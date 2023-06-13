'Đông Phương Bất Bại' Lỗ Chấn Thuận từ bỏ ý định sinh con ở tuổi xế chiều

Ở tuổi ngoài 60, Lỗ Chấn Thuận không hy vọng quá nhiều vào việc có con.

Hôm 12/6, HK01 đưa tin Lỗ Chấn Thuận chia sẻ đã từ bỏ kế hoạch sinh con nối dõi. Theo nam diễn viên, ông khao khát có một đứa con. Tuy nhiên, điều kiện tài chính và vấn đề tuổi tác, sức khỏe của bạn gái Julie khiến nam diễn viên không thể thực hiện được ý nguyện. Lỗ Chấn Thuận chia sẻ ông từ bỏ ý định có con ở tuổi ngoài 60. Lỗ Chấn Thuận nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn Đông Phương Bất Bại trong Tiếu ngạo giang hồ 1996. Ông đã khắc họa một giáo chủ đủ độ ẻo lả, độc ác và thượng thừa võ công.

Nam diễn viên thường bị nghi ngờ về giới tính. Bên cạnh tác phẩm trứ danh là Tiếu ngạo giang hồ, Lỗ Chấn Thuận còn tham gia các tác phẩm như Nghĩa nặng tình thâm, loạt phim Hồ sơ trinh sát, Lực lượng phản ứng, Sở Hán kiêu hùng, Thần điêu đại hiệp 1995 (vai Hoắc Đô). Trên màn ảnh, ông thường bị đóng khung trong các vai diễn thái giám, đồng tính... Cũng vì vậy mà nam diễn viên thường bị nghi ngờ về giới tính.

Lỗ Chấn Thuận khao khát có con nhưng không thể thực hiện. Hồi tháng 4/2021, Lỗ Chấn Thuận công khai bạn gái Julie ở tuổi 61. Julie kém nam nghệ sĩ 6 tuổi. Tháng 5/2022, tài tử Hong Kong thông báo về hôn lễ với Julie. Tuy nhiên, do trục trặc trong quá trình tổ chức đám cưới, Lỗ Chấn Thuận đã hủy hôn vào cuối tháng 5. Lỗ Chấn Thuận bất ngờ hủy hôn bạn gái. Ông từng chi hơn 90.000 USD để mua nhẫn kim cương, 19.000 USD để mua trang sức vàng cho hôn thê. Thậm chí họ còn đi khám bác sĩ để mong sớm có con. Lỗ Chấn Thuận cho biết: "Bác sĩ đã yêu cầu tôi phải chọn giữa tính mạng của bạn gái và việc có con. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi nhận ra rằng cố gắng có một đứa con sẽ mang đến nguy hiểm cho Julie. Vì vậy, tôi đã quyết định dừng lại. Bên cạnh đó, ở tuổi của chúng tôi, việc chăm sóc con và kiếm tiền để nuôi con cũng không dễ dàng". Lỗ Chấn Thuận và Julie quen nhau 41 năm trước tại một cuộc thi hát. Năm 2020, Julie chủ động liên lạc với anh sau khi đọc được một bài phỏng vấn về anh, biết anh còn độc thân.

'Đông Phương Bất Bại' Lỗ Chấn Thuận bất ngờ tuyên bố hủy hôn với bạn gái vì mâu thuẫn trong lúc chuẩn bị hôn lễ Bất hòa trong quá trình chuẩn bị cho lễ cưới và nhận thấy sự khác biệt lớn về tính cách, Lỗ Chấn Thuận quyết định không kết hôn với bạn gái Julie.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-phuong-bat-bai-lo-chan-thuan-tu-bo-y-inh-sinh-con-o-tuoi-xe-chieu-591769.html