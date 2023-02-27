Dương Tử cùng Phạm Thừa Thừa mặc đồ học sinh, nhảy nhót ở phim trường khiến dân tình nhiệt tình 'đẩy thuyền'

Sao quốc tế 27/02/2023 08:30

Mới đây, những hình ảnh Dương Tử và bạn diễn Phạm Thừa Thừa nhảy nhót cực đáng yêu trong quá trình quay phim Muốn Mãi Mãi Yêu - 199 Love vừa được hé lộ.

Dương Tử hiện đang tất bật quay phim Muốn Mãi Mãi Yêu - 199 Love. Mới đây, những hình ảnh Dương Tử và bạn diễn Phạm Thừa Thừa nhảy nhót cực đáng yêu trong quá trình quay phim vừa được hé lộ khiến dân tình không khỏi "đẩy thuyền" nhiệt tình. 

Khoảnh khắc hài hước, ăn ý này ngay lập tức lọt vào mắt khán giả và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên Weibo. Thậm chí, từ khóa "Dương Tử và Phạm Thừa Thừa nhảy ở phim trường" còn lọt vào bảng vàng Hot Search Weibo với hàng ngàn bình luận tích cực.

Dương Tử cùng Phạm Thừa Thừa mặc đồ học sinh, nhảy nhót ở phim trường khiến dân tình nhiệt tình 'đẩy thuyền' - Ảnh 1

Phạm Thừa Thừa sinh năm 2000, là em trai của Phạm Băng Băng. Năm 2018, Phạm Thừa Thừa tham gia Idol Producer, một chương trình sống còn nhằm tìm kiếm nhóm nhạc nam. Kết thúc cuộc thi với kết quả hạng 3 chung cuộc, Phạm Thừa Thừa đã chính thức ra mắt với tư cách thành viên của Nine Percent. Hiện tại, Nine Percent đã không còn hoạt động, Phạm Thừa Thừa cũng chuyển hướng tập trung cho diễn xuất nhiều hơn. Vì có nền tảng là thành viên nhóm nhạc nam nên những vấn đề liên quan đến ca hát, nhảy múa không làm khó được Phạm Thừa Thừa. Trên trường quay, cứ có cơ hội là Phạm Thừa Thừa lại đưa Dương Tử ra tập nhảy cùng ngay.

Dương Tử sinh năm 1992, cô đã hoạt động trong làng giải trí nhiều năm nay. Nhờ loạt vai diễn gây sốt trong Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật, Dương Tử nổi lên như Tiểu Hoa Đán hàng đầu.

Do đó, cư dân mạng không khỏi ngóng chờ "phản ứng hóa học" của Dương Tử và Phạm Thừa Thừa trong bộ phim này.

Dương Tử cùng Phạm Thừa Thừa mặc đồ học sinh, nhảy nhót ở phim trường khiến dân tình nhiệt tình 'đẩy thuyền' - Ảnh 2

Trong dự án Muốn Mãi Mãi Yêu - 199 Love, Dương Tử đóng cùng em trai của Phạm Băng Băng là Phạm Thừa Thừa. Nội dung phim Muốn Mãi Mãi Yêu - 199 Love xoay quanh nhóm bạn 6 người gồm Hoàng Doanh Tử (Dương Tử), Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi, Quan Siêu. Khi mới 6 tuổi, nhóm bạn đã cùng trải qua sự cố ở nhà máy nơi họ sinh sống. Từ đó trở đi, 6 người trở nên thân thiết và gắn bó cùng nhau.

 

Đến lúc lên Đại học, họ vẫn tiếp tục là bạn tốt của nhau. Nhưng rồi đến ngày nọ, nhóm bạn bất ngờ xa cách vì đối mặt với thử thách lớn. Mấy năm sau, khi đã 30 tuổi, họ lại tụ họp vì nghe tin người bạn lúc bé Quan Siêu sắp kết hôn. Trong số 6 người, Hoàng Doanh Tử là cô gái luôn giữ hy vọng hàn gắn tình bạn. Cô làm mọi cách để 6 người gặp gỡ, nói chuyện và giải tỏa hiểu lầm. Vậy nên, dù phải đối diện với khó khăn nào, Hoàng Doanh Tử cũng luôn mạnh mẽ tiến về phía trước.

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