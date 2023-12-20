Fan hâm mộ của Mã Tuấn Vỹ không kịp trở tay khi anh đột ngột thông báo rời showbiz vì lý do này.

Vừa qua, tài tử Mã Tuấn Vỹ bất ngờ tuyên bố gác lại sự nghiệp nghệ thuật vô thời hạn. Nguyên nhân được anh thông báo là bởi tình hình sức khỏe bất ổn của anh. Khi được đăng tải, thông tin này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Tài tử Mã Tuấn Vỹ bất ngờ tuyên bố gác lại sự nghiệp nghệ thuật vô thời hạn. Được biết, Mã Tuấn Vỹ từng mắc bệnh phong hàn và phải nhập viện để điều trị. Không những thế, trong nhiều năm vừa qua, nam diễn viên cũng phải đối mặt với chứng rối loạn nhịp tim dẫn đến ngất xỉu đột ngột. Bên cạnh đó, Mã Tuấn Vỹ còn có 8 năm đấu tranh với căn bệnh trầm cảm.

Mã Tuấn Vỹ từng mắc bệnh phong hàn và phải nhập viện để điều trị. Mã Tuấn Vỹ còn có 8 năm đấu tranh với căn bệnh trầm cảm. Theo nguồn tin tiết lộ, tháng trước Mã Tuấn Vỹ đã suýt rơi vào nguy hiểm vì gặp biến chứng trong quá trình điều trị. Dù đã may mắn vượt qua nhưng sức khỏe anh đã không còn đủ để đảm đương các công việc như diễn xuất, ca hát…Với tình trạng sức khỏe hiện tại anh rất dễ ngất xỉu thậm chí có thể tử vong bất kỳ lúc nào. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Châu Tuấn Vỹ quyết định rời khỏi showbiz, sao nam khẳng định có lẽ sẽ không đóng phim nữa. Nhiều khán giả, đặc biệt là fan của Mã Tuấn Vỹ thấy đau lòng khi nghệ sĩ mình yêu thương phải rời showbiz. Với tình trạng sức khỏe hiện tại anh rất dễ ngất xỉu thậm chí có thể tử vong bất kỳ lúc nào. Mã Tuấn Vỹ sinh năm 1971, anh vụt sáng thành sao nhờ đảm nhận hoàng đế Khang Hy trong Lộc Đỉnh Ký 1998. Nam tài tử còn được mệnh danh là "Khang Hy đẹp trai nhất màn ảnh Hoa ngữ". Sau vai diễn để đời, Mã Tuấn Vỹ tiếp tục tham gia nhiều dự án như Thâm Cung Kế, Ngọc Uyên Ương, Lạc Thần... Ngoài ra trước đó Mã Tuấn Vỹ còn giữ chức vụ lớn tại Cục Văn hóa và Thể thao Hồng Kông (Trung Quốc), đồng thời có tấm bằng Thạc sĩ ngành Quản lý và Y học.



Anh vụt sáng thành sao nhờ đảm nhận hoàng đế Khang Hy trong Lộc Đỉnh Ký 1998. Những năm gần đây, Tuấn Vỹ ít đóng phim, anh làm các công việc như quản lý lớp đào tạo diễn xuất của đài TVB, làm giám đốc sáng tạo ở đài phát thanh. Nam diễn viên dành nhiều thời gian học tập, thỏa mơ ước vì trước đây học hành dang dở. Ngoài tham gia các khóa về nghệ thuật, Mã Tuấn Vỹ còn học về Thần học. Nam diễn viên dành nhiều thời gian học tập, thỏa mơ ước vì trước đây học hành dang dở.

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