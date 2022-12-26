Bộ phim của La Vân Hi và Bạch Lộc bất ngờ gặp 'biến căng' trước ngày phát sóng

Tuy nhiên, mới đây, bộ phim "Trường Nguyệt Tẫn Minh" do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính đột nhiên xuất hiện trong bảng chung. Theo đó, nhà đài sẽ tập trung phát sóng bộ phim "Thiếu Niên Ca Hành", nên "Trường Nguyệt Tẫn Minh" rất khó có thể phát sóng trong năm 2022, thậm chí dự kiến sớm nhất là sau khi "Thiếu Niên Ca Hành" kết thúc.

Sau khi "gây bão" trong Châu Sinh Như Cố, Bạch Lộc trở lại với màn ảnh Hoa ngữ với 3 dự án truyền hình lớn: Ninh An Như Mộng, Trường Nguyệt Tẫn Minh và Dĩ Ái Vinh Doanh. Nếu làm tốt ở các dự án này, Bạch Lộc sẽ sáng cửa trở thành gương mặt đứng đầu lứa tiểu Hoa sau 90.

Trước đó, bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh còn gây tranh cãi khi xuất hiện tin đồn sẽ bị cắt xuống còn 16 tập. Đây được xem là một tin buồn đối với người hâm mộ của bộ phim và cả 2 diễn viên chính - Bạch Lộc và La Vân Hi. Cụ thể, phần giới thiệu số tập của phim Trường Nguyệt Tẫn Minh (phần 2) do Bạch Lộc đóng chính được cập nhật xuống còn 16 tập. Như vậy, thay vì 24 tập như trước đây, phim đã bị cắt ngắn bớt 8 tập, số cảnh quay vì đó cũng giảm đi ít nhiều.

Hiện, chưa tìm ra được nguồn gốc của đoạn văn bản giới thiệu nội dung phim mà netizen vừa chia sẻ. Tuy nhiên, thông tin này đã được lan truyền rộng rãi và tạo nên cú sốc lớn cho các “mọt phim”, nhất là những ai đã chờ đợi dự án từ lâu.

Trường Nguyệt Tẫn Minh là bộ phim cổ trang tiên hiệp chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Hắc Nguyệt Quang. Phim do Thát Thát Văn Hóa sản xuất và được đạo diễn bởi Cúc Giác Lượng. Tác phẩm quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ như La Vân Hi, Bạch Lộc, Trần Đô Linh, Đặng Vi, Tôn Trân Ni, Cảnh Nghiệp Đình, Lý Phái Ân, Tôn Kỳ Tuyển.

Trường Nguyệt Tẫn Minh là dự án đánh dấu lần thứ 2 tái hợp của cặp đôi La Vân Hi và Bạch Lộc sau thành công của Nửa là đường mật, nửa là đau thương. Cả hai đã từng hợp tác với nhau vô cùng ăn ý trong Nửa là đường mật, nửa là đau thương. Trong bộ phim trước phản ứng hoá học của hai người vô cùng tốt. Cũng vì vậy fan rất mong chờ sự hợp tác trở lại của cả hai trong lần này.