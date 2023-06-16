Rộ tạo hình hán phục của Quan Hiểu Đồng trong dự án điện ảnh Hồng Lâu Mộng, netizen nghi ngờ chất lượng của phim khi ra mắt

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng đào lại loạt ảnh tạo hình của Quan Hiểu Đồng trong phim từng được lộ ra trước đây. Thời điểm tin tức nhân vật Giả Nguyên Xuân do cô đảm nhận được truyền ra ngoài, cộng thêm với tạo hình của cô trong phim làm cho bộ phim chưa kịp lộ diện đã bị khán giả nghi ngờ về chất lượng của nó.

Dự án điện ảnh Hồng Lâu Mộng: Kim Ngọc Lương Duyên do Hồ Mai đạo diễn có lịch ra rạp dự kiến vào tháng 7 tới. Đáng chú ý, nữ diễn viên Quan Hiểu Đồng sẽ đảm nhận vai diễn Giả Nguyên Xuân, chị của nam chính Giả Bảo Ngọc.

Đối với khán giả yêu thích Hồng Lâu Mộng (1987) thì ai cũng lo lắng nhiều hơn là mong đợi. Mọi người đều lo rằng bộ phim sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ của khán giả, dù sao thì những tác phẩm nghệ thuật trước, đối với cốt truyện, nội dung, tình tiết, xây dựng nhân vật. Khán giả đã quá quen thuộc với những vai diễn để đời của Lâm Đại Ngọc (Trần Hiểu Húc), Trương Lợi (Tiết Bảo Thoa), Đặng Tiệp (Vương Hy Phượng), Mâu Nhất (Giả Nguyên Xuân),....

Nhiều khán giả cho rằng Quan Hiểu Đồng sẽ phá nát bộ phim kinh điển này. Thậm chí, họ còn khẳng định sẽ không xem dự án này. Tuy nhiên, một số khác cho rằng nhan sắc của Quan Hiểu Đồng khá phù hợp với bộ hán phục trên phim, còn về diễn xuất của cô nàng thì phải đợi phim chính thức thì mới đánh giá chính xác được.

Quan Hiểu Đồng bắt đầu đóng phim từ năm 4 tuổi nên gia tài phim ảnh của cô là một con số khổng lồ, với hơn 100 tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Cô vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Bắc Kinh. Do ảnh hưởng từ văn hóa gia đình, cô theo học múa và đàn từ nhỏ.

Cô nàng từng giành giải ‘Nữ diễn viên phụ xuất sắc’ tại giải thưởng truyền hình uy tín Bạch Ngọc Lan năm 2016. Cô cũng được bình chọn là một trong ‘tứ tiểu hoa đán’ (lứa sinh sau năm 1990) cùng Trịnh Sảng, Châu Đông Vũ và Dương Tử.

Tuy nhiên, ở hiện tại, Châu Đông Vũ đã là tam kim ảnh hậu trẻ tuổi nhất lịch sử điện ảnh Hoa ngữ. Dương Tử là ngôi sao "lưu lượng" với nhiều dự án bùng nổ. Trong khi đó, Quan Hiểu Đồng ít có tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp. Đây là kết quả của loạt phim chất lượng thấp, thành tích kém mà vài năm qua cô tham gia.

Hiện tại, cô hạn chế đóng phim, chủ yếu phát triển ở mảng show truyền hình. Tuy nhiên, theo trang mạng xã hội xứ Trung những show giải trí chỉ được quan tâm trong thời gian ngắn, không để lại ấn tượng với khán giả.