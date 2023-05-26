Cuộc sống của tài tử 'Tể tướng Lưu Gù' đình đám một thời: Miệt mài vẽ tranh ở tuổi 77

Sao quốc tế 26/05/2023 08:48

Ở tuổi 77, nghệ sĩ Lý Bảo Điền (đóng chính "Tể tướng Lưu Gù") vẫn miệt mài vẽ tranh, nói rằng nếu không vẽ sẽ không còn động lực sống.

Tể tướng Lưu Gù Lưu Dung do nghệ sĩ Lý Bảo Điền đảm nhận. Đây là vai diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp đóng phim của ông. Khó ai có thể vượt qua được Lý Bảo Điền về hình tượng người tể tướng thân cận bên cạnh vua Càn Long. Lối diễn tự nhiên như bước từ đời sống vào phim ảnh khiến nhiều người khâm phục cái tài của diễn viên họ Lý.

Cuộc sống của tài tử 'Tể tướng Lưu Gù' đình đám một thời: Miệt mài vẽ tranh ở tuổi 77 - Ảnh 1
Vai diễn Lưu Dung của Lý Bảo Điền 

Ở tuổi xế chiều, Lý Bảo Điền sống giản dị, không xe sang hay biệt thự. Ông nhận được nhiều lời mời đóng phim hoặc quay quảng cáo nhưng đều từ chối. Nghệ sĩ chọn lối sống an nhiên, kín tiếng về đời tư, chỉ nói chuyện công việc.

Gia đình ông hạnh phúc, có hai con, một trai và một gái. Ông là hội viên Hiệp hội nghệ thuật truyền hình Trung Quốc, Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc, Hội trưởng Hội nghiên cứu, phê bình Điện ảnh Trung Quốc.

Cuộc sống của tài tử 'Tể tướng Lưu Gù' đình đám một thời: Miệt mài vẽ tranh ở tuổi 77 - Ảnh 2
Ông là hội viên Hiệp hội nghệ thuật truyền hình Trung Quốc

Tạp chí Newsweek cho rằng Lý Bảo Điền thuộc nhóm nghệ sĩ "nhà nhà ai cũng biết nhưng bặt vô âm tín". Tờ này viết: 'Một số khán giả nói ông hết thời, số khác nói ông an nhàn, vui thú tuổi già, cuộc sống của ông hiện tại giống vế thứ hai hơn'.

Cuộc sống của tài tử 'Tể tướng Lưu Gù' đình đám một thời: Miệt mài vẽ tranh ở tuổi 77 - Ảnh 3
Bức "Vô tâm" của Lý Bảo Điền

Nghệ sĩ cho biết sống theo tiếng lòng, làm những việc theo sở thích, từ lâu không còn bận tâm danh lợi, đấu đá ở làng giải trí. Ông không hứng thú trở lại đóng phim vì các kịch bản gửi đến thiếu sự mới mẻ, nhân vật giống những vai ông từng diễn, thiếu sáng tạo. Lý Bảo Điền không bao giờ chấp nhận lặp lại bản thân trong nghệ thuật.

Hiện, đam mê lớn nhất của ông là vẽ tranh. Nghệ sĩ chưa từng qua trường lớp, tự bản thân mày mò học vẽ. Mỗi khi hoàn thành bức tranh tâm đắc, ông chia sẻ với một số bạn bè. Năm ngoái, ông xuất bản tuyển tập tranh cá nhân, tên Tự thuyết tự họa Lý Bảo Điền. Nghệ sĩ nói: 'Tôi già rồi, nếu đến ngày không thể cầm bút vẽ nữa, có lẽ cuộc sống của tôi cũng chẳng còn ý nghĩa lắm'.

Cuộc sống của tài tử 'Tể tướng Lưu Gù' đình đám một thời: Miệt mài vẽ tranh ở tuổi 77 - Ảnh 4
Bức "Bách hợp" của Lý Bảo Điền

Với ông, tác phẩm nghệ thuật là hiện thân của linh hồn, là sự kế tục sinh mệnh. So với đóng phim, ông yêu hội họa hơn, thấy hạnh phúc khi được tự do sáng tạo, thực hiện tác phẩm cá nhân.

Cuộc sống của tài tử 'Tể tướng Lưu Gù' đình đám một thời: Miệt mài vẽ tranh ở tuổi 77 - Ảnh 5
Lý Bảo Điền hiếm khi dự sự kiện, ít nhận trả lời phỏng vấn và giữ nguyên tắc không quảng cáo cho bất kỳ mặt hàng nào

Lý Bảo Điền là nghệ sĩ gạo cội màn ảnh Trung Quốc, xây dựng những hình tượng kinh điển trong các phim Thần y Hỷ Lai Lạc, Tể tướng Lưu gùCúc Đậu, Có gì cứ nói, Hội Tam Hoàng Thượng Hải. Nổi tiếng song Lý Bảo Điền hiếm khi dự sự kiện, ít nhận trả lời phỏng vấn và giữ nguyên tắc không quảng cáo cho bất kỳ mặt hàng nào.

Xúc động lý do 'Tể tướng Lưu gù' Lý Bảo Điền chưa bao giờ đóng quảng cáo

Xúc động lý do 'Tể tướng Lưu gù' Lý Bảo Điền chưa bao giờ đóng quảng cáo

Dù là một tên tuổi lớn của nền điện ảnh Trung Hoa, 'Tể tướng Lưu gù' Lý Bảo Điền chưa từng nhận bất kỳ quảng cáo nào trong đời mình.

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