Thời điểm nổ ra tin đồn, Đổng Khiết bị hàng loạt đối tác quay lưng vì lo ngại làn sóng tẩy chay mạnh mẽ. Cô đã hoàn toàn mất đi vị thế trong làng giải trí.

Sau bê bối ngoại tình, ở bất cứ nơi đâu Đổng Khiết cũng bị soi mói. Thậm chí, cử chỉ thân mật của nam trợ lý trên phim trường lọt vào ống kính máy ảnh cũng trở thành tâm điểm. Hậu Cung Như Ý Truyện chính là tác phẩm giúp cô lấy lại hình ảnh, danh tiếng. Từ năm 2018, cô tham gia các dự án phim truyền hình, góp mặt trong các chương trình, sự kiện và làm người mẫu thời trang. Đổng Khiết chật vật lấy lại hào quang ở Như Ý Truyện sau 10 năm. "Tôi đã trải qua 10 năm lộn xộn. Trừ gia đình, mọi thứ từ hôn nhân, sự nghiệp đến mối quan hệ với bạn bè đều tan biến cùng một lúc. 10 năm với tôi ngỡ như 20 năm. Tôi không hề có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào để tiếp nhận những điều tội tệ lúc đó", Đổng Khiết chia sẻ trước truyền thông.

Cặp đôi từng có cuộc hôn nhân đẹp như mơ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Năm 2008, Đổng Khiết và Phan Việt Minh thông báo kết hôn. Họ chính thức trở thành cặp tiên đồng ngọc nữ của làng giải trí Hoa ngữ. Cặp đôi có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, chỉ sau 4 năm về chung một nhà, hôn nhân của họ đổ vỡ. Sau khi sự việc vỡ lở, cả 2 không ngừng đấu tố nhau khiến công chúng ngán ngẩm. Đổng Khiết bị chồng tố cáo ngoại tình, cặp kè với bạn diễn khiến cuộc hôn nhân của họ bị sụp đổ hoàn toàn. Người đồng nghiệp bị tố ngoại tình với cô là nam diễn viên Vương Đại Trị. Hình ảnh hai người ôm ấp nhau cùng vào khách sạn được phát tán trên mạng khiến Đổng Khiết bị gắn mác phản bội chồng, là "hồ ly tinh" phá vỡ hạnh phúc gia đình Vương Đại Trị.

Sau bê bối ngoại tình, sự nghiệp của cô nàng tuột dốc không phanh. Nữ diễn viên thất nghiệp, chỉ phụ giúp gia đình làm việc nhà và chăm sóc con hơn 2 năm. "Đó là những ngày bế tắc nhất. Người tôi hốc hác, già nua vì ăn ngủ không ngon, có nhiều vấn đề lo nghĩ", Đổng Khiết nói. Phải rất lâu sau cô mới được trao cơ hội làm lại từ đầu trong showbiz. Đổng Khiết cho biết hiện tại cuộc sống của cô xoay quanh công việc đóng phim, livestream bán hàng và con trai Đỉnh Đỉnh. Nói về Phan Việt Minh, nữ diễn viên khẳng định chưa từng oán trách chồng cũ. Ưu tiên của họ là nuôi dạy con trai thành tài. Dù có thành tích nghệ thuật khả quan, danh tiếng của Đổng Khiết không thể phục hồi Hình ảnh ngọc nữ của Đổng Khiết bị hủy hoại sau scandal ngoại tình, làm tiểu tam. Khán giả lên án và tẩy chay nữ diễn viên. Sau đó, nhiều đạo diễn và nhà sản xuất đã ngừng hợp tác với Đổng Khiết vì lo ngại làn sóng tẩy chay của khán giả. Đổng Khiết đã mất vị trí trong làng giải trí. Dù vẫn nhận được vai diễn mới, danh tiếng của cô không còn như xưa.

Đoàn phim Như Ý Truyện hội ngộ sau 5 năm phim lên sóng, có đủ mặt 2 'vị hoàng hậu' Châu Tấn và Đổng Khiết Mới đây, trên trang Weibo của nhà sản xuất phim Hậu Cung Như Ý Truyện đã chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ quy mô nhỏ của dàn diễn viên trong phim.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-be-boi-ngoai-tinh-chan-ong-chu-anh-ai-ong-khiet-song-chat-vat-suot-10-nam-589745.html