Sáng sớm nay, tác giả nguyên tác của của Thả Thí Thiên Hạ đã đăng đàn phản hồi về việc đạo văn của bộ phim

Bộ phim nổi đình đám gần đây Thả Thí Thiên Hạ có thể nói là gây nhiều tranh cãi. Đầu tiên là vụ đạo văn với bộ phim Hạc Lệ Hoa Đình, và sau đó là sự việc ngược đãi động vật cụ thể là ngựa. Về vụ ngược đãi ngựa thì đoàn phim cũng đã đưa ra phản hồi, phủ nhận hành vi xâm hại và nói rằng những con ngựa trong đoàn phim là những con ngựa đóng thế đã được huấn luyện đặc biệt, và chúng cũng được bảo vệ trong quá trình quay phim. Hiện tại chúng có sức khỏe tốt. và đã tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình được bấm máy nên không có chuyện lạm dụng ngựa.

Chẳng hạn như, phụ thân của nam chính đều xuất thân con của thê thiếp, đa tình, không yêu thương nam chính. Tiền Hoàng Hậu nhân từ, Kế Hoàng Hậu độc ác. Mẫu thân của nam chính qua đời, vợ lẽ lên làm mẹ kế. Hai người con trai cùng một mẹ sinh nhưng chỉ yêu thương một đứa. Nam chính trong phim cung đấu trước thì dính dán đến vụ gian lận thi cử trong triều, sau là vụ buôn bán ngựa chiến. Bằng với tất cả những sự giống nhau về bối cảnh nhân vật và cốt truyện đều khiến khán giả nghĩ rằng Thả Thí Thiên Hạ đã đạo văn Hạc Lệ Hoa Đình.

Hạc Lệ Hoa Đình là bộ phim truyền hình phát sóng vào năm 2019. Trước tranh cãi đạo văn, trang chính thức của bộ phim cũng đã đăng tải nội dung như sau.

“Tất cả thuộc về nghệ thuật, không được dùng cho mưu đồ, một khi bị nhiễm, không còn tinh thần, cốt cách toàn bộ cũng không còn.”

Có thể thấy đoàn phim Hạc Lệ Hoa Đình không phản hồi trực tiếp mà sử dụng lời thoại trong phim để bày tỏ một cách ẩn ý.

Đương nhiên, phía đoàn phim Thả Thí Thiên Hạ vẫn chưa có phản hồi. Cho đến sáng nay tác giả nguyên tác lần đầu tiên đưa ra phản hồi. Nhìn vào thời gian đăng là vào lúc nửa đêm, có thể tác giả thật sự rất bận rộn, nhưng sau khi cân nhắc kỹ càng thì quyết định đưa ra phản hồi, đặc biệt là sau khi đọc xong nội dung.

Câu đầu tiên rất rõ ràng. Tác giả không có thời gian lên mạng nhiều như netizen, cho đến hôm nay đọc được tin nhắn gửi riêng thì mới biết đến tình hình của bộ phim đang xảy ra. Đánh giá về tần suất cập nhật Weibo của tác giả, quả thật là như vậy. Và phần lớn đối với các phim chuyển thể ngày nay thì tác giả nguyên tác không tham gia sản xuất, và đối với bộ phim này cũng vậy, đương nhiên tác giả cũng chưa xem qua phim, về phần nội dung của bộ phim đương nhiên không hiểu được. Giống như phản hồi của tác giả nguyên tác trong bộ Chúc Khanh Hảo dạo trước, không tham gia vào sản xuất, nhưng vẫn được đặt ở vị trí đồng kịch bản, điều này cũng chỉ là một sự chiếu cố mà thôi.

Hiện tại tác giả chưa xem qua phim, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng đưa ra giải thích, không có cách nào phán đoán bộ phim có đạo văn hay không, bởi vì khi chuyển thể đương nhiên kịch bản sẽ khác với nguyên tác. Nhưng đối với tiểu thuyết nguyên tác của mình mà nói thì, tác giả khẳng định “có thể đảm bảo không hề có đạo văn”.

