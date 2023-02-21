Tống Thiến diện bodysuit tự tin thả dáng trên du thuyền, khoe nhan sắc 'hút hồn' fan hâm mộ

Mới đây, trên trang Weibo cá nhân của mình, Tống Thiến vừa đăng tải loạt ảnh mới thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Được biết, mỹ nhân sinh năm 1987 đã có chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Thái Lan.

Theo loạt ảnh được chia sẻ, cô nàng làm fan mê đắm với nhan sắc tươi trẻ, rạng rỡ dù đã bước qua tuổi 36. Khi thả dáng trên du thuyền giữa biển, Tống Thiến khéo léo diện bodysuit 2 dây khoe vóc dáng thon gọn, đôi chân dài cùng lưng trần quyến rũ.

Ở những góc ảnh chụp cận, cô nàng cũng cho thấy được nét rạng ngời trên khuôn mặt. Làn da cũng như ngũ quan vẫn rất hoàn hảo, không hề lộ rõ sự xuống cấp theo thời gian. Có thể nói, vẻ đẹp bất chấp tuổi tác của Tống Thiến khiến ai nhìn vào cũng phải mơ ước và ngưỡng mộ.

Tống Thiến xuất phát điểm là idol hoạt động tại Hàn Quốc, sau đó quay về Trung "lập nghiệp". Chính nhờ có bàn đạp vững chắc này mà tài nguyên của cô nàng khá tốt, đa phần đều đảm nhận vai nữ chính, Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc và Sinh Mệnh Thân Yêu là minh chứng rõ nhất cho điều đó.

Nhưng dù vậy, diễn xuất của cô trước giờ luôn không được đánh giá cao, đa phần khán giả đều cảm thấy cựu thành viên nhóm nhạc F(x) không thực sự thả hồn vào nhân vật, nét diễn còn đơ cứng, gượng gạo.

Vừa qua, Tống Thiến đã hoàn tất quá trình ghi hình cho bộ phim Người Phiên Dịch Của Chúng Tôi đóng cùng Trần Tinh Húc. Phim kể về cuộc sống của các thông dịch viên, câu chuyện tình yêu của cô nàng tài giỏi Lâm Tây (Tống Thiến) và người bạn trai cũ thông minh lăn lộn trong giới công nghệ Tiêu Nhất Thành (Trần Tinh Húc).

Vào lễ tình nhân vừa qua, truyền thông Trung Quốc đưa tin Vương Khải và Tống Thiến chuẩn bị kết hôn. Thông tin này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Tuy nhiên đến chiều cùng ngày, cả phòng làm việc của Vương Khải và Tống Thiến đều ra thông báo chính thức phủ nhận tin đồn kết hôn. Hai bên khẳng định tin tức lan truyền trên mạng là giả.