'Thái tử IQIYI' liên tiếp đen đủi sau khi vướng tin đồn hẹn hò nữ chính Trường Nguyệt Tẫn Minh

Sao quốc tế 26/05/2023 09:12

Trương Lăng Hách liên tục vướng vào vận xui.

Sau tin tức hẹn hò cùng gà cưng Vu Chính,  Trương Lăng Hách theo lẽ dĩ nhiên cũng được công chúng để mắt, chú ý tới nhiều hơn. Có thể thấy rõ những chủ đề bàn luận về anh trên các diễn đàn mạng thu hút lượng tương tác khá cao. 

'Thái tử IQIYI' liên tiếp đen đủi sau khi vướng tin đồn hẹn hò nữ chính Trường Nguyệt Tẫn Minh - Ảnh 1
Trương Lăng Hách và Bạch Lộc bị tung bằng chứng hẹn hò. 

Thời gian gần đây, Trương Lăng Hách lại luôn bị vận xui đeo bám.Nam diễn viên đen đủi tới nỗi mà dân tình còn trêu đùa gọi anh là "Thần dập lửa/ minh đèn nghiệp nội". Bởi lẽ, ban đầu là bộ đại chế tác Thiên Quan Tứ Phúc (tên phim Cát Tinh Cao Chiếu), vừa mới quay chưa lâu, đạo diễn bất ngờ thông báo từ chức, rút khỏi đoàn khiến phim buộc phải tạm dừng một thời gian. Tới khi có thể tiếp tục quay, thì lại gặp phải lệnh cấm phim đam mỹ của "triều đình" Trung Quốc, dự án này theo đó cũng chết yểu ngay từ trong trứng nước. 

'Thái tử IQIYI' liên tiếp đen đủi sau khi vướng tin đồn hẹn hò nữ chính Trường Nguyệt Tẫn Minh - Ảnh 2
Trương Lăng Hách có ngoại hình sáng sủa, thu hút.

Thiên Thiên Hướng Thượng cũng phát thông báo tạm ngừng phát sóng để "nâng cấp, sửa đổi". Đến nay đã gần một năm trôi qua, nhưng show tạp kỹ này vẫn chưa nâng cấp xong.  Trước đó, Show Thiên Thiên Hướng Thượng vốn dĩ đã định Trương Lăng Hách làm MC thường trú, nhưng vì bị lộ chuyện tình cảm làm ảnh hưởng tới danh tiếng, anh không những không thể trở thành thành viên chủ chốt của chương trình.

'Thái tử IQIYI' liên tiếp đen đủi sau khi vướng tin đồn hẹn hò nữ chính Trường Nguyệt Tẫn Minh - Ảnh 3
Tuy nhiên, sự nghiệp của anh gần đây không mấy thuận buồm xuôi gió.

Mới đây nhất,chưa rõ thời gian lên sóng thì Vân Chi Vũ lại gặp khó ở khâu thẩm duyệt, bởi trang phục diễn viên trong phim bị nghi ngờ mang phong cách Nhật Bản.

Bộ phim truyền hình cổ trang Ninh an như mộng dự định lên sóng vào tối 19/5, nhưng bất ngờ ra thông báo hoãn chiếu khoảng 2 tiếng trước thời gian phát sóng.

'Thái tử IQIYI' liên tiếp đen đủi sau khi vướng tin đồn hẹn hò nữ chính Trường Nguyệt Tẫn Minh - Ảnh 4
Phim của Trương Lăng Hách cùng với người tình tin đồn bất ngờ hoãn chiếu chỉ cách 2 tiếng trước giờ phát sóng. 
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