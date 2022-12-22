'Tứ đại đỉnh lưu nữ thần' của làng giải trí Hoa ngữ gây tranh cãi: Triệu Lộ Tư có khả năng thay thế Địch Lệ Nhiệt Ba?

Sao quốc tế 22/12/2022 08:35

Mới đây, cuộc thăm dò của truyền thông Hoa ngữ về những cái tên nằm trong "Tứ đại đỉnh lưu nữ thần của Cbiz" - tức nghệ sĩ nữ danh tiếng, có kết quả gây nhiều bất ngờ. 

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không khỏi bất ngờ và bàn tán xôn xao trước cuộc thăm dò của truyền thông Hoa ngữ về những cái tên nằm trong "Tứ đại đỉnh lưu nữ thần của Cbiz" - tức nghệ sĩ nữ danh tiếng, có lượng người hâm mộ đông đảo. Theo đó, 4 mỹ nhân có số phiếu cao nhất là Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử và Triệu Lộ Tư.

Trong 4 cái tên này, Triệu Lệ Dĩnh là người nhận được sự đồng tình rất cao từ khán giả. Ngoài nhan sắc nổi bật, lượng người đông đảo, điều khiến mỹ nhân họ Triệu thuyết phục công chúng nằm ở thực lực diễn xuất của mình.

'Tứ đại đỉnh lưu nữ thần' của làng giải trí Hoa ngữ gây tranh cãi: Triệu Lộ Tư có khả năng thay thế Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 1

Trong nhiều năm  qua, Triệu Lệ Dĩnh không ngừng hoàn thiện chính mình. Cô được đánh giá là một số tiểu hoa đán thực lực của màn ảnh nhỏ. Đặc biệt, bộ phim "Gió thổi Bán Hạ" mà cô đóng chính vừa kết thúc đã nhận được không ít lời khen từ khán giả. Tuy là dòng phim chính kịch nhưng nhờ diễn xuất có hồn, Triệu Lệ Dĩnh chinh phục được người xem.

Dương Mịch tuy năm nay không thành công với cả hai phim "Cảm ơn bác sĩ" và "Định luật 80/20 của tình yêu", song cô vẫn được đánh giá là ngôi sao lưu lượng của màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên sở hữu đông fan hâm mộ và từng có nhiều tác phẩm tạo được ấn tượng. Chính vì thế, việc cô góp mặt trong top  4 cũng không phải vô lý.

Ngoài ra, Dương Tử trong năm nay phim "Trầm vụn hương phai" của cô không mấy thành công. Phim gây nhiều tranh cãi vì diễn xuất của nữ diễn viên đi xuống. Tuy nhiên, với những tác phẩm thành công trước đây, Dương Tử vẫn được góp mặt trong top 4.

'Tứ đại đỉnh lưu nữ thần' của làng giải trí Hoa ngữ gây tranh cãi: Triệu Lộ Tư có khả năng thay thế Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 2

Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư lại là cái tên gây tranh cãi nhất, mà thay vào đó, Địch Lệ Nhiệt Ba xứng đáng đứng trong danh sách "Tứ đại đỉnh lưu nữ thần" hơn. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên chưa thể đứng ngang hàng cùng Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử. Bởi xét về lượng người hâm mộ, số lượng phim tạo tiếng vang, Địch Lệ Nhiệt Ba có phần vượt trội hơn Triệu Lộ Tư.

Trong vài năm trở lại đây, cô nàng nhanh chóng trở nên nổi tiếng với một số phim cổ trang như: Trường ca hành, Tinh hán xán lạn… Không chỉ độ nhận diện tăng, Triệu Lộ Tư còn thu về vô số fan như minh chứng cho sức hút của bản thân. Nữ diễn viên chỉ mới bứt phá ở "Tinh hán xán lạn" khi đóng cặp với Ngô Lỗi. Tuy nhiên, phim cô đóng bị chê dở đếm không xuể. Đơn cử, trong năm 2022 này, nữ diễn viên cũng có một số phim hiện đại bị chê bai cả về nhan sắc lẫn diễn xuất như Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ).

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