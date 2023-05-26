Tống Thiến gặp rắc tối với trang phục 'nóng bỏng mắt' tại show thời trang của Louis Vuitton ở Italy

Sao quốc tế 26/05/2023 09:21

Tống Thiến đang trở thành chủ đề bàn tán khi diện trang phục hở bạo tại show thời trang LV Cruise 2024.

Ngày 25/5, Tống Thiến nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi, “khuấy đảo” mạng xã hội xứ Trung bởi loạt ảnh đầu tiên tại Ý. Không còn “rập khuôn” với những bộ cánh tiểu thư, thanh lịch, nữ diễn viên xuất hiện tại sự kiện thời trang Louis Vuitton Cruise Show 2024 với một diện mạo đầy phong cách.  

Tống Thiến gặp rắc tối với trang phục 'nóng bỏng mắt' tại show thời trang của Louis Vuitton ở Italy - Ảnh 1
Nữ diễn viên xuất hiện tại sự kiện thời trang Louis Vuitton Cruise Show 2024 với một diện mạo đầy phong cách

Sohu đưa tin Tống Thiến mặc trang phục gợi cảm khi dự show thời trang của Louis Vuitton ở Italy. Nữ diễn viên diện thiết kế không tay màu đen, có chi tiết xẻ sâu giữa ngực. Cô phối mẫu áo quyến rũ cùng quần đỏ và túi xách từ nhà mốt Pháp. Trang phục hở bạo khiến Tống Thiến vướng phải loạt bình luận chỉ trích. 

Tống Thiến gặp rắc tối với trang phục 'nóng bỏng mắt' tại show thời trang của Louis Vuitton ở Italy - Ảnh 2
Trang phục hở bạo khiến Tống Thiến vướng phải loạt bình luận chỉ trích
Tống Thiến gặp rắc tối với trang phục 'nóng bỏng mắt' tại show thời trang của Louis Vuitton ở Italy - Ảnh 3
hẩm Nguyệt khoe eo thon với phong thái dịu dàng cạnh bên Tống Thiến đầy cá tính 

Bên dưới bài đăng của Sohu, nhiều người để lại bình luận phản đối việc Tống Thiến mặc đồ xẻ sâu đến bụng. Họ cho rằng trang phục của cô không khác gì bán khỏa thân. 'Tại sao lại phải mặc như thế này. Thật xấu hổ và ngượng ngùng', 'Đường xẻ của chiếc áo xuống đến tận rốn', 'Cô ấy không nên mặc những bộ đồ như thế này', loạt ý kiến tiêu cực hướng đến Tống Thiến.

Tống Thiến gặp rắc tối với trang phục 'nóng bỏng mắt' tại show thời trang của Louis Vuitton ở Italy - Ảnh 4
Tống Thiến nhận về nhiều bình luận tiêu cực với trang phục tham dự sự kiện lần này 

Tống Thiến sinh năm 1987, từng là trưởng nhóm nhạc F(x) với nghệ danh Victoria do công ty giải trí SM thành lập. Sau khi thành công tại Hàn Quốc, cô trở về Trung Quốc hoạt động với tên thật Tống Thiến. Hiện tại, cô chủ yếu đóng phim.

Thời gian đầu lấn sân sang diễn xuất, Tống Thiến bị chê biểu cảm khoa trương, kém cỏi. Không những vậy, nhờ danh tiếng và địa vị sẵn có, cô thường được giao vai chính. Tuy nhiên, sau nhiều năm cố gắng, hiện tại, diễn xuất của Tống Thiến đã có sự tiến bộ, dần đạt được một số thành tích đáng kể về rating.

Tống Thiến gặp rắc tối với trang phục 'nóng bỏng mắt' tại show thời trang của Louis Vuitton ở Italy - Ảnh 5
Thời gian đầu lấn sân sang diễn xuất, Tống Thiến bị chê biểu cảm khoa trương, kém cỏi

Một số bộ phim của Tống Thiến từng chiếu ở Việt Nam như Trạm kế tiếp là hạnh phúc, Phong khỏi Lạc Dương, Kế hoạch nguồn nhịp tim, Thượng cổ tình ca, Ai cũng biết em yêu anh... Năm 2020, Tống Thiến được chọn làm Nữ thần Kim Ưng biểu diễn tại lễ khai mạc của giải thưởng truyền hình Kim Ưng. Đây là cột mốc cho thấy sự công nhận của công chúng với Tống Thiến trong vai trò diễn viên.

Tống Thiến gặp rắc tối với trang phục 'nóng bỏng mắt' tại show thời trang của Louis Vuitton ở Italy - Ảnh 6
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