'Thất căn hung giản' được mua bản quyền chuyển thể, Hoàng Cảnh Du đang được nhắm tới cho vai nam chính?

Sao quốc tế 21/12/2022 16:43

Những thông tin về việc chuyển thể "Thất Căn Hung Giản" đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung đang lan truyền thông tin bộ tiểu thuyết "Thất căn hung giản" đã được Youku mua bản quyền và chuyển thể thành phim truyền hình. Hiện tại, vai nam chính của phim đang tiếp xúc Hoàng Cảnh Du.

'Thất căn hung giản' được mua bản quyền chuyển thể, Hoàng Cảnh Du đang được nhắm tới cho vai nam chính? - Ảnh 1

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý và tranh cãi từ cư dân mạng, đặc biệt là các fan nguyên tác. Đa số các ý kiến đều lên tiếng phản đối lựa chọn Hoàng Cảnh Du vào dàn cast của "Thất căn hung giản". Dù là sao nam có diễn xuất, có thực tích song anh chàng lại vướng vào vô số bê bối đời tư và vấn đề đạo đức như bí mật kết hôn, bạo hành vợ hay tính lăng nhăng. Hơn nữa, nếu chọn Hoàng Cảnh Du làm nam chính trong dự án lần này, nhiều người lo ngại sẽ khó để chọn được diễn viên nữ hợp tác cùng. Vì vậy người hâm mộ của các sao nữ đều không hi vọng thần tượng của mình hợp tác với một sao nam như vậy.

'Thất căn hung giản' được mua bản quyền chuyển thể, Hoàng Cảnh Du đang được nhắm tới cho vai nam chính? - Ảnh 2

Thất Căn Hung Giản có nội dung kể về truyền thuyết Lão Tử quyết ý thoái ẩn, đi đến trấn ải Doãn Hỉ thì dừng chân ba tháng, soạn ra một quyển sách lấy Phượng, Hoàng, Loan ba loài chim thần phong ấn, gọi là bảy thanh Hung Giản. Bảy thanh hung giản là câu chuyện về bảy thẻ tre được Lão Tử dẫn từ 7 tội ác đầu tiên của loài người, rồi phong ấn bởi sức mạnh của Hoàng, Loan, Phượng và ngũ hành. Yên ổn được hơn 2000 năm thì “chúng nó” phá cũi sổ lồng gây hại cho đời. Lúc này La Nhận, Mộc Đại và đoàn đội của họ để đi tìm chân tướng sự việc và làm mọi cách để “hung giản” bị vô hiệu hóa.

'Thất căn hung giản' được mua bản quyền chuyển thể, Hoàng Cảnh Du đang được nhắm tới cho vai nam chính? - Ảnh 3

Nam chính La Nhận, là người bí ẩn, mạnh mẽ, lợi hại, có trí có mưu có dũng, có cả hung tàn, tựu chung lại là một “kẻ nguy hiểm” chính hiệu. La Nhận không chỉ nguy hiểm, quan trọng hơn là La Nhận có tình, và nặng tình. Nữ chính là cô nàng cừu non Mộc Đại võ công giỏi nhưng thiếu cả kinh nghiệm lẫn trải nghiệm, cô lành chứ không hiền.

Thất Căn Hung Giản là tiểu thuyết trinh tám, huyền hiễn cùng tên của tác giả Vĩ Ngư. Ngoài ra, còn có thông tin khi chuyển thể thành phim, dự án Thất Căn Hung Giản có chi phí đầu tư khủng mà còn sở hữu đội ngữ sản xuất chuyên nghiệp. 

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