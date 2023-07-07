Nữ diễn viên số hưởng nhất màn ảnh: U30 vẫn vào vai kẹo ngọt, có dàn bạn diễn khủng vừa tài vừa sắc

Sao quốc tế 07/07/2023 13:55

Với lợi thế nhan sắc trong trẻo và thanh thuần, nữ diễn viên khá được săn đón ở dòng phim thanh xuân học đường cùng nhiều nam thần soái ca đình đám.

Hình Phi sinh ngày 1/10/1994, là một nữ diễn viên người Trung Quốc. Cô được chú ý khi tham dự "Sinh viên năm nhất" - chương trình về diễn xuất do đài Hồ Nam và Học viện Hý kịch Thượng Hải liên kết sản xuất. Sau ba tháng nỗ lực học tập, Hình Phi đạt được chứng chỉ tốt nghiệp của Học viện Hý kịch Thượng Hải và bắt đầu gia nhập giới giải trí từ đó. 

Nữ diễn viên số hưởng nhất màn ảnh: U30 vẫn vào vai kẹo ngọt, có dàn bạn diễn khủng vừa tài vừa sắc - Ảnh 1Nữ diễn viên số hưởng nhất màn ảnh: U30 vẫn vào vai kẹo ngọt, có dàn bạn diễn khủng vừa tài vừa sắc - Ảnh 2

Nữ diễn viên số hưởng nhất màn ảnh: U30 vẫn vào vai kẹo ngọt, có dàn bạn diễn khủng vừa tài vừa sắc - Ảnh 3
Với lợi thế nhan sắc trong trẻo và thanh thuần, Hình Phi khá được săn đón ở dòng phim thanh xuân học đường cùng nhiều nam thần soái ca đình đám

Với lợi thế nhan sắc trong trẻo và thanh thuần, Hình Phi khá được săn đón ở dòng phim học đường, thanh xuân vườn trường. Gương mặt xinh xắn, đôi mắt biết cười và nụ cười tỏa sáng chính là những điểm “ăn tiền” của nữ diễn viên. Chính vì vậy, Hình Phi có dịp hợp tác cùng nhiều nam thần soái ca đình đám, luôn khiến fan nữ phát cuồng khi xuất hiện trên màn ảnh Hoa ngữ.   

Nữ diễn viên số hưởng nhất màn ảnh: U30 vẫn vào vai kẹo ngọt, có dàn bạn diễn khủng vừa tài vừa sắc - Ảnh 4

Nữ diễn viên số hưởng nhất màn ảnh: U30 vẫn vào vai kẹo ngọt, có dàn bạn diễn khủng vừa tài vừa sắc - Ảnh 5
Hình Phi vào vai nữ chính An Sở Hạ trong bộ phim học đường "Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi"

Năm 2017, Hình Phi vào vai nữ chính An Sở Hạ trong bộ phim học đường lãng mạn "Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi" cùng nam thần Lý Hoành Nghị. Với vai diễn này, cô nàng đã thực sự ghi dấu trong lòng khán giả nhờ gương mặt xinh xắn, diễn xuất đáng yêu và biểu cảm tinh nghịch. Lý Hoành Nghị sinh năm 1998, anh sở hữu gương mặt thư sinh, làn da trắng và chiều cao lý tưởng. Thế nên dù có sự chênh lệch về tuổi tác, Hình Phi - Lý Hoành Nghị vẫn tạo được cảm giác ngọt ngào đốn tim khán giả màn ảnh. 

Nữ diễn viên số hưởng nhất màn ảnh: U30 vẫn vào vai kẹo ngọt, có dàn bạn diễn khủng vừa tài vừa sắc - Ảnh 6
 Vai diễn Tư Đồ Mạt đã giúp Hình Phi gây được tiếng vang lớn trong "Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta"

Năm 2019, Hình Phi tiếp tục tham gia bộ phim truyền hình hài lãng mạn "Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta". Vai diễn Tư Đồ Mạt đã giúp Hình Phi gây được tiếng vang lớn. Sự kết hợp ăn ý của cô và nam thần Lâm Nhất nhanh chóng khiến bộ phim trở thành hiện tượng được yêu thích khắp châu Á.

Nữ diễn viên số hưởng nhất màn ảnh: U30 vẫn vào vai kẹo ngọt, có dàn bạn diễn khủng vừa tài vừa sắc - Ảnh 7Nữ diễn viên số hưởng nhất màn ảnh: U30 vẫn vào vai kẹo ngọt, có dàn bạn diễn khủng vừa tài vừa sắc - Ảnh 8

Nữ diễn viên số hưởng nhất màn ảnh: U30 vẫn vào vai kẹo ngọt, có dàn bạn diễn khủng vừa tài vừa sắc - Ảnh 9
Ở tuổi U30, Hình Phi vẫn được ưu ái vào những vai diễn kẹo ngọt, có dàn bạn diễn khủng vừa tài vừa sắc

Mặc dù Hình Phi đã bước vào độ tuổi gần gần 30 nhưng cô lại được khán giả cực kỳ yêu thích khi tham gia vào những vai diễn nữ sinh tinh nghịch, đáng yêu. Tuy nhiên, do quá gò bó vào những vai diễn thanh xuân vườn trường, Hình Phi vẫn chưa có những diễn xuất vượt bật trong sự nghiệp diễn xuất của mình. 

 

 

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