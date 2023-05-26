'Thái tử IQIYI' liên tiếp đen đủi sau khi vướng tin đồn hẹn hò nữ chính Trường Nguyệt Tẫn Minh

Sau tin tức hẹn hò cùng gà cưng Vu Chính, Trương Lăng Hách theo lẽ dĩ nhiên cũng được công chúng để mắt, chú ý tới nhiều hơn. Có thể thấy rõ những chủ đề bàn luận về anh trên các diễn đàn mạng thu hút lượng tương tác khá cao.

Trương Lăng Hách và Bạch Lộc bị tung bằng chứng hẹn hò.

Thời gian gần đây, Trương Lăng Hách lại luôn bị vận xui đeo bám.Nam diễn viên đen đủi tới nỗi mà dân tình còn trêu đùa gọi anh là "Thần dập lửa/ minh đèn nghiệp nội". Bởi lẽ, ban đầu là bộ đại chế tác Thiên Quan Tứ Phúc (tên phim Cát Tinh Cao Chiếu), vừa mới quay chưa lâu, đạo diễn bất ngờ thông báo từ chức, rút khỏi đoàn khiến phim buộc phải tạm dừng một thời gian. Tới khi có thể tiếp tục quay, thì lại gặp phải lệnh cấm phim đam mỹ của "triều đình" Trung Quốc, dự án này theo đó cũng chết yểu ngay từ trong trứng nước.