Hồng Lâu Mộng phiên bản mới tung trailer đầu tiên, netizen e ngại một điều?

Sao quốc tế 23/08/2023 09:03

Mới đây, đoàn phim Hồng Lâu Mộng Chi Kim Ngọc Lương Duyên đã chính thức tung ra trailer đầu tiên. Netizen e ngại một điều.

Mới đây, đoàn phim Hồng Lâu Mộng Chi Kim Ngọc Lương Duyên đã chính thức tung ra trailer đầu tiên. Bộ phim do Hồ Mân làm đạo diễn, dự kiến sẽ được phát hành trong năm nay.

Trước đó, trailer của phim cũng đã được chiếu trong Hội nghị phim mới của Tập đoàn Điện ảnh Bắc Nạp (Bona Film Group). Đạo diễn cho biết rất khó để đưa một bộ tiểu thuyết đồ sộ như Hồng Lâu Mộng lên màn ảnh rộng. Năm 2005, những dòng kịch bản đầu tiên bắt đầu được viết ra, rồi chỉnh sửa, hoàn thiện dần suốt mười năm, đến tận cuối năm 2015 mới vượt qua vòng xét duyệt.

Thu nhận hồ sơ từ 20.000 diễn viên, đoàn làm phim chỉ chọn được 70, 80 người, trong đó, ba gương mặt đảm nhận vai chính đều không quá nổi tiếng, sau đó tiến hành đào tạo khép kín trong suốt 9 tháng.

Được biết, Biên Trình đảm nhận vai nam chính Giả Bảo Ngọc. Anh chàng từng gây ấn tượng mạnh khi thủ vai chàng thái giám si tình Hoài Cát trong Thanh Bình Nhạc. Mới đây, bộ phim Ba Phần Hoang Dã mà Biên Trình đóng vai nam chính Từ Thời Yến khi còn thiếu niên cũng nhận được sự quan tâm từ khán giả.

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Trương Miểu Di sẽ đảm nhận vai nữ chính Lâm Đại Ngọc, đây cũng là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Hiện tại, cô đang tạo được sự chú ý với vai Tô Tại Tại trong Khi Anh Chạy Về Phía Em.

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Đáng chú ý, Quan Hiểu Đồng sẽ đảm nhận vai diễn Giả Nguyên Xuân, chị của nam chính Giả Bảo Ngọc.Thời điểm tin tức nhân vật Giả Nguyên Xuân do cô đảm nhận được truyền ra ngoài, cộng thêm với tạo hình của cô trong phim làm cho bộ phim chưa kịp lộ diện đã bị khán giả nghi ngờ về chất lượng của nó.

Hồng Lâu Mộng phiên bản mới tung trailer đầu tiên, netizen e ngại một điều? - Ảnh 5Hồng Lâu Mộng phiên bản mới tung trailer đầu tiên, netizen e ngại một điều? - Ảnh 6

Đối với khán giả yêu thích Hồng Lâu Mộng (1987) thì ai cũng lo lắng nhiều hơn là mong đợi. Mọi người đều lo rằng bộ phim sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ của khán giả, dù sao thì những tác phẩm nghệ thuật trước, đối với cốt truyện, nội dung, tình tiết, xây dựng nhân vật. Khán giả đã quá quen thuộc với những vai diễn để đời của Lâm Đại Ngọc (Trần Hiểu Húc), Trương Lợi (Tiết Bảo Thoa), Đặng Tiệp (Vương Hy Phượng), Mâu Nhất (Giả Nguyên Xuân),....

Hồng Lâu Mộng phiên bản mới tung trailer đầu tiên, netizen e ngại một điều? - Ảnh 7

Hồng Lâu Mộng Chi Kim Ngọc Lương Duyên có nội dung xoay quanh câu chuyện tình duyên trắc trở giữa đôi anh em con cô – con cậu: Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc. Gia đình muốn Giả Bảo Ngọc cưới Tiết Bảo Thoa, nhưng lòng chàng chỉ hướng về Lâm Đại Ngọc. Những tưởng gia đình sẽ chấp thuận cho mối duyên này, nhưng không, nhà họ Giả vẫn tìm cách lừa Bảo Ngọc lấy Bảo Thoa làm vợ. Vào đêm tân hôn của người yêu, Đại Ngọc vốn ốm yếu lâu ngày, vì đau lòng quá mà qua đời. Trong tám năm, nhà họ Giả đi từ đỉnh vinh quang tới độ suy tàn, Bảo Ngọc - người từng trốn tránh việc khoa cử bắt đầu phải gánh vác, chăm lo cho cả gia tộc.

Thông qua tình yêu bi thương này, Hồng Lâu Mộng không chỉ miêu tả cuộc sống quyền quý, cao sang nhưng không hề đơn giản, dễ dàng tại nhà họ Giả, mà còn vén cao bức màn giai cấp, xã hội, định kiến đạo đức thời bấy giờ.

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