Tuổi xế chiều đáng ngưỡng mộ của Châu Nhuận Phát: Giàu có nhưng sống vô cùng giản dị và khiêm tốn

Trong suốt 50 năm cống hiến cho nghệ thuật, ông đã để lại những di sản nghệ thuật đình đám: Tiếu Ngạo Giang Hồ, Anh Hùng Bản Sắc, Long Hổ Phong Vân, Đồng Thoại Mùa Thu, Ngọa Hổ Tàng Long, Hoàng Kim Giáp,... Không chỉ khiến người hâm mộ và đồng nghiệp ngưỡng mộ tài năng diễn xuất của mình, Châu Nhuận Phát còn là một người nghệ sĩ đầy lòng trắc ẩn khi sẵn sàng chia sẻ với những người xung quanh.

Theo dõi Châu Nhuận Phát đã lâu, khán giả đều biết được trước khi trở thành một diễn viên “huyền thoại”, ông đã trải qua một tuổi thơ cơ cực. Có lẽ những trải nghiệm trong quá khứ đã tạo nên một nhân cách vàng như ngôi sao sinh năm 1955.

Đến năm 17 tuổi, cha của Châu Nhuận Phát đổ bệnh và qua đời, cuộc sống gia đình ông càng bế tắc hơn. Nam diễn viên đã lao vào làm đủ nghề: đưa thư, đánh giày, rửa xe, khuân vác,... mà chưa từng nề hà bất cứ công việc gì.

Lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả và đông con, Châu Nhuận Phát sớm trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện, sẵn sàng phụ giúp gia đình các công việc đồng áng khi chỉ vừa 6 tuổi. Ông từng phải thức dậy từ sáng sớm để làm bánh bán kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Dù điều kiện sống có phần khắc nghiệt nhưng ông vẫn tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình.

Châu Nhuận Phát suýt bị đuổi khỏi sân khấu vì không hề có một kỹ năng diễn xuất nào

Trong khi phải lo toan gánh nặng cơm áo gạo tiền, Châu Nhuận Phát đã có một quyết định vô cùng táo bạo khi nộp hồ sơ làm thực tập sinh cho nhà đài TVB. Ông thậm chí suýt bị đuổi khỏi sân khấu vì không hề có một kỹ năng diễn xuất nào, dù vậy may mắn đã mỉm cười với Châu Nhuận Phát khi giám khảo vẫn đồng ý nhận ngôi sao tương lai này.

Đến giữa những năm 1980, anh mới nhận được sự chú ý từ khán giả

Trong thời gian còn theo học diễn xuất, Châu Nhuận Phát đã có cơ hội xuất hiện trong Đề Tiếu Nhân Duyên cùng tiền bối Trần Chấn Hoa. Sau khi tốt nghiệp, ông ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với TVB và tham gia một số bộ phim nhưng vẫn chưa gây được ấn tượng mạnh với khán giả. Nam diễn viên được chú ý sau lần đầu tiên tham gia vào năm 1976. Tuy nhiên, phải đến giữa những năm 1980, anh mới tạo được bước đột phá.

Mặc dù là một trong những diễn viên giàu có nhất thế giới, nhưng điều khiến Châu Nhuận Phát nổi bật với người hâm mộ chính là sự khiêm tốn của anh.

Anh được biết đến là một người cực kỳ khiêm tốn

Ai cũng biết rằng anh thích di chuyển trên các phương tiện giao thông công cộng, ăn uống tại các quán ăn đường phố ở Hong Kong và vui vẻ chiều lòng người hâm mộ bằng cách chụp ảnh tự sướng và xin chữ ký.

Sự thật thú vị khác về nam diễn viên là anh đã sử dụng điện thoại nắp gập Nokia trong thời gian dài nhất, 17 năm, trước khi chuyển sang điện thoại thông minh chỉ vài năm trước. Châu Nhuận Phát còn tích lũy được khối tài sản khổng lồ trong sự nghiệp lâu dài của mình, phần lớn trong số đó anh dự định quyên góp cho tổ chức từ thiện.

Phần lớn tài sản của anh được dùng làm từ thiện

Theo Celebrity Net Worth, Châu Nhuận Phát có tài sản ròng trị giá 200 triệu USD. Nam diễn viên, người cũng tích cực tài trợ cho các sự kiện từ thiện, từng tiết lộ rằng anh sẽ cho đi 99% tài sản của mình cho người nghèo bằng cách thành lập một quỹ.

Giờ ở tuổi 68, Châu Nhuận Phát sống viên mãn bên người vợ Trần Oải Liên. Cuộc sống không con cái nhưng huyền thoại tìm được những thú vui bình dị trong công việc, bên người thân và tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện.