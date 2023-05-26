'Thái tử IQIYI' liên tiếp đen đủi sau khi vướng tin đồn hẹn hò nữ chính Trường Nguyệt Tẫn Minh

Trương Lăng Hách liên tục vướng vào vận xui.
- Bạch Lộc - La Vân Hi lộ ảnh sống chung nhà sau Trường Nguyệt Tẫn Minh giữa ồn ào hoãn chiếu An Ninh Như Mộng
- Bạch Lộc và Trương Lăng Hách nhận tin vui đầu tiên trước thềm An Ninh Như Mộng lên sóng
Sau tin tức hẹn hò cùng gà cưng Vu Chính, Trương Lăng Hách theo lẽ dĩ nhiên cũng được công chúng để mắt, chú ý tới nhiều hơn. Có thể thấy rõ những chủ đề bàn luận về anh trên các diễn đàn mạng thu hút lượng tương tác khá cao.
Thời gian gần đây, Trương Lăng Hách lại luôn bị vận xui đeo bám.Nam diễn viên đen đủi tới nỗi mà dân tình còn trêu đùa gọi anh là "Thần dập lửa/ minh đèn nghiệp nội". Bởi lẽ, ban đầu là bộ đại chế tác Thiên Quan Tứ Phúc (tên phim Cát Tinh Cao Chiếu), vừa mới quay chưa lâu, đạo diễn bất ngờ thông báo từ chức, rút khỏi đoàn khiến phim buộc phải tạm dừng một thời gian. Tới khi có thể tiếp tục quay, thì lại gặp phải lệnh cấm phim đam mỹ của "triều đình" Trung Quốc, dự án này theo đó cũng chết yểu ngay từ trong trứng nước.
Thiên Thiên Hướng Thượng cũng phát thông báo tạm ngừng phát sóng để "nâng cấp, sửa đổi". Đến nay đã gần một năm trôi qua, nhưng show tạp kỹ này vẫn chưa nâng cấp xong. Trước đó, Show Thiên Thiên Hướng Thượng vốn dĩ đã định Trương Lăng Hách làm MC thường trú, nhưng vì bị lộ chuyện tình cảm làm ảnh hưởng tới danh tiếng, anh không những không thể trở thành thành viên chủ chốt của chương trình.
Mới đây nhất,chưa rõ thời gian lên sóng thì Vân Chi Vũ lại gặp khó ở khâu thẩm duyệt, bởi trang phục diễn viên trong phim bị nghi ngờ mang phong cách Nhật Bản.
Bộ phim truyền hình cổ trang Ninh an như mộng dự định lên sóng vào tối 19/5, nhưng bất ngờ ra thông báo hoãn chiếu khoảng 2 tiếng trước thời gian phát sóng.