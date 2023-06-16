Rộ tạo hình hán phục của Quan Hiểu Đồng trong dự án điện ảnh Hồng Lâu Mộng, netizen nghi ngờ chất lượng của phim khi ra mắt

Sao quốc tế 16/06/2023 19:04

Mới đây, nhiều khán giả đào lại loạt ảnh tạo hình Giả Nguyên Xuân do Quan Hiểu Đồng đảm nhận trong dự án điện ảnh Hồng Lâu Mộng. Nhiều khán giả nghi ngờ về chất lượng của phim khi được ra mắt.

Dự án điện ảnh Hồng Lâu Mộng: Kim Ngọc Lương Duyên do Hồ Mai đạo diễn có lịch ra rạp dự kiến vào tháng 7 tới. Đáng chú ý, nữ diễn viên Quan Hiểu Đồng sẽ đảm nhận vai diễn Giả Nguyên Xuân, chị của nam chính Giả Bảo Ngọc.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng đào lại loạt ảnh tạo hình của Quan Hiểu Đồng trong phim từng được lộ ra trước đây. Thời điểm tin tức nhân vật Giả Nguyên Xuân do cô đảm nhận được truyền ra ngoài, cộng thêm với tạo hình của cô trong phim làm cho bộ phim chưa kịp lộ diện đã bị khán giả nghi ngờ về chất lượng của nó.

Rộ tạo hình hán phục của Quan Hiểu Đồng trong dự án điện ảnh Hồng Lâu Mộng, netizen nghi ngờ chất lượng của phim khi ra mắt - Ảnh 1Rộ tạo hình hán phục của Quan Hiểu Đồng trong dự án điện ảnh Hồng Lâu Mộng, netizen nghi ngờ chất lượng của phim khi ra mắt - Ảnh 2

Rộ tạo hình hán phục của Quan Hiểu Đồng trong dự án điện ảnh Hồng Lâu Mộng, netizen nghi ngờ chất lượng của phim khi ra mắt - Ảnh 3Rộ tạo hình hán phục của Quan Hiểu Đồng trong dự án điện ảnh Hồng Lâu Mộng, netizen nghi ngờ chất lượng của phim khi ra mắt - Ảnh 4

Đối với khán giả yêu thích Hồng Lâu Mộng (1987) thì ai cũng lo lắng nhiều hơn là mong đợi. Mọi người đều lo rằng bộ phim sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ của khán giả, dù sao thì những tác phẩm nghệ thuật trước, đối với cốt truyện, nội dung, tình tiết, xây dựng nhân vật. Khán giả đã quá quen thuộc với những vai diễn để đời của Lâm Đại Ngọc (Trần Hiểu Húc), Trương Lợi (Tiết Bảo Thoa), Đặng Tiệp (Vương Hy Phượng), Mâu Nhất (Giả Nguyên Xuân),....

Rộ tạo hình hán phục của Quan Hiểu Đồng trong dự án điện ảnh Hồng Lâu Mộng, netizen nghi ngờ chất lượng của phim khi ra mắt - Ảnh 5

Nhiều khán giả cho rằng Quan Hiểu Đồng sẽ phá nát bộ phim kinh điển này. Thậm chí, họ còn khẳng định sẽ không xem dự án này. Tuy nhiên, một số khác cho rằng nhan sắc của Quan Hiểu Đồng khá phù hợp với bộ hán phục trên phim, còn về diễn xuất của cô nàng thì phải đợi phim chính thức thì mới đánh giá chính xác được.

Quan Hiểu Đồng bắt đầu đóng phim từ năm 4 tuổi nên gia tài phim ảnh của cô là một con số khổng lồ, với hơn 100 tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Cô vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Bắc Kinh. Do ảnh hưởng từ văn hóa gia đình, cô theo học múa và đàn từ nhỏ.

