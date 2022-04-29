Nữ chính 'xấu nhất lịch sử phim ngôn tình' bỏ tiền mua vai và hành trình 10 năm nỗ lực gồng gánh gia đình

Tuy từng bị gán cho các mác là nữ chính "xấu nhất lịch sử phim ngôn tình" nhưng Hinh Tử vẫn có một màn trở lại đầy ngoạn mục và gồng gánh cả gia đình qua cơn khốn khó.

Vào những năm đầu 2000, làn sóng phim ngôn tình thanh xuân đang bắt đầu trở nên vô cùng hot, kèm theo đó là sự nổi tiếng của các ngôi sao trẻ chỉ nhờ một bộ phim duy nhất. Cũng vì vậy mà có rất nhiều gương mặt mới tìm mọi cách để có một vai diễn trong một bộ phim thuộc thể loại này, trường hợp dưới đây là một ví dụ điển hình. Sau thành công của Biệt Thự Táo Đỏ, Hinh Tử cũng trở thành 'nữ chính xấu nhất phim ngôn tình' Bộ phim Biệt Thự Táo Đỏ ra mắt khán giả vào năm 2003 có Hinh Tử đảm nhận vai chính tên Tiêu Tinh từng "làm mưa làm gió" toàn châu Á. Tuy nhiên, ít ai biết rằng vai diễn này không phải do Hinh Tử tự mình giành được mà là do cô đã bỏ tiền ra "mua" lại.

Bất chấp sự cười chê của khán giả khi cho một diễn viên kém sắc như Hinh Tử đảm nhận vai chính và mô-típ phi thực tế thì Biệt Thự Táo Đỏ vẫn thành công vang dội. Nhưng đáng tiếc là người thành công nhất sau bộ phim lại là nữ phụ Huỳnh Thánh Y. Hinh Tử ghi điểm nhờ vai diễn cổ trang, khác hẳn với hình tượng kém sắc thuở đóng ngôn tình Sau đó, mãi đến khi hợp tác với Trần Hạo Dân trong tác phẩm cổ trang Tân Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ thì Hinh Tử mới được khán giả để mắt tới. Trong bộ phim này, Hinh Tử đã diễn xuất vô cùng tròn vai cô công chúa Chu Nhược Cẩm xinh đẹp và lanh lợi. Tuy vậy, khi mới có chút tên tuổi thì Hinh Tử lại bất ngờ bỏ đi du học, mãi đến khi gia đình cô phá sản thì nữ diễn viên buộc phải về nước và diễn xuất trở lại và gồng gánh gia đình mình.

Hinh Tử kiên trì đóng vai phụ trong nhiều dự án phim suốt gần 10 năm Tuy nhiên, vì rời xa hào quang quá lâu, cô phải chịu quy luật đào thải nên chỉ có thể tham gia vào các vai phụ hoặc các bộ phim không mấy tiếng tăm. Nhưng trời không phụ lòng người, trong gần 10 năm đóng vai phụ thì Hinh Tử chưa một lần kêu ca hay kể khổ, nhờ đó mà cha mẹ cô cũng vượt qua được giai đoạn khó khăn, cô cũng có một cuộc hôn nhân viên mãn. Hinh Tử xinh đẹp sau hơn 1 thập kỷ theo đuổi diễn xuất Hiện tại, tuy đã không còn là Tiêu Tinh xấu xí của Biệt Thự Táo Đỏ nữa nhưng Hinh Tử vẫn kiên trì đóng các vai phụ. Thời gian rảnh cô sẽ đi du lịch và chăm sóc con cái, lo cho hạnh phúc gia đình nhỏ của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-chinh-xau-nhat-lich-su-phim-ngon-tinh-bo-tien-mua-vai-va-hanh-trinh-10-nam-no-luc-gong-ganh-gia-dinh-465440.html