Sau đó, tác giả có giải thích thêm rằng đã 18 năm kể từ tiểu thuyết nguyên tác ra mắt, và nếu nó bị cho là ăn cắp ý tưởng, thì đã không tới bây giờ mới bùng nổ.

Lời này cũng đúng, tất nhiên ngay từ đầu, điều mà dư luận cáo buộc là kịch bản của bộ phim Thả Thí Thiên Hạ chứ không phải tiểu thuyết nguyên tác, ngay từ đầu nguyên tác đã bị thay đổi rồi.

Cần phải rõ một điều là nguyên tác của Hạc Lệ Hoa Đình xuất bản vào năm 2014, sau tiểu thuyết nguyên tác Thả Thí Thiên Hạ những 7 năm, thật sự là cách rất xa, vì vậy bộ phim Thả Thí Thiên Hạ về vấn đề đạo văn không liên quan đến nguyên tác

Dưới sự phản hồi của tác giả nguyên tác, Thả Thí Thiên Hạ lại một lần nữa đưa lên hot seach hôm nay.

Sau đó tác giả có phản hồi lại, có thể đủ đảm bảo nguyên tác không hề đạo văn, còn những điều khác thì không thể đảm bảo được, đương nhiên không biết thì không thể giải thích được, cũng không có cách nào phản hồi, đối với hai bộ phim được phát sóng chưa từng xem qua, vả lại nguyên tác của bộ Hạc Lệ Hoa Đình cũng chưa đọc qua.

Tất nhiên, về tổng thể, phản ứng của tác giả nguyên tác là bảo vệ bản nguyên tác và bảo vệ những độc giả thích nguyên tác.

Nhưng đoàn làm phim thì không hề làm điều như vậy. Giữa những tranh cãi, vẫn không quên tuyên truyền cho bộ phim, có thể đoàn làm phim “hai tai không nghe thấy chuyện gì xảy ra ngoài cửa sổ”, chỉ muốn tuyên truyền tốt bộ phim. Nhưng im lặng như vậy không phải là cách hay cho khán giả và cả bộ phim. Dù có đạo văn hay không, cũng nên có thái độ phản hồi, và tất nhiên là phải có bằng chứng.

Đạo văn chắc hẳn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến một bộ phim. Mặc dù biết rằng Thả Thí Thiên Hạ đã phải trải qua những khó khăn trước khi được phát sóng, nhưng cũng không vì những khó khăn mà sẽ bỏ qua.

Những vụ việc đạo văn trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình không phải là hiếm, mà nguyên nhân là do sự liên quan quá nhiều và hình phạt không đủ mạnh. Bỏ qua chuyện có đạo văn hay không, chỉ riêng thái độ như vậy là không tôn trọng khán giả nói chung.

Sự giống nhau giữa các phim là điều bình thường, bởi vì ngày nay có quá nhiều phim truyền hình cùng chủ đề và việc học hỏi lẫn nhau là điều dễ hiểu, và các bối cảnh nhân vật khác nhau và cách giải thích cốt truyện của cùng một chủ đề thực sự bị hạn chế. Xảy ra sự tương đồng cũng là điều không thể tránh khỏi. Dù tình huống là gì, những người sáng tạo đều cố gắng hết sức để tránh nó thay vì đâm đầu vào họng súng. Nhưng đối với những tranh cãi về kết quả và lý do tại sao, thì những người làm ra phải biết rõ về nó.

Đương nhiên, hiện tại bộ phim hiện đang phát sóng, gây lên tranh cãi, phía đoàn làm phim cũng đang rất cẩn trọng, có thể đang chuẩn bị cách giải thích và phản hồi, có thể vài ngày tới đoàn phim sẽ đưa ra phản hồi, cứ chờ xem nhé!