Nữ diễn viên bật khóc ngay trên sóng livestream vì bị chê 'ngoại hình xấu xí mà đóng phim ngôn tình'

Sao quốc tế 17/12/2021 14:30

Khi buổi livestream quảng bá cho bộ phim ngôn tình "Gặp Em Giữa Biển Người" đang diễn ra, nữ diễn viên chính Trương Hy Dã đã bất ngờ gục xuống bàn khóc nức nở vì đọc được những lời chê bai ngoại hình của mình.

Vừa qua, đoàn làm phim Gặp Em Giữa Biển Người đã có buổi livestream quảng bá cho bộ phim. Tuy nhiên, khi không khí của buổi giao lưu đang vui vẻ thì nữ diễn viên Trương Hy Dã đã bật khóc nức nở vì đọc được những bình luận chê bai ngoại hình của mình.

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Trương Hy Dã mong khán giả đừng vì ngoại hình của mình mà tẩy chay cả bộ phim - Ảnh: Internet

Liên tục trong phần bình luận xuất hiện những lời mắng mỏ, chê bai Trương Hy Dã không có diện mạo của một diễn viên. Thậm chí có người còn nói cô quá xấu xí để đóng vai chính phim ngôn tình.

Sau khi khóc ngất lên vì những bình luận xấu xí kia, Trương Hy Dã đã bình tĩnh trở lại nhanh chóng. Cô còn cúi đầu gửi lời xin lỗi đến các khán giả và gia đình, đồng thời mong muốn khán giả đừng bỏ xem phim chỉ vì ngoại hình của cô.

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Gặp Em Giữa Biển Người là một bộ phim ngôn tình hiện đại được chuyển thể từ tiểu thuyết 'Nam thần ngạo kiều ở nhà tôi: Nói yêu em 99' - Ảnh: Internet

Được biết, Gặp Em Giữa Biển Người là một bộ phim ngôn tình hiện đại được chuyển thể từ tiểu thuyết Nam thần ngạo kiều ở nhà tôi: Nói yêu em 99 lần của tác giả Diệp Phi Dạ. Nội dung chính của phim kể về mối tình của cặp đôi "oan gia" Tống Thanh Xuân (Trương Hy Dã) và Tô Chi Niệm (Đặng Siêu Nguyên).

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