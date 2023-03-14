Phạm Thừa Thừa có con với đàn chị lớn hơn gần 20 tuổi?

Sao quốc tế 14/03/2023 23:39

Thông tin nữ diễn viên, đạo diễn Giả Linh đang mang thai với em trai Phạm Băng Băng khiến dư luận xứ Trung vô cùng xôn xao.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây cộng đồng mạng xứ Trung đã lan truyền thông tin nữ diễn viên, đạo diễn Giả Linh đã hạ sinh con đầu lòng. Cha của đứa trẻ không ai khác chính là Phạm Thừa Thừa.

Phạm Thừa Thừa có con với đàn chị lớn hơn gần 20 tuổi? - Ảnh 1

Cư dân mạng vô cùng sốc trước thông tin này vì Giả Linh hơn Phạm Thừa Thừa tới tận 18 tuổi. Nữ diễn viên trước đó cũng nhiều lần vướng thông tin mang thai hay sinh con vì cô có ngoại hình mũm mĩm, tròn trịa.

Tin đồn giữ Phạm Thừa Thừa và Giả Linh xuất hiện vì hai nghệ sĩ vốn có mối quan hệ khá thân thiết và thường xuyên tương tác thoải mái khi tham gia chung gameshow. Dẫu vậy, cả hai người chưa từng có bất kỳ cử chỉ nào quán thân mật trước công chúng.

Phạm Thừa Thừa có con với đàn chị lớn hơn gần 20 tuổi? - Ảnh 2Phạm Thừa Thừa có con với đàn chị lớn hơn gần 20 tuổi? - Ảnh 3

Sau đó, Phạm Thừa Thừa đã đăng tải một bức ảnh mới lên tài khoản Instagram cá nhân của mình với chú thích: "Im miệng lại đi". Đây được cho là động thái phủ nhận tin đồn ác ý của anh và đàn chị Giả Linh.

Phạm Thừa Thừa sinh ngày 16/6/2000, là em trai duy nhất và kém chị gái nổi tiếng Phạm Băng Băng tới 19 tuổi. Đó là lý do vì sao ngay từ khi sinh ra, Phạm Thừa Thừa đã rất được chú ý.

Phạm Thừa Thừa có con với đàn chị lớn hơn gần 20 tuổi? - Ảnh 4

Anh ra mắt sau khi tham gia show tuyển chọn thần tượng Idol Producer năm 2018. Ngay từ khi chưa bước chân vào giới giải trí, anh đã được săn đón vì là em trai của Phạm Băng Băng.

Phạm Thừa Thừa rất được yêu thích khi tham gia các chương trình giải trí. Anh thể hiện sự vui tính, hoạt náo trong nhiều tình huống, thậm chí được coi là ngôi sao lôi kéo khán giả của các show Thanh xuân du hoàn ký 2, Đàn ông làm việc nhà 2 và Tôi muốn sống thế này.

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