Mới đây, Triệu Lộ Tư – nữ chính của "Vụng trộm không thể giấu" đã có những chia sẻ mới về vai diễn này trên một tạp chí thời trang khá nổi tiếng.

Mới đây, Triệu Lộ Tư đã có những chia sẻ về nhân vật Tang Trĩ trong dự án phim "Vụng trộm không thể giấu" đóng cùng Trần Triết viễn. Nhân vật Tang Trĩ được hình dung bằng cụm từ mỹ hảo, vô cùng đáng yêu, hệt như ánh nắng mùa xuân. Dẫu Tang Trĩ còn trẻ, tính tình giản đơn, thuần khiết, nhưng Triệu Lộ Tư cho hay, nắm bắt tính cách nhân vật này không hề dễ dàng.

Thông qua đủ loại tình huống ồn ào, náo động, Triệu Lộ Tư nhận ra Tang Trĩ cũng chỉ là một nữ sinh cô độc, những cảm xúc và hành động ngọt ngào, vui tươi, trăn trở, ưu thương sau này đều đi theo mạch logic cụ thể.

Nữ diễn viên thường xuất hiện xinh xắn trong bộ đồng phục học sinh, mái tóc buộc đuôi ngưa, để mái mang dậm không khí thanh xuân. Dân mạng cho rằng Triệu Lộ Tư rất hợp với đồng phục nữ sinh, gương mặt trẻ trung nên đóng vai học sinh cấp 3 không hề bị lố.

Cô chia sẻ thêm rằng, bản thân mình đã không còn quá phù hợp để hóa thân thành học sinh và nói lời tạm biệt với dòng phim học đường: "Tôi tự thấy mình lớn tuổi rồi, được mặc đồng phục lên đã tương đối thỏa nguyện, nhưng về sau chắc là tôi sẽ không còn đóng thể loại phim thanh xuân vườn trường như thế này nữa".

Người hâm mộ vô cùng tiếc nuối nếu Triệu Lộ Tư không còn đóng phim học đường. Rất nhiều bình luận đề nghị nữ diễn viên nên suy nghĩ lại, khen ngợi cô nàng hợp với dạng vai diễn này.

Nhờ thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Thả Thí Thiên Hạ, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn... Triệu Lộ Tư được đánh giá là ngôi sao thành công nhất thế hệ sau 95. Hiện tại, nữ diễn viên đang tập trung vào dòng phim cổ trang tiên hiệp, đóng tác phẩm mới Thần Ẩn, hợp tác cùng Vương An Vũ.

Không chỉ có mỗi Bạch Lộc, gần đây Triệu Lộ Tư còn có thêm một 'kỳ phùng địch thủ' vô cùng đáng gờm Trong lứa tiểu hoa 95, Triệu Lộ Tư được công nhận là tiểu hoa top đầu, chính vì thế để giữ được phong độ, cô nàng phải cạnh tranh phải rất nhiều đối thủ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-tinh-tiec-nuoi-khi-trieu-lo-tu-chu-dong-tu-bo-phim-thanh-xuan-sau-vung-trom-khong-the-giau-537601.html