Nữ diễn viên tìm được sự đồng điệu tâm hồn với Hách Đồng, hai người chung sức kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo, thành lập công ty. Việc kinh doanh thuận lợi, công ty ngày càng lớn mạnh, đưa Trần Hiểu Húc trở thành nữ doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực quảng cáo.

Vén màn bí mật cái chết của 'Lâm Đại Ngọc' Trần Hiểu Húc, không đơn giản là căn bệnh hiểm nghèo - Ảnh 4
Trần Hiểu Húc xuất gia theo Phật 

Trần Hiểu Húc - Hách Đồng kết hôn năm 1991. Nữ diễn viên từng mang bầu nhưng bị sảy thai. . Tới năm 2006, đạo diễn Trần Cường nhận ra sắc mặt con gái không tốt, dáng vẻ ngày một tiều tụy, thường đưa tay ôm ngực một cách vô thức. Nhưng Hiểu Húc nói cô mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi là ổn. Cô cũng từ chối đến bệnh viện khám sức khỏe. Lúc này, Trần Hiểu Húc đã theo đạo Phật.

Mãi đến lúc bệnh đã nghiêm trọng, Trần Hiểu Húc mới chịu nghe lời khuyên tới bệnh viện. Cả nhà sững sờ khi biết cô mắc ung thư vú giai đoạn cuối. Ông Trần Cường khóc trước mặt nhiều người vì cú sốc này.

Trần Hiểu Húc không muốn phẫu thuật. Sau đó, được sự ủng hộ của bố mẹ, cô tới chùa Bạch Quốc Hưng Long ở Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm) tu hành. Những ngày tháng cuối cùng, cô sống trong đau đớn vì bệnh tật. Nữ diễn viên qua đời vào tháng 5/2007.

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Hơn 15 năm kể từ khi Trần Hiểu Húc qua đời, nhiều đồng nghiệp vẫn giữ thói quen chúc mừng sinh nhật cô.

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