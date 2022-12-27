Nghi vấn Bạch Lộc và Trương Lăng Hách quyết không chia tay dù bị công ty quản lí cấm cản

Ngay sau tin hẹn hò "bùng nổ", cư dân mạng cũng nhanh chóng đào lại được khoảnh khắc Trương Lăng Hách giúp Bạch Lộc lau vết bánh trên miệng, cùng loạt hình ảnh tương tác thân thiết, ngọt ngào khác của cả hai.

Vào tháng 7/2022, Blogger tên Lưu Đại Chùy đã tiết lộ Bạch Lộc đã đến nhà Trương Lăng Hách ở Hoành Điếm cùng với trợ lý vào tối 8/9 sau khi kết thúc công việc quay phim. Trợ lý của nữ diễn viên rời đi ngay sau đó, còn Bạch Lộc ở lại cho đến ngày hôm sau. Sáng hôm sau, Bạch Lộc được đón đi. Vào ngày 10/9, Bạch Lộc lại đến nhà Trương Lăng Hách và có thể dễ dàng mở khoá vào nhà.

Bên cạnh đó, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách hợp tác trong bộ phim Ninh An như mộng. Cặp nghệ sĩ được cho là nảy sinh tình cảm trên phim trường. Trong video hậu trường , hai người thường xuyên có cử chỉ âu yếm trên trường quay.

Tuy nhiên, cả hai không lên tiếng thừa nhận nhưng cũng không bác bỏ tin đồn trong thời gian dài. Việc xuất hiện mối quan hệ "trên mức tình bạn" đã gây khá nhiều bất lợi cho sự nghiệp của hai diễn viên. Bạch Lộc xuất phát điểm là hot girl mạng, được Vu Chính nâng đỡ nên nhanh chóng nổi tiếng sau Châu Sinh Như Cố. Nữ diễn viên chưa có lượng người hâm mộ cũng như khả năng diễn xuất ổn định. Về phía Trương Lăng Hách, nam diễn viên cũng chỉ mới được biết đến với Thương Lan Quyết chiếu vào giữa năm nay.

Nếu hiện tại hai ngôi sao công khai hẹn hò, khả năng sẽ mất lượng lớn người hâm mộ. Chính vì thế, nhiều tin đồn khẳng định công ty quản lí đã ép Bạch Lộc và Trương Lăng Hách chia tay nhưng không thành. Cuối cùng, công ty đành im lặng không đưa ra thông báo chính thức.

Bạch Lộc sinh năm 1994. Dưới bàn tay nâng đỡ của biên kịch vàng Vu Chính, nữ diễn viên từng tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm Phượng tù hoàng, Tây du ký: Nữ nhi quốc, Triều Ca, Học viện quân sự Liệt Hỏa, Chiêu Diêu, Châu sinh như cố và Một đời một kiếp. Hiện tại, cô là tiểu hoa đán có tiếng ở Trung Quốc.

Trương Lăng Hách sinh năm 1997, kém Bạch Lộc 3 tuổi. Sự nghiệp của Trương Lăng Hách chưa có nhiều điểm sáng. Mới đây, nhờ tiếng vang của Thương lan quyết mà tên tuổi của anh đến gần hơn với công chúng.