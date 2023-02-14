Dương Tử và Phạm Thừa Thừa rủ nhau đi đạp xe vào ngày lễ tình nhân, đàng gái không giấu được niềm hạnh phúc trên khuôn mặt

Sao quốc tế 14/02/2023 09:34

Hình ảnh Dương Tử và Phạm Thừa Thừa cùng nhau đi đạp xe trên phố tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Ngày hôm nay, mạng xã hội tràn ngập không khí ngọt ngào, yêu thương để mừng ngày Valentine. Sáng nay, tài khoản Weibo chính thức đoàn phim “199 Love” do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa đóng chính đã đăng bộ ảnh ngọt ngào của hai người và chúc mừng ngày Lễ tình nhân.

Trong ảnh là khoảnh khắc cặp đôi cùng nhau đi dạo trên chiếc xe đạp khi còn là học sinh trong bộ đồng phục trung học. Sau đó, vẫn là chiếc xe đạp ấy nhưng cả hai giờ đã là những người trưởng thành, dù vậy vẫn cùng nhau sánh đôi không rời. Đính kèm với khoảnh khắc lãng mạn này, đoàn phim còn chú thích: năm ấy hay hiện tại vẫn bên nhau: ''Dù đường có bao xa cũng sẽ trở lại''. 

Dương Tử và Phạm Thừa Thừa rủ nhau đi đạp xe vào ngày lễ tình nhân, đàng gái không giấu được niềm hạnh phúc trên khuôn mặt - Ảnh 1

Dương Tử và Phạm Thừa Thừa rủ nhau đi đạp xe vào ngày lễ tình nhân, đàng gái không giấu được niềm hạnh phúc trên khuôn mặt - Ảnh 2

Ở tuổi 31, Dương Tử trông đầy nữ tính, ngọt ngào và nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người. Bên cạnh cô, Phạm Thừa Thừa gương mặt điển trai, dáng vẻ đặc biệt quyến rũ nhưng không kém phần năng động khi diện áo hoodie, giày bata trẻ trung.

Hình ảnh cả hai cùng nhau đạp xe trên đường dù là ở tuổi học đường hay khi trưởng thành thì vẫn dáng vẻ ấy, khuôn mặt toát lên niềm vui, sự hạnh phúc của mỗi người. Chưa rõ "phản ứng hóa học" của Dương Tử và đàn em trong phim mới ra sao nhưng ở poster này, rõ ràng mang đến cho người xem cảm giác đặc biệt ngọt ngào.

Dương Tử hơn Phạm Thừa Thừa 8 tuổi nhưng khi hợp tác cùng nhau, họ lại rất xứng lứa vừa đôi. Tương tác giữa hai diễn viên rất ấm áp, thường xuyên làm cho nhau cười trên phim trường mang đến cảm giác couple vô cùng ngọt ngào. 

Dương Tử và Phạm Thừa Thừa rủ nhau đi đạp xe vào ngày lễ tình nhân, đàng gái không giấu được niềm hạnh phúc trên khuôn mặt - Ảnh 3

199 Love kể một nữ ký giả thông minh, kiên định và sống bằng lý trí nhiều hơn cảm xúc sau khi trải qua những chuyện không vui trong cuộc sống. Quan điểm của cô phần nào bị thay đổi khi gặp gỡ một chàng du học sinh có tính cách sôi nổi. Chàng trai này là học bá và là bậc thầy trong ngành thiết kế. Sau nhiều lần tiếp xúc, cả hai cảm mến và viết nên một câu chuyện tình lãng mạn.

Trước những màn nhá hàng ấn tượng của ekip 199 Love, khán giả đáng rất mong chờ ngày phim lên sóng. Fan của cả 2 kỳ vọng lần hợp tác này sẽ mang lại kết quả tốt đẹp trong tương lai.

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Dương Tử trong tạo hình tóc xoăn bồng bềnh trên phim trường Muốn Mãi Mãi Yêu.

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