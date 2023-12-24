'Thần tiên tỷ tỷ Trương Mông tiết lộ bị vô sinh, chấp nhận đau đớn khi châm cứu 600 mũi kim toàn thân để có con

Sao quốc tế 24/12/2023 12:30

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Trương Mông đau buồn chia sẻ về việc cô được chẩn đoán bị vô sinh.

Mới đây, iFeng đưa tin trên sóng livestream, nữ diễn viên Trương Mông đau buồn chia sẻ về việc cô được chẩn đoán bị vô sinh. Theo người đẹp Thiên long bát bộ, sau khi kết hôn, cô đã nỗ lực mang thai tự nhiên nhiều lần nhưng đều thất bại.

Gần đây, Trương Mông đi thăm khám và được bác sĩ cho biết rất khó mang thai vì thể chất kém. Trương Mông chia sẻ: "Tôi đã 35 tuổi rồi, không thể chậm trễ việc mang thai hơn nữa. Tôi đã khóc cạn nước mắt sau khi nghe chẩn đoán mình bị vô sinh từ bác sĩ. Tôi đã tạm dừng hoạt động nghệ thuật, sẵn sàng mọi thứ để gia đình sớm đón chào thành viên mới nhưng mọi chuyện lại không may mắn và thuận lợi như tôi mong muốn".

Dù vậy, Trương Mông không có ý định từ bỏ thiên chức làm mẹ. Theo Trương Mông, cô đang can thiệp y học cổ truyền để sớm có thể mang thai. Nữ diễn viên sinh năm 1988 phải uống thuốc, thực hiện liệu pháp châm cứu toàn thân bằng 30 cây kim liên tục trong 20 ngày. "Thần tiên tỷ tỷ" hy vọng sự cố gắng của mình sẽ sớm đổi lấy tin vui cho gia đình.

'Thần tiên tỷ tỷ Trương Mông tiết lộ bị vô sinh, chấp nhận đau đớn khi châm cứu 600 mũi kim toàn thân để có con - Ảnh 1'Thần tiên tỷ tỷ Trương Mông tiết lộ bị vô sinh, chấp nhận đau đớn khi châm cứu 600 mũi kim toàn thân để có con - Ảnh 2

 

Trương Mông sinh năm 1988, nổi tiếng trong showbiz từ năm 2001. Với vẻ đẹp thanh tú, mỏng manh, cô từng được giao vai Vương Ngữ Yên kinh điển trong Thiên long bát bộ. Vai diễn này giúp Trương Mông trở thành "thần tiên tỷ tỷ" thứ 2 ở showbiz Trung Quốc đại lục. Vị thế của cô từng sánh ngang với Dương Mịch, Đường Yên.

Khởi nghiệp với hình tượng ngọc nữ nhưng từ năm 2015, sự nghiệp Trương Mông bị ảnh hưởng lớn vì chuyện đời tư. Cô bị giới làm phim quay lưng sau tai tiếng làm người thứ 3, nhan sắc xuống dốc vì phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Mặc dù sau đó Trương Mông từng lên tiếng đã tháo sụn mũi giả và tuyên bố tạm biệt quá khứ, nhưng cô vẫn bị các đạo diễn ngó lơ và gần như không có phim để đóng trong suốt 3 năm qua, thậm chí cô phải livestream bán hàng online để kiếm sống, khiến cư dân mạng thấy tiếc dùm cho cô.

'Thần tiên tỷ tỷ Trương Mông tiết lộ bị vô sinh, chấp nhận đau đớn khi châm cứu 600 mũi kim toàn thân để có con - Ảnh 3

Vài năm trở lại đây, Trương Mông tích cực hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn không thể vực dậy tên tuổi.

Tháng 2/2022, Trương Mông đăng ký kết hôn với MC Kim Ân Thánh. Tháng 10 cùng năm, họ tổ chức đám cưới xa hoa ở đảo Tam Á (Trung Quốc). Chuyện tình cảm của hai nghệ sĩ từng gây ồn ào vì Kim Ân Thánh bị bạn gái cũ Trần Mộc Mộc tố ngoại tình với Trương Mông.

'Thần tiên tỷ tỷ Trương Mông tiết lộ bị vô sinh, chấp nhận đau đớn khi châm cứu 600 mũi kim toàn thân để có con - Ảnh 4

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