Rộ tạo hình hán phục của Quan Hiểu Đồng trong dự án điện ảnh Hồng Lâu Mộng, netizen nghi ngờ chất lượng của phim khi ra mắt - Ảnh 6

Cô nàng từng giành giải ‘Nữ diễn viên phụ xuất sắc’ tại giải thưởng truyền hình uy tín Bạch Ngọc Lan năm 2016. Cô cũng được bình chọn là một trong ‘tứ tiểu hoa đán’ (lứa sinh sau năm 1990) cùng Trịnh Sảng, Châu Đông Vũ và Dương Tử.

Tuy nhiên, ở hiện tại, Châu Đông Vũ đã là tam kim ảnh hậu trẻ tuổi nhất lịch sử điện ảnh Hoa ngữ. Dương Tử là ngôi sao "lưu lượng" với nhiều dự án bùng nổ. Trong khi đó, Quan Hiểu Đồng ít có tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp. Đây là kết quả của loạt phim chất lượng thấp, thành tích kém mà vài năm qua cô tham gia.

Rộ tạo hình hán phục của Quan Hiểu Đồng trong dự án điện ảnh Hồng Lâu Mộng, netizen nghi ngờ chất lượng của phim khi ra mắt - Ảnh 7

Hiện tại, cô hạn chế đóng phim, chủ yếu phát triển ở mảng show truyền hình. Tuy nhiên, theo trang mạng xã hội xứ Trung những show giải trí chỉ được quan tâm trong thời gian ngắn, không để lại ấn tượng với khán giả.

Dân tình phát sốt trước loạt ảnh tập thể thao của Quan Hiểu Đồng, khéo khoe đôi chân dài miên man, khỏe khoắn

Dân tình phát sốt trước loạt ảnh tập thể thao của Quan Hiểu Đồng, khéo khoe đôi chân dài miên man, khỏe khoắn

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh Quan Hiểu Đồng luyện tập thể thao. Đáng chú ý, đôi chân dài đầy đặn, khỏe khoắn của cô nàng khiến dân tình phát sốt, ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Quan Hiểu Đồng Tân Hồng Lâu Mộng sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dân tình phát sốt trước loạt ảnh tập thể thao của Quan Hiểu Đồng, khéo khoe đôi chân dài miên man, khỏe khoắn

Dân tình phát sốt trước loạt ảnh tập thể thao của Quan Hiểu Đồng, khéo khoe đôi chân dài miên man, khỏe khoắn

Lộ bằng chứng Quan Hiểu Đồng 'lén lút' hẹn hò 'tình cũ màn ảnh' Đàm Tùng Vận dù đã là 'hoa có chủ'?

Lộ bằng chứng Quan Hiểu Đồng 'lén lút' hẹn hò 'tình cũ màn ảnh' Đàm Tùng Vận dù đã là 'hoa có chủ'?

Hành động đẹp của Quan Hiểu Đồng dành cho đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong một sự kiện khiến netizen hết mực khen ngợi

Hành động đẹp của Quan Hiểu Đồng dành cho đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong một sự kiện khiến netizen hết mực khen ngợi

Quan Hiểu Đồng khoe chân dài trong một sự kiện bất ngờ lọt top 3 hotsearch xứ Trung?

Quan Hiểu Đồng khoe chân dài trong một sự kiện bất ngờ lọt top 3 hotsearch xứ Trung?

Dàn sao Hoa Ngữ “chìm vào bể khổ” vì ekip gia đình: Ngô Lỗi “flop thảm” vì mẹ, Quan Hiểu Đồng "ngập phốt" vì ekip xử lý kém

Dàn sao Hoa Ngữ “chìm vào bể khổ” vì ekip gia đình: Ngô Lỗi “flop thảm” vì mẹ, Quan Hiểu Đồng "ngập phốt" vì ekip xử lý kém

Từng bị cười cợt vì phong cách thời trang 'tự dìm hàng', Quan Hiểu Đồng 'gây bão' với nhan sắc hiện tại

Từng bị cười cợt vì phong cách thời trang 'tự dìm hàng', Quan Hiểu Đồng 'gây bão' với nhan sắc hiện tại

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 31 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu