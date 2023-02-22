Dương Tử khoe vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng, 'vỗ mặt' antifan mỉa mai nhan sắc động chạm dao kéo, vừa cứng vừa đơ

Sao quốc tế 22/02/2023 14:32

Trạng thái của Dương Tử trong hoạt động mới đây được đánh giá là vô cùng tốt, thể hiện thần thái lẫn nhan sắc tuyệt vời.

Hiện tại, Dương Tử là 1 trong những gương mặt tiểu hoa 9X được xếp vào hàng “lưu lượng” ở Cbiz. Bên cạnh những tác phẩm chính kịch như Chiến Trường Sa hay Hoan Lạc Tụng… Dương Tử còn mang đến cho khán giả những tác phẩm ngôn tình hot như Hương Mật Tựa Khói Sương hay Thân Ái Nhiệt Ái. Nhờ thế mà cô được khán giả xếp vào hàng diễn viên có thực lực, được săn đón trong giới giải trí.

Dương Tử khoe vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng, 'vỗ mặt' antifan mỉa mai nhan sắc động chạm dao kéo, vừa cứng vừa đơ - Ảnh 1

Mới đây, khi tham gia vào một sự kiện thương hiệu do cô nàng làm người đại diện, Dương Tử đã "đốn tim" người hâm mộ với vẻ đẹp trong veo. Nụ cười cùng lớp trang điểm nhẹ ngọt ngào đã tôn lên đường nét gương mặt thanh thoát khiến nhiều người không khỏi mê mẩn. Tạo hình mới của Dương Tử đã nhận được vô số lời khen ngợi của cư dân mạng.

Dương Tử khoe vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng, 'vỗ mặt' antifan mỉa mai nhan sắc động chạm dao kéo, vừa cứng vừa đơ - Ảnh 2

Dương Tử khoe vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng, 'vỗ mặt' antifan mỉa mai nhan sắc động chạm dao kéo, vừa cứng vừa đơ - Ảnh 3

Dương Tử khoe vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng, 'vỗ mặt' antifan mỉa mai nhan sắc động chạm dao kéo, vừa cứng vừa đơ - Ảnh 4

Dương Tử khoe vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng, 'vỗ mặt' antifan mỉa mai nhan sắc động chạm dao kéo, vừa cứng vừa đơ - Ảnh 5

Dương Tử khoe vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng, 'vỗ mặt' antifan mỉa mai nhan sắc động chạm dao kéo, vừa cứng vừa đơ - Ảnh 6

Dương Tử khoe vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng, 'vỗ mặt' antifan mỉa mai nhan sắc động chạm dao kéo, vừa cứng vừa đơ - Ảnh 7

Đặc biệt, góc nghiêng của nàng tiểu hoa khiến bao người mê mẩn với sống mũi cao, đôi môi đỏ. Có thể nói, nhan sắc của Dương Tử lần này vừa cổ điển lại vừa dịu dàng đã đánh bay mọi tin đồn dao kéo trước đó. Thời gian gần đây, khi tham gia vào bộ phim "199 Love" đóng cùng Phạm Thừa Thừa, nàng tiểu hoa đã vướng rất nhiều nghi vấn động dao kéo vào gương mặt. 

Gương mặt sưng phù, đơ cứng của cô nàng khi xuất hiện trên poster và hậu trường phim khiến nhiều người không khỏi thất vọng. Nhiều người cho rằng so với hồi đóng Hương Mật Tựa Khói Sương, nhan sắc của nàng tiểu hoa họ Dương đang đi xuống thấy rõ.

Dương Tử khoe vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng, 'vỗ mặt' antifan mỉa mai nhan sắc động chạm dao kéo, vừa cứng vừa đơ - Ảnh 8

Thế nên, trong lần xuất hiện ở sự kiện này, Dương Tử thật sự đã khiến dân tình há hốc khi lộ diện với nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. 

Hiện bộ phim "199 Love" do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa đóng chính vẫn đang trong quá trình quay và chưa có lịch chiếu dự kiến. Bên cạnh đó, Dương Tử vẫn còn dự án đang chờ lên sóng là Trường Tương Tư. Đây được xem là dự án được kỳ vọng sẽ mang về cho cô nhiều thành tích mới, trong phim, cô hợp tác với 3 nam thần: Đặng Vi, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ.

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