Những đứa trẻ Cbiz sinh ra 'ở vạch đích', được thừa hưởng những đặc quyền từ cha mẹ

Quan Phong Hinh là con gái của tài tử Hong Kong - Quan Lễ Kiệt. Năm 2021, cô gái 27 tuổi gây chú ý khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Cô là một trong những người đẹp được đánh giá cao trong vòng chung kết của chương trình do TVB tổ chức, nhưng chưa có duyên với danh hiệu.

Vào khoảng thời gian tham gia đấu trường sắc đẹp, Quan Phong Hinh bị đồn được ưu ái do có cha là nghệ sĩ của đơn vị tổ chức. Hai cha con họ Quan phủ nhận thông tin này nhưng chưa đủ để thuyết phục dư luận. Sau khi rời cuộc thi, cô ký hợp đồng với TVB và hiện đang chuẩn bị chính thức bước chân vào ngành giải trí.

Thẩm Nguyệt

Asia One đưa tin Thẩm Nguyệt là con gái lớn của “Nữ hoàng 18+” Khâu Thục Trinh và ông trùm thời trang Hong Kong Thẩm Gia Vỹ. Ở tuổi 21, Thẩm Nguyệt sở hữu tất cả thứ mà nhiều cô gái cùng lứa tuổi khao khát: nhan sắc yêu kiều, ngọt ngào thừa hưởng từ mẹ và cuộc sống xa hoa, sang chảnh nhờ người cha đại gia.

Sau khi được cha hậu thuẫn một cách thuận lợi vào ngành giải trí, Thẩm Nguyệt đã theo đuổi sự nghiệp người mẫu, lần đầu ra mắt tại Tuần lễ Thời trang London 2019. Kể từ đó, cô liên tục “phủ sóng” trên các tạp chí nổi tiếng như Marie Claire, Harper’s Bazaar, Vogue, Elle, Cosmopolitan… Ngoài ra, cô làm người mẫu cho Izzue - một thương hiệu quần áo thuộc IT, tập đoàn thời trang mà cha cô sở hữu.

Đậu Tĩnh Đồng

Trước khi hoạt động với tư cách ca sĩ, nhạc sĩ, Đậu Tĩnh Đồng được biết đến là con gái của Thiên hậu Hong Kong - Vương Phi và nhạc sĩ Đậu Duy. Có cha mẹ làm nghệ thuật, cô gái 25 tuổi sớm nhận thấy được niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc.

Năm 14 tuổi, Đậu Tĩnh Đồng bỏ học để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Cô được gia đình giúp đỡ sang Mỹ đào tạo bài bản tại Trung tâm Nghệ thuật Interlochen (Interlochen Center for the Arts) nổi tiếng ở Michigan. Đến năm 2016, cô biểu diễn cùng ban nhạc pop rock Anh Bastille tại đấu trường O2 ở London. Đó là một kỳ tích đối với một nghệ sĩ có tuổi đời quá trẻ như vậy, tuy nhiên không phải là không thể khi có cha mẹ được ví là Beyoncé và Jay-Z của Trung Quốc.

Lâm Khải Linh

Trong những năm gần đây, Lâm Khải Linh nhận được khá nhiều sự chú ý nhờ vẻ ngoài ưa nhìn. Cô được dân mạng đặt biệt danh là “Ngôi sao thế hệ thứ hai xinh đẹp nhất”. Sở dĩ Lâm Khải Linh được gọi như vậy vì cô là con gái của hai diễn viên gạo cội Hong Kong Cung Từ Ân và Lâm Vỹ.

Lâm Khải Linh đã gia nhập showbiz năm 16 tuổi với tư cách là một người mẫu. Năm 2020, cô lần đầu đóng phim trong tác phẩm Find Your Voice , hợp tác cùng những tên tuổi lớn như Lưu Đức Hoa, Ngô Đại Dung… Hiện tại, Lâm Khải Linh hoạt động dưới trướng công ty quản lý của đạo diễn Hong Kong nổi tiếng Đỗ Kỳ Phong. Khán giả truyền hình có thể gặp Lâm Khải Linh trong bộ phim Rope a Dope , đóng cùng nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất Hong Kong hiện nay, Mirror.

Trần Nhất Hi

Cha mẹ của Trần Nhất Hi, tài tử Trần Chi Tài và nữ diễn viên Tương Vân, đều là những cái tên quen thuộc ở Singapore, đồng thời là nghệ sĩ của Mediacorp.

Ngôi sao thế hệ thứ hai 31 tuổi từng làm việc trong lĩnh vực hoàn toàn khác, không có ý định trở thành người nổi tiếng, cho đến khi một đạo diễn tìm đến anh vào năm 2017 và mời đóng trong bộ phim 118 Reunion. Vào năm 2018, cả Trần Nhất Hi và em gái, cũng là diễn viên, đều cảm thấy áp lực phải sống theo kỳ vọng của người khác vì có cha mẹ nổi tiếng.