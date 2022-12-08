'Nhọ' như Vương Hạc Đệ, sự nghiệp vừa mới thăng tiến thì gia đình bất ngờ gặp biến cố

Sao quốc tế 08/12/2022 18:12

Vương Hạc Đệ cho biết cửa hàng của gia đình anh đang gặp sự cố.

Vương Hạc Đệ từng là một diễn viên kém tiếng và bị chê rất nhiều về diễn xuất. Tuy nhiên, kể từ sau sự thành công của Thương Lan Quyết, sự nghiệp của anh chàng đã rẻ sang một chiều tốt lên trông thấy khi các nhãn hàng lẫn dự án phim ảnh liên tục tìm tới anh. 

Vương Hạc Đệ chia sẻ choáng trước sự nổi tiếng đột ngột. Anh cho biết trước Thương lan quyết, có nằm mơ cũng chưa từng tưởng tượng cảnh bản thân được hàng trăm fan chờ đợi. Đoàn đội của Vương Hạc Đệ bị quá tải do không lường trước được việc nam diễn viên bùng nổ hiệu ứng truyền thông.

'Nhọ' như Vương Hạc Đệ, sự nghiệp vừa mới thăng tiến thì gia đình bất ngờ gặp biến cố - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet 

Nếu là người hâm mộ Vương Hạc Đệ chắc hẳn sẽ biết anh không phải con nhà nòi. Gia đình nam diễn viên không có ai làm nghệ thuật, bố mẹ theo nghiệp kinh doanh và mở cửa hàng thịt xiên nướng.

Trước khi Vương Hạc Đệ nổi tiếng, cửa hàng của gia đình đã rất đông khách. Dẫu vậy kể từ sau khi có cậu con trai là sao nam hot tại Cbiz, sức hút từ cửa hàng cũng tăng lên một cách chóng mặt khi ngày nào cũng có rất nhiều người muốn đến thưởng thức món ăn tại đây. 

'Nhọ' như Vương Hạc Đệ, sự nghiệp vừa mới thăng tiến thì gia đình bất ngờ gặp biến cố - Ảnh 2
Quán ăn của nam diễn viên gặp sự cố khiến fan lo lắng - Ảnh: Internet

Nhưng mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh tiêu cực về cửa hàng xiên nướng của ba mẹ anh. Theo thông tin được chia sẻ, nơi đây đã bị một nhóm người đập phá đồ và gây rối. 

Các hình ảnh tiêu cực về cửa hàng được lan truyền nhưng không nêu nguyên nhân cụ thể. Do đó, cư dân mạng cảm thấy khá hoang mang vì không biết có chuyện gì xảy ra. Dẫu vậy một số bộ phận netizen cho rằng đây có thể là hành động ghen ăn tức ở của những kẻ anti fan nam diễn viên. 

Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Thương Lan Quyết sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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