Ngụy Đại Huân bị nhãn hàng lợi dụng hình ảnh để quảng cáo hàng xả kho, fan tức giận, lên tiếng đòi công bằng

Sao quốc tế 07/08/2023 14:51

Thương hiệu này đã có hành động mượn hình ảnh của nam diễn viên Ngụy Đại Huân để thanh lý một loạt hàng tồn kho khiến nhiều fan vô cùng bức xúc.

Trong bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, ngoài cặp diễn viên chính Dương Dương (vai lính cứu hỏa Tống Diệm) - Vương Sở Nhiên (vai bác sĩ Hứa Thấm), Ngụy Đại Huân (vai Mạnh Yến Thần) cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Ngụy Đại Huân bị nhãn hàng lợi dụng hình ảnh để quảng cáo hàng xả kho, fan tức giận, lên tiếng đòi công bằng - Ảnh 1

Từ sau khi bộ phim được công chiếu, nam thần sinh năm 1989 cũng bắt đầu nhận được nguồn tài nguyên quảng cáo "màu mỡ". Trong đó có thể kể đến thương hiệu Sabon. Được biết đây là thương vụ đầu tiên Ngụy Đại Huân nhận được sau khi trở thành nam phụ được yêu mến nhất nhì mùa hè năm nay.

Ngụy Đại Huân bị nhãn hàng lợi dụng hình ảnh để quảng cáo hàng xả kho, fan tức giận, lên tiếng đòi công bằng - Ảnh 2Ngụy Đại Huân bị nhãn hàng lợi dụng hình ảnh để quảng cáo hàng xả kho, fan tức giận, lên tiếng đòi công bằng - Ảnh 3

Tuy nhiên sau khi công bố Ngụy Đại Huân là bạn thân nhãn hàng, thương hiệu Sabon lại có hành động mượn hình ảnh của nam diễn viên để thanh lý một loạt hàng tồn kho. Rất nhiều fans của nam thần Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi phản ánh rằng mình đã nhận phải sản phẩm sản xuất từ năm 2021, không có bao bì hoặc không có hàng tặng kèm. Thế nhưng khi khiếu nại trên Weibo, thương hiệu Sabon lại không giải quyết mà lặng lẽ xóa bài liên quan đến Ngụy Đại Huân trên trang chủ.

Ngụy Đại Huân bị nhãn hàng lợi dụng hình ảnh để quảng cáo hàng xả kho, fan tức giận, lên tiếng đòi công bằng - Ảnh 4

Studio của "bạn trai Tần Lam" đã phải đăng bài để kêu gọi fans mua theo nhu cầu, không cần chạy doanh thu, đồng thời ủng hộ fans bảo vệ quyền lợi cho nam diễn viên. 

Ngụy Đại Huân sinh năm 1989, con trai ông Ngụy Thiệu Lâm - chủ sở hữu 18 công ty lớn tại Trung Quốc, nhưng anh ít khoe khoang cuộc sống giàu có mà luôn sống tiết kiệm, không phô trương. Tuy nhiên, khi bạn bè gặp khó khăn, anh luôn rộng rãi giúp đỡ.

Ngụy Đại Huân bị nhãn hàng lợi dụng hình ảnh để quảng cáo hàng xả kho, fan tức giận, lên tiếng đòi công bằng - Ảnh 5

Ngoài ra, anh cũng được biết đến là “chàng trai bảo tàng” nhờ ngoại hình điển trai, tính cách tốt, lịch thiệp. Trên show giải trí, anh được yêu thích vì sự hài hước và luôn đối xử dịu dàng với phái nữ.

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