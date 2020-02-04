Netizen xứ Trung xôn xao trước hình ảnh Lưu Khải Uy và Dương Mịch đến Cục Dân Chính tái hôn vì con gái

Người hâm mộ của cặp đôi Lưu Khải Uy và Dương Mịch vô cùng vui mừng trước tin đồn cả hai chuẩn bị tái hợp.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ bất ngờ gây xôn xao khi đăng tải hình ảnh Lưu Khải Uy và Dương Mịch cùng nhau đến Cục Dân Chính để làm thủ tục tái hôn.

Bức ảnh gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung - Ảnh: Internet

Ngay khi thông tin này lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt, netizen xứ Trung không ngừng bàn tán trước tin đồn cặp đôi “gương vỡ lại lành”. Giữa ồn ào này, phía công ty đại diện của Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn giữ im lặng, chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Điều này càng khiến người hâm mộ hy vọng rằng thông tin cả hai tái hợp là sự thật.

Theo tiết lộ của truyền thông, cặp đôi diễn viên “Nắm giữ tình yêu” quyết định tái hôn là vì con gái Tiểu Gạo Nếp. Theo đó, Dương Mịch và Lưu Khải Uy muốn mang lại cho con gái một mái ấm trọn vẹn. Bên cạnh đó, Tiểu Gạo Nếp ngày càng lớn và hiểu chuyện nên việc bố mẹ ly hôn có thể ảnh hưởng đến tâm lý của cô bé. Nhiều người cho rằng việc cặp đôi tái hôn sẽ rất tốt cho Tiểu Gạo Nếp.

Dương Mịch sẽ tái hôn với Lưu Khải Uy? - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, netizen xứ Trung đã soi ra được chi tiết bất thường trong bức ảnh được truyền thông đăng tải. Trên thực tế, bức ảnh Dương Mịch và Lưu Khải Uy đến Cục Dân Chính để tái hôn đã được chụp từ năm 2016. Thời điểm đó, Lưu Khải Uy đã tới tận sân bay để đón bà xã giữa tin đồn ly hôn.

Thực chất, bức ảnh này được chụp từ năm 2016 - Ảnh: Internet

Hiện tại, Dương Mịch đang vướng tin đồn tình cảm với đàn em Ngụy Đại Huân. Trong khi đó, Lưu Khải Uy cũng bị nghi đang hẹn hò bí mật cùng Thang Lạc Văn.

'Bạch Thiển' Dương Mịch tái xuất, nhan sắc khuynh thành lấn át Địch Lệ Nhiệt Ba Nữ diễn viên Dương Mịch tiếp tục gây thương nhớ với tạo hình cổ trang của mình dù chỉ là diễn viên khách mời trong ‘Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư’.

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