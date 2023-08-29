Dàn mỹ nhân Hoa ngữ gây sốc khi sở hữu thân hình cuồn cuộn cơ bắp

Sao quốc tế 29/08/2023 13:36

Khác với vẻ bề ngoài thường xuất hiện trước công chúng, dàn mỹ nhân Hoa ngữ dưới đây khiến người hâm mộ 'rửa mắt' với thân hình cuồn cuộn cơ bắp.

Trong số các mỹ nhân này, đa phần đều sở hữu gương mặt xinh xắn, ngây thơ và dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với thân hình của họ. Nhiều người còn nhận xét việc quá "nghiện" tập gym làm tăng cơ bắp khiến cho vẻ ngoài của các mỹ nhân này kém đi phần nữ tính, nhẹ nhàng.

Đầu tiên phải kể đến Triệu Lệ Dĩnh. Sở hữu gương mặt xinh xắn bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn, thế nhưng sau khi sinh con đầu lòng và trở lại showbiz, Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi hoàn toàn hình tượng.

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ gây sốc khi sở hữu thân hình cuồn cuộn cơ bắp - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh sở hữu gương mặt xinh xắn bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn.
Dàn mỹ nhân Hoa ngữ gây sốc khi sở hữu thân hình cuồn cuộn cơ bắp - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi hoàn toàn hình tượng sau khi sinh con đầu lòng.

Ngoài gương mặt thanh thoát quyến rũ hơn, vóc dáng không mỡ thừa của cô cũng gây nhiều chú ý. Công chúng ngỡ ngàng khi Triệu Lệ Dĩnh sở hữu cánh tay cơ bắp cuồn cuộn không kém gì vận động viên chuyên nghiệp.

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ gây sốc khi sở hữu thân hình cuồn cuộn cơ bắp - Ảnh 3
Ngoài gương mặt thanh thoát quyến rũ hơn, vóc dáng không mỡ thừa của cô cũng gây nhiều chú ý.
Dàn mỹ nhân Hoa ngữ gây sốc khi sở hữu thân hình cuồn cuộn cơ bắp - Ảnh 4
 Công chúng ngỡ ngàng khi Triệu Lệ Dĩnh sở hữu cánh tay cơ bắp cuồn cuộn không kém gì vận động viên chuyên nghiệp.

Ngoài Triệu Lệ Dĩnh, Kim Thần cũng là người đẹp thường xuyên chia sẻ thân hình cơ bắp và qúa trình luyện tập thể thao khắt khe. Trước đây, Kim Thần vốn sở hữu vóc dáng mảnh mai, nhỏ nhắn nên việc cô quyết định tăng cơ, thay đổi hình thể khiến fan khá bất ngờ. Nhiều khán giả đã gửi lời động viên Kim Thần vì quyết định thay đổi đầy táo bạo của cô.

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ gây sốc khi sở hữu thân hình cuồn cuộn cơ bắp - Ảnh 5
Kim Thần cũng là người đẹp thường xuyên chia sẻ thân hình cơ bắp và qúa trình luyện tập thể thao khắt khe.
Dàn mỹ nhân Hoa ngữ gây sốc khi sở hữu thân hình cuồn cuộn cơ bắp - Ảnh 6
Việc cô quyết định tăng cơ, thay đổi hình thể khiến fan khá bất ngờ.

Lý Nhược Đồng cũng từng gây bão" trên các trang mạng, diễn đàn vì vẻ đẹp sắc vóc thuộc hạng "khủng" khi sở hữu cơ bụng số 11 cực phẩm. Dù ở độ tuổi U60, mỹ nhân này lại càng "lên hương", thậm chí vóc dáng của cô còn có phần lấn lướt thời trẻ. Nữ diễn viên liên tục khiến netizen chỉ biết ước ao khi ngắm nhìn body "chất lừ".

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ gây sốc khi sở hữu thân hình cuồn cuộn cơ bắp - Ảnh 7
Lý Nhược Đồng cũng từng gây bão" trên các trang mạng, diễn đàn vì vẻ đẹp sắc vóc thuộc hạng "khủng" khi sở hữu cơ bụng số 11 cực phẩm.
Dàn mỹ nhân Hoa ngữ gây sốc khi sở hữu thân hình cuồn cuộn cơ bắp - Ảnh 8

Nữ diễn viên liên tục khiến netizen chỉ biết ước ao khi ngắm nhìn body "chất lừ"

Điền Hi Vi là một sao Hoa ngữ có gương mặt non nớt, ngây thơ nhưng sở hữu thân hình đối lập. Tuy nhiên cô được nhiều người nhận xét là mỹ nhân có gương mặt baby nhưng lại sở hữu thân hình "lực điền".

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ gây sốc khi sở hữu thân hình cuồn cuộn cơ bắp - Ảnh 9
Điền Hi Vi là một sao Hoa ngữ có gương mặt non nớt, ngây thơ.
Dàn mỹ nhân Hoa ngữ gây sốc khi sở hữu thân hình cuồn cuộn cơ bắp - Ảnh 10

Cô được nhiều người nhận xét là mỹ nhân có gương mặt baby nhưng lại sở hữu thân hình "lực điền".

Lộ bằng chứng Vương Sở Nhiên bị đoàn phim phớt lờ, cư dân mạng mỉa mai và so sánh cô với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh

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Trong khi Triệu Lệ Dĩnh được đoàn làm phim có cái nhìn triều mến thì Vương Sở Nhiên lại được đối xử đầy chán ghét.

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