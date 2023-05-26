Bộ phim ngôn tình được mong đợi cứu vớt sự nghiệp diễn xuất của nàng tiểu hoa sau quả bom xịt rating

Sao quốc tế 26/05/2023 07:27

Sau thất bại với bộ phim tỷ suất người xem 0%, tác phẩm ngôn tình này mong đợi sẽ cứu vớt sự nghiệp diễn xuất của nàng tiểu hoa.

Là một trong những dự án chuyển thể gây chú ý kể từ khi công bố, Vụng Trộm Không Thể Giấu đánh dấu màn hợp tác giữa Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn. Phim được dự đoán sẽ "công phá" màn ảnh nhỏ Hoa ngữ trong năm nay.

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Tạo hình nữ sinh của Triệu Lộ Tư trong phim mới. 

Khán giả hiện đang rất mong chờ Vụng Trộm Không Thể Giấu lên sóng, không chỉ vì độ hấp dẫn của kịch bản mà nhiều người còn kỳ vọng nó sẽ "cứu vớt" Triệu Lộ Tư khỏi "thảm họa rating" mang tên Hậu Lãng. Hậu Lãng là bộ phim mang đề tài y học cổ truyền hiện đang phát sóng với tỷ suất người xem 0%. 

Bộ phim ngôn tình được mong đợi cứu vớt sự nghiệp diễn xuất của nàng tiểu hoa sau quả bom xịt rating - Ảnh 2
Poster của bộ phim khiến khán giả có phần đứng ngồi không yên.

Nếu Vụng Trộm Không Thể Giấu không thay đổi gì so với nguyên tác thì Tang Trĩ sẽ là một nhân vật tạo được nhiều thiện cảm cho khán giả, khác hẳn với Tôn Đầu Đầu. Tạo hình của Triệu Lộ Tư cũng vô cùng "vừa mắt" người xem, vấn đề duy nhất bây giờ là liệu nàng tiểu hoa 98 này có thể hiện được thành công vai diễn của mình.

Bộ phim ngôn tình được mong đợi cứu vớt sự nghiệp diễn xuất của nàng tiểu hoa sau quả bom xịt rating - Ảnh 3
Poster đậm chất thanh xuân vườn trường. 
Bộ phim ngôn tình được mong đợi cứu vớt sự nghiệp diễn xuất của nàng tiểu hoa sau quả bom xịt rating - Ảnh 4
Nhìn chung poster được hầu hết khán giả đánh giá là rất đẹp.

Nội dung kể về quá trình đơn phương suốt nhiều năm của cô nữ sinh Tang Trĩ với đàn anh Đoàn Gia Hứa, từ khi còn đi học đến lúc trưởng thành.  Tạo hình của Triệu Lộ Tư cũng vô cùng "vừa mắt" người xem, vấn đề duy nhất bây giờ là liệu nàng tiểu hoa 98 này có thể hiện được thành công vai diễn của mình.

Bộ phim ngôn tình được mong đợi cứu vớt sự nghiệp diễn xuất của nàng tiểu hoa sau quả bom xịt rating - Ảnh 5
Suốt thời gian qua, ảnh leak của Vụng trộm không thể giấu cũng được lan truyền liên tục, cho thấy tạo hình xinh đẹp, đáng yêu của Triệu Lộ Tư, cũng như vẻ đẹp trai của Trần Triết Viễn.

 Trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư vào vai Tang Trĩ - nhân vật được miêu tả bằng cụm từ "mỹ hảo, vô cùng đáng yêu", hệt như ánh nắng mùa xuân. Tang Trĩ còn trẻ, tính tình giản đơn, thuần khiết nhưng với Triệu Lộ Tư, việc nắm bắt tính cách nhân vật này không hề dễ dàng.

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