Người Phiên Dịch Của Chúng Tôi: Visual tổng tài của Trần Tinh Húc chiếm spotlight, khoảnh khắc chemistry cực ngọt cùng Tống Thiến làm dân tình đắm đuối

Người Phiên Dịch Của Chúng Tôi là bộ phim truyền hình được chấp bút bởi biên kịch Phí Tuệ Quân, quá trình quay do đạo diễn Trương Đồng chỉ đạo. Bộ phim được đầu tư sản xuất bởi Hoa Sách Ảnh Thị, với sự tham gia đóng chính của Tống Thiến và Trần Tinh Húc .

Sau khi khai máy cách đây không lâu, mới đây, đoàn làm phim đã hé lộ những hình ảnh hậu trường đầu tiên của cặp đôi diễn viên chính. Theo loạt ảnh được chia sẻ, có thể thấy cặp đôi đang ghi hình cho những phân đoạn chung. Mặc dù cách nhau đến gần 9 tuổi những Trần Tinh Húc và Tống Thiến không hề đem lại cho người xem cảm giác chênh lệch tuổi tác mà ngược lại còn trông rất đẹp đôi.

Trong ảnh, Trần Tinh Húc nhờ sở hữu chiều cao nổi bật cùng ngoại hình nam tính, visual của anh được khen hết lời bởi toát lên thần thái của "tổng tài bá đạo", lịch lãm, điển trai trong bộ vest. Ngay sau khi những hình ảnh hậu trường được chia sẻ, tạo hình của nam diễn viên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng bởi visual cực phẩm.

Còn đối với bạn diễn của anh, Tống Thiến cũng rất nổi bật với tạo hình kiêu sa, quý phái trong những bộ cánh đầy thanh lịch, khi thì váy dịu dàng, nữ tính, khi thì năng động với quần jean, áo kiểu.

Người Phiên Dịch Của Chúng Tôi là bộ phim kể về cuộc sống của các thông dịch viên, câu chuyện tình yêu của cô nàng tài giỏi Lâm Tây và người bạn trai cũ thông minh, lăn lộn trong giới công nghệ Tiêu Nhất Thành.

Vì để hoàn thành ước mơ nghề nghiệp còn đang dang dở của mẹ, Lâm Tây dù đau lòng nhưng vẫn quyết nói lời chia tay với Tiêu Nhất Thành. Đến khi gặp lại nhau sau 8 năm thì cô đã trở thành phiên dịch viên chuyên nghiệp trẻ tuổi với thành tích vang dội, trong khi anh cũng là giám đốc thành đạt của một công ty lớn.

Lúc này số phận đưa đẩy hai người gặp lại khi Lâm Tây buộc phải "giao thiệp hòa nhã" để giành được hợp đồng hợp tác với Tiêu Nhất Thành, theo đó giúp công ty anh đạt được nhiều thành công tại thị trường nước ngoài. Trong quá trình làm việc chung, tiếp xúc lâu dài, mối tình thời niên thiếu giữa cặp đôi lại một lần nữa nở rộ, Lâm Nhất Thành lúc này cũng biết được lý do Lâm Tây chia tay mình, từ đó quyết định trở thành hậu phương vững chắc đồng hành cùng cô. Từ hiểu lầm, họ dần thấu hiểu nhau và một lần nữa viết nên chuyện tình ngọt ngào.