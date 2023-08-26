Triệu Lệ Dĩnh gây sốt trong concert của Trương Kiệt, visual đỉnh cao bất chấp camera thường!

Sao quốc tế 26/08/2023 18:32

Dù bận rộn với nhiều dự án và vai diễn nhưng nữ diễn viên vẫn luôn giữ được nét đẹp trẻ trung, tươi tắn. 

Tối qua (25/8), Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục khiến mạng xã hội xứ Trung bùng nổ trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô cùng MC quốc dân Tạ Na đến xem concert của nam ca sĩ Trương Kiệt. Được biết, Triệu Lệ Dĩnh rất thân với vợ chồng Tạ Na - Trương Kiệt. Dù củng cố được vị thế, chỗ đứng riêng trong làng giải trí, cả ba vẫn luôn giữ được mối quan hệ thân thiết sau nhiều năm quen biết. 

Theo đoạn clip lan truyền trên mạng, Triệu Lệ Dĩnh liên tục hét lớn, thể hiện sự phấn khích dành trước màn biểu diễn của Trương Kiệt. Nhiều cư dân mạng tỏ ra khá bất ngờ vì không nghĩ rằng Triệu Lệ Dĩnh vốn trầm tính lại có thể "quẩy" nhiệt tình như thế tại concert âm nhạc.

Triệu Lệ Dĩnh gây sốt trong concert của Trương Kiệt, visual đỉnh cao bất chấp camera thường! - Ảnh 1

Triệu Lệ Dĩnh gây sốt trong concert của Trương Kiệt, visual đỉnh cao bất chấp camera thường! - Ảnh 2
Tối qua, Triệu Lệ Dĩnh cùng MC quốc dân Tạ Na đến xem concert của nam ca sĩ Trương Kiệt

Có mặt tại đêm concert, nhan sắc kiều diễm cùng vòng eo con kiến của Triệu Lệ Dĩnh khiến người xem không khỏi cảm thán vì quá đỗi xinh đẹp. Dù chạm ngưỡng 36 nhưng nhan sắc của "nữ hoàng màn ảnh" ngày càng lên hương, nhuận sắc, luôn giữ được vóc dáng mảnh mai như những ngày mới bước vào nghề.

Không khó để nhận ra từ sau khi ly hôn chồng cũ, Triệu Lệ Dĩnh hoạt động nghệ thuật vô cùng năng suất. Dù bận rộn với nhiều dự án và vai diễn nhưng cô nàng vẫn luôn giữ được nét đẹp trẻ trung, tươi tắn. 

Triệu Lệ Dĩnh gây sốt trong concert của Trương Kiệt, visual đỉnh cao bất chấp camera thường! - Ảnh 3Triệu Lệ Dĩnh gây sốt trong concert của Trương Kiệt, visual đỉnh cao bất chấp camera thường! - Ảnh 4

Triệu Lệ Dĩnh gây sốt trong concert của Trương Kiệt, visual đỉnh cao bất chấp camera thường! - Ảnh 5
Có mặt tại đêm concert, nhan sắc kiều diễm cùng vòng eo con kiến của Triệu Lệ Dĩnh khiến người xem không khỏi cảm thán vì quá đỗi xinh đẹp

Về Trương Kiệt, anh là nam ca sĩ nhạc pop nổi tiếng trong Cbiz. Bắt đầu từ bàn tay trắng nhưng bằng chính thực lực của bản thân, anh đã từng bước tiến đến vị trí mà biết bao đồng nghiệp khác đều mơ ước. Hiện tại, khi nhắc đến Trương Kiệt mọi người sẽ nghĩ ngay đến cái tên “ông hoàng nhạc phim” bởi anh là người thể hiện nhiều ca khúc nhạc phim Hoa ngữ được yêu thích như: "Bên nhau trọn đời", "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa", "Cổ kiếm kỳ đàm",...

Ngoài tài năng trong lĩnh vực âm nhạc, Trương Kiệt còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với mối tình bền bỉ suốt hơn một thập kỷ với nàng MC quốc dân Tạ Na. Trương Kiệt và Tạ Na công khai hẹn hò vào năm 2007. Yêu nhau 4 năm, cả hai tổ chức hôn lễ vào năm 2011. Mối tình của hai người từng bị nhiều người ném đá và nghi hoặc. Nhiều người cho rằng Trương Kiệt mượn danh tiếng của Tạ Na để phát triển sự nghiệp ca sĩ. 

 Triệu Lệ Dĩnh gây sốt trong concert của Trương Kiệt, visual đỉnh cao bất chấp camera thường! - Ảnh 6

Triệu Lệ Dĩnh gây sốt trong concert của Trương Kiệt, visual đỉnh cao bất chấp camera thường! - Ảnh 7
Trương Kiệt khiến nhiều người ngưỡng mộ với mối tình bền bỉ suốt hơn một thập kỷ với nàng MC quốc dân Tạ Na

Sau tất cả, cặp đôi đã chứng minh tình cảm sắt son không cần phải quá phô trương trên mạng xã hội. Đến nay, Tạ Na và Trương Kiệt đã có 3 cô con gái xinh xắn, trong đó có 1 cặp sinh đôi. Ngày 26/9/2021, nhân dịp kỷ niệm 10 năm hôn nhân, Trương Kiệt đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên bà xã Tạ Na: "Từ năm 2011 đến năm 2021, 10 năm nắm tay nhau tiến về phía trước. Tình yêu vẫn ở đây, tiếp tục thêm nhiều lần 10 năm nữa, yêu em!".     

 

'Dữ phượng hành' của Triệu Lệ Dĩnh được kì vọng cao sau thành công của 'Trường Tương Tư'

'Dữ phượng hành' của Triệu Lệ Dĩnh được kì vọng cao sau thành công của 'Trường Tương Tư'

Từ thành công của "Trường Tương Tư", khán giả kì vọng vào "Dữ phượng hành" do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính và mong chờ phim này sẽ lên sóng cuối năm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ Cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Dữ phượng hành' của Triệu Lệ Dĩnh được kì vọng cao sau thành công của 'Trường Tương Tư'

'Dữ phượng hành' của Triệu Lệ Dĩnh được kì vọng cao sau thành công của 'Trường Tương Tư'

Triệu Lệ Dĩnh thương fan như người nhà, có hành động ghi điểm tuyệt đối khiến dân tình cảm động

Triệu Lệ Dĩnh thương fan như người nhà, có hành động ghi điểm tuyệt đối khiến dân tình cảm động

Tác giả Cố Mạn từng không hài lòng khi Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ chính trong Sam Sam Đến Rồi

Tác giả Cố Mạn từng không hài lòng khi Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ chính trong Sam Sam Đến Rồi

Nữ 'Ảnh hậu' thẳng thừng chê bai Triệu Lệ Dĩnh 'diễn xuất thật tệ'

Nữ 'Ảnh hậu' thẳng thừng chê bai Triệu Lệ Dĩnh 'diễn xuất thật tệ'

Chước Chước Phong Lưu của 'chồng cũ' Triệu Lệ Dĩnh và Cảnh Điềm thoát 'vận hạn', công bố lịch lên sóng chính thức

Chước Chước Phong Lưu của 'chồng cũ' Triệu Lệ Dĩnh và Cảnh Điềm thoát 'vận hạn', công bố lịch lên sóng chính thức

Triệu Lệ Dĩnh âm thầm làm từ thiện nhưng vẫn bị CĐM chỉ trích vì nguyên nhân này

Triệu Lệ Dĩnh âm thầm làm từ thiện nhưng vẫn bị CĐM chỉ trích vì nguyên nhân này

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 1 giờ 39 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 3 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng