Sau siêu phẩm Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn lại khiến fan 'đứng ngồi không yên' vì lộ hint hẹn hò

Sao quốc tế 03/01/2024 09:51

Cặp sao Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư tiếp tục khiến người hâm mộ 'nháo nhào' vì lộ bằng chứng 'phim giả tình thật'.

Sau thành công đầy bất ngờ của bộ phim ngôn tình thanh xuân Vụng Trộm Không Thể Giấu, tên tuổi của Trần Triết ViễnTriệu Lộ Tư ngày càng trở nên nổi tiếng. Màn phối hợp ăn ý và chemistry bùng nổ ở siêu phẩm ngôn tình này đã giúp cặp đôi được khán giả đẩy thuyền nhiệt tình. Người hâm mộ của cặp đôi còn cho rằng Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn sớm đã nảy sinh tình cảm, thậm chí có nhiều bằng chứng 'phim giả tình thật'.

Sau siêu phẩm Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn lại khiến fan 'đứng ngồi không yên' vì lộ hint hẹn hò - Ảnh 1

Sau siêu phẩm Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn lại khiến fan 'đứng ngồi không yên' vì lộ hint hẹn hò - Ảnh 2

Sau siêu phẩm Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn lại khiến fan 'đứng ngồi không yên' vì lộ hint hẹn hò - Ảnh 3

Màn phối hợp ăn ý và chemistry bùng nổ ở siêu phẩm ngôn tình này đã giúp cặp đôi được khán giả đẩy thuyền nhiệt tình.

Mới đây, cả hai tiếp tục khiến fan 'đứng ngồi không yên' khi lộ hint hẹn hò. Cụ thể, hình ảnh của Trần Triết Viễn trong bộ đồ hóa trang hình gấu trúc đã xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Ngay lập tức khoảnh khắc này khiến người hâm mộ của cặp đôi Vụng Trộm Không Thể Giấu không khỏi thích thú và ngay lập tức 'gây bão'. Theo đó, lý do là bởi Triệu Lộ Tư từng tiết lộ cô nàng rất thích gấu trúc. Ngoài ra, cô nàng còn từng có dịp được chụp với gấu trúc từ khi còn rất nhỏ nên dành một tình cảm đặc biệt.

Sau siêu phẩm Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn lại khiến fan 'đứng ngồi không yên' vì lộ hint hẹn hò - Ảnh 4
Hình ảnh của Trần Triết Viễn trong bộ đồ hóa trang hình gấu trúc.
Sau siêu phẩm Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn lại khiến fan 'đứng ngồi không yên' vì lộ hint hẹn hò - Ảnh 5
Hình ảnh mới nhất của Trần Triết Viễn khiến người hâm mộ của cặp đôi Vụng Trộm Không Thể Giấu không khỏi thích thú.
Sau siêu phẩm Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn lại khiến fan 'đứng ngồi không yên' vì lộ hint hẹn hò - Ảnh 6
Triệu Lộ Tư từng có dịp được chụp với gấu trúc từ khi còn rất nhỏ nên dành một tình cảm đặc biệt.

Thế nhưng, fan couple của cặp đôi phải chấp nhận sự thật bởi đây chỉ là tạo hình mới nhất của Trần Triết Viễn trên phim trường Cây Olive Màu Trắng - dự án tiếp theo của anh. Được biết, anh đảm nhận vai nam chính, đóng cặp cùng với nữ diễn viên Lương Khiết. Cây Oliu Màu Trắng chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Nguyệt Hi. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa nữ phóng viên Tống Nhiễm và kỹ sư gỡ mìn kiêm tình nguyện viên Lý Toản. Phim chính thức khai máy vào ngày 16/9, hiện chưa rõ lịch đóng máy cũng như thời gian lên sóng dự kiến.

Sau siêu phẩm Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn lại khiến fan 'đứng ngồi không yên' vì lộ hint hẹn hò - Ảnh 7
Đây chỉ là tạo hình mới nhất của Trần Triết Viễn trên phim trường Cây Olive Màu Trắng - dự án tiếp theo của anh. 

 

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