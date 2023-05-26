Bất hòa trong quá trình chuẩn bị cho lễ cưới và nhận thấy sự khác biệt lớn về tính cách, Lỗ Chấn Thuận quyết định không kết hôn với bạn gái Julie.

Ngày 26/5, HK01 đưa tin nam diễn viên Lỗ Chấn Thuận thông báo hủy hôn với bạn gái Julie dù cả hai đã lên kế hoạch tổ chức lễ cưới vào tháng 10/2022 nhưng không thực hiện. Về nguyên nhân không cưới Julie, Lỗ Chấn Thuận chia sẻ đã xảy ra mâu thuẫn với bạn gái trong quá trình chuẩn bị cho đám cưới. Hôn thê đòi hỏi quá nhiều thứ, muốn ngày trọng đại diễn ra ở công viên giải trí nhưng kinh tế của ông và hai bên gia đình không thể đáp ứng. Nam diễn viên Lỗ Chấn Thuận thông báo hủy hôn với bạn gái Julie dù cả hai đã lên kế hoạch tổ chức lễ cưới Về mối quan hệ hiện tại với bạn gái, "Đông Phương Bất Bại" cho biết vẫn duy trì tình cảm. Ông chỉ hủy bỏ hôn ước chứ không chia tay Julie. Tuy nhiên, nam diễn viên thừa nhận không có niềm tin đoạn nhân duyên này sẽ đi đến viên mãn vì cả hai khác biệt về tính cách, quan điểm sống. 'Tôi phải gọi cô ấy bằng mẹ. Julie rất dông dài khiến tôi không chịu được', Lỗ Chấn Thuận nói.

Nam diễn viên thừa nhận không có niềm tin đoạn nhân duyên này sẽ đi đến viên mãn vì cả hai khác biệt về tính cách Vào tháng 5/2021, HK01 đưa tin Lỗ Chấn Thuận và bạn gái kém sáu tuổi sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 10/2022 tại Disneyland. Cả hai mua nhà mới và đang lên kế hoạch tổ chức hôn lễ. Cả hai còn đến tiệm trang sức mua của hồi môn. Lỗ Chấn Thuận từng tặng vợ sắp cưới nhẫn kim cương trị giá 720.000 HKD (khoảng 2,1 tỷ đồng). Họ còn thăm khám bác sĩ để mong sớm có con. Lỗ Chấn Thuận từng tặng vợ sắp cưới nhẫn kim cương trị giá 720.000 HKD (khoảng 2,1 tỷ đồng) Tài tử cho biết ông quen bạn gái 41 năm trước tại một cuộc thi âm nhạc nhưng lúc đó hai người không trò chuyện nhiều với nhau. Ông nói: 'Khi cô ấy xem bài phỏng vấn về tôi, thấy tôi chân thành, hiếu thảo nên tìm số điện thoại và chủ động liên lạc với tôi'.

Ảnh minh họa: Internet Lỗ Chấn Thuận nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn Đông Phương Bất Bại trong Tiếu ngạo giang hồ 1996. Ông đã khắc họa một giáo chủ đủ độ ẻo lả, độc ác và thượng thừa võ công. Ngoài Tiếu ngạo giang hồ, Lỗ Chấn Thuận còn tham gia các tác phẩm như Nghĩa nặng tình thâm, loạt phim Hồ sơ trinh sát, Lực lượng phản ứng, Sở Hán kiêu hùng, Thần điêu đại hiệp 1995 (vai Hoắc Đô). Trên màn ảnh, ông thường bị đóng khung trong các vai diễn thái giám, đồng tính... Cũng vì vậy mà nam diễn viên thường bị nghi ngờ về giới tính. Nam diễn viên thường bị nghi ngờ về giới tính vì hay đóng những vai đồng tính, thái giám

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