Triệu Lệ Dĩnh gây sốt trong concert của Trương Kiệt, visual đỉnh cao bất chấp camera thường!

Theo đoạn clip lan truyền trên mạng, Triệu Lệ Dĩnh liên tục hét lớn, thể hiện sự phấn khích dành trước màn biểu diễn của Trương Kiệt. Nhiều cư dân mạng tỏ ra khá bất ngờ vì không nghĩ rằng Triệu Lệ Dĩnh vốn trầm tính lại có thể "quẩy" nhiệt tình như thế tại concert âm nhạc .

Tối qua (25/8), Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục khiến mạng xã hội xứ Trung bùng nổ trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô cùng MC quốc dân Tạ Na đến xem concert của nam ca sĩ Trương Kiệt. Được biết, Triệu Lệ Dĩnh rất thân với vợ chồng Tạ Na - Trương Kiệt. Dù củng cố được vị thế, chỗ đứng riêng trong làng giải trí , cả ba vẫn luôn giữ được mối quan hệ thân thiết sau nhiều năm quen biết.

Có mặt tại đêm concert, nhan sắc kiều diễm cùng vòng eo con kiến của Triệu Lệ Dĩnh khiến người xem không khỏi cảm thán vì quá đỗi xinh đẹp. Dù chạm ngưỡng 36 nhưng nhan sắc của "nữ hoàng màn ảnh" ngày càng lên hương, nhuận sắc, luôn giữ được vóc dáng mảnh mai như những ngày mới bước vào nghề.

Không khó để nhận ra từ sau khi ly hôn chồng cũ, Triệu Lệ Dĩnh hoạt động nghệ thuật vô cùng năng suất. Dù bận rộn với nhiều dự án và vai diễn nhưng cô nàng vẫn luôn giữ được nét đẹp trẻ trung, tươi tắn.

Có mặt tại đêm concert, nhan sắc kiều diễm cùng vòng eo con kiến của Triệu Lệ Dĩnh khiến người xem không khỏi cảm thán vì quá đỗi xinh đẹp

Về Trương Kiệt, anh là nam ca sĩ nhạc pop nổi tiếng trong Cbiz. Bắt đầu từ bàn tay trắng nhưng bằng chính thực lực của bản thân, anh đã từng bước tiến đến vị trí mà biết bao đồng nghiệp khác đều mơ ước. Hiện tại, khi nhắc đến Trương Kiệt mọi người sẽ nghĩ ngay đến cái tên “ông hoàng nhạc phim” bởi anh là người thể hiện nhiều ca khúc nhạc phim Hoa ngữ được yêu thích như: "Bên nhau trọn đời", "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa", "Cổ kiếm kỳ đàm",...

Ngoài tài năng trong lĩnh vực âm nhạc, Trương Kiệt còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với mối tình bền bỉ suốt hơn một thập kỷ với nàng MC quốc dân Tạ Na. Trương Kiệt và Tạ Na công khai hẹn hò vào năm 2007. Yêu nhau 4 năm, cả hai tổ chức hôn lễ vào năm 2011. Mối tình của hai người từng bị nhiều người ném đá và nghi hoặc. Nhiều người cho rằng Trương Kiệt mượn danh tiếng của Tạ Na để phát triển sự nghiệp ca sĩ.

Trương Kiệt khiến nhiều người ngưỡng mộ với mối tình bền bỉ suốt hơn một thập kỷ với nàng MC quốc dân Tạ Na

Sau tất cả, cặp đôi đã chứng minh tình cảm sắt son không cần phải quá phô trương trên mạng xã hội. Đến nay, Tạ Na và Trương Kiệt đã có 3 cô con gái xinh xắn, trong đó có 1 cặp sinh đôi. Ngày 26/9/2021, nhân dịp kỷ niệm 10 năm hôn nhân, Trương Kiệt đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên bà xã Tạ Na: "Từ năm 2011 đến năm 2021, 10 năm nắm tay nhau tiến về phía trước. Tình yêu vẫn ở đây, tiếp tục thêm nhiều lần 10 năm nữa, yêu em!".