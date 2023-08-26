Đọ nhan sắc các 'nữ thần thanh xuân' màn ảnh Hoa ngữ

Triệu Lộ Tư là một nàng tiểu hoa cực kỳ nổi danh tại Cbiz. Thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu giúp tên tuổi Triệu Lộ Tư khởi sắc trông thấy. Trong phim, cô khắc họa nhân vật Tang Trĩ, một cô gái hồn nhiên, ngây thơ và luôn yêu hết lòng, hết dạ. Tuy nhiên nữ diễn viên cho rằng mình đã già và sẽ không nhận thêm kiểu vai diễn này nữa.

Đàm Tùng Vận chính là nữ thần thanh xuân đích thực của màn ảnh nhỏ hoa ngữ, cô gắn liền với không ít bộ phim vườn trường như: Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Thiếu Nữ Toàn Phong, Mùa Hè Của Hồ Ly, Từng Đóa Bọt Sóng,... Mặc dù không sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nổi bật nhưng Đàm Tùng Vận lại ghi điểm nhờ vẻ đẹp mộc mạc, ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu, khuôn mặt thì “búng ra sữa”.

Đàm Tùng Vận chính là nữ thần thanh xuân đích thực của màn ảnh nhỏ hoa ngữ.

Mặc dù không sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nổi bật nhưng Đàm Tùng Vận lại ghi điểm nhờ vẻ đẹp mộc mạc, ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu, khuôn mặt thì “búng ra sữa”.

Hình Phi

Hình Phi cũng thường xuyên được gọi tên trong danh sách "mỹ nhân nhan sắc tầm trung" nhưng sức hút không tầm thường của Cbiz vì cũng thường xuyên đóng vai nữ chính trong các tác phẩm thanh xuân vườn trường ăn khách như: Thiếu Gia Ác Ma Xin Đừng Hôn Tôi, Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta, Lớp Trưởng Điện Hạ, Xin Chào Tay Súng Thần,...

Hình Phi cũng thường xuyên được gọi tên trong danh sách "mỹ nhân nhan sắc tầm trung" nhưng sức hút không tầm thường của Cbiz.

Tổng thể gương mặt của Hình Phi khá hài hòa, cô khiến khán giả yêu thích nhờ cảm giác thân thiện, bình dị toát ra từ phong thái.

Tổng thể gương mặt của Hình Phi khá hài hòa, cô khiến khán giả yêu thích nhờ cảm giác thân thiện, bình dị toát ra từ phong thái.

Thẩm Nguyệt

Thẩm Nguyệt thành danh nhờ bộ phim Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp nằm trong cùng series Gửi Thời Thanh Xuân. Nhờ bộ phim này mà Thẩm Nguyệt trở thành cái tên được điểm danh liên tục trong danh sách "nữ thần thanh xuân thế hệ mới" trong suốt những năm vừa qua.



Thẩm Nguyệt thành danh nhờ bộ phim Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp nằm trong cùng series Gửi Thời Thanh Xuân.

Cô nằm trong trong danh sách "nữ thần thanh xuân thế hệ mới" trong suốt những năm vừa qua.

Sau Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp, Thẩm Nguyệt cũng liên tục có thêm các dự án tương tự, như Vườn Sao Băng (2018), Thất Nguyệt Và An Sinh (bản truyền hình - 2019), Em Rất Thích Anh (2020),...

Trương Tịnh Nghi

Bộ phim Chiếc bật lửa và váy công chúa tạo ra một cơn sốt lớn. Cũng nhờ tác phẩm này, danh tiếng của Trương Tịnh Nghi đã tăng mạnh.

Bộ phim Chiếc bật lửa và váy công chúa tạo ra một cơn sốt lớn. Cũng nhờ tác phẩm này, danh tiếng của Trương Tịnh Nghi đã tăng mạnh.

Vẻ đẹp thanh thuần của Trương Tịnh Nghi được khán giả vô cùng yêu thích. Diễn xuất và nhan sắc của cô chính là một yếu tố quan trọng làm nên thành công cho nhiều bộ phim ăn khách.

Diễn xuất và nhan sắc của cô chính là một yếu tố quan trọng.

Lý Đan Địch

Nhắc đến những "nữ thần học đường" của màn ảnh Hoa ngữ, dĩ nhiên Lý Lan Địch xứng đáng có một vị trí. Nữ diễn viên đã bắt đầu có được sự nổi tiếng nhờ vai Dư Châu Châu trong Xin chào, ngày xưa ấy hợp tác với Trương Tân Thành. Cô thành công chiếm giữ trái tim người hâm mộ nhờ gương mặt thanh tú, trong sáng của mình.