Nàng 'Á hậu có nhan sắc áp đảo cả Hoa hậu' Ngải Thượng Chân U40 vẫn khiến truyền thông săn đón nhờ thân hình 'đẹp chết người'

Sao quốc tế 28/08/2022 11:09

Ngải Thượng Chân là một trong số ít những Á hậu xứ Trung có danh tiếng lấn át cả Hoa hậu và được báo chí nước ngoài ngợi khen là "đẹp chết người".

Ngải Thượng Chân có tên thật là Từ Manh, cô sinh năm 1988 tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Trước khi giành giải Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc 2008, cô từng là một người mẫu game, diễn viên và MC rồi sau đó trở thành một diễn viên.

Nàng 'Á hậu có nhan sắc áp đảo cả Hoa hậu' Ngải Thượng Chân U40 vẫn khiến truyền thông săn đón nhờ thân hình 'đẹp chết người' - Ảnh 1
Ngải Thượng Chân giành giải Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc 2008 - Ảnh: Internet

 Nàng 'Á hậu có nhan sắc áp đảo cả Hoa hậu' Ngải Thượng Chân U40 vẫn khiến truyền thông săn đón nhờ thân hình 'đẹp chết người' - Ảnh 2

Tuy chỉ là một Á hậu, Ngải Thượng Chân hoàn toàn lấn lướt cả Hoa hậu năm đó về nhan sắc lẫn danh tiếng. Cô còn được báo chí nước ngoài ca ngợi có body thuộc "tỷ lệ vàng" với chiều cao 1,8m và số đo 3 vòng là 90-60-90 (cm).

Nàng 'Á hậu có nhan sắc áp đảo cả Hoa hậu' Ngải Thượng Chân U40 vẫn khiến truyền thông săn đón nhờ thân hình 'đẹp chết người' - Ảnh 3Nàng 'Á hậu có nhan sắc áp đảo cả Hoa hậu' Ngải Thượng Chân U40 vẫn khiến truyền thông săn đón nhờ thân hình 'đẹp chết người' - Ảnh 4

Ngoài body "chuẩn chỉnh", Ngải Thượng Chân còn có nhan sắc diễm lệ. Người đẹp sở hữu gương mặt thanh tú với sống mũi cao đặc biệt là đôi mắt rất đẹp, tràn đầy sức sống.

Tuy nhiên, để có được nhan sắc kinh diễm như này, Ngải Thượng Chân đã phải tập luyện và tuân theo một chế độ ăn rất nghiêm ngặt. Ngoài việc hạn chế nạp vào các chất dễ tăng cân như tinh bột hay chất béo thì cô còn thường xuyên tập yoga, gym, tennis, bơi, chạy bộ…

Nàng 'Á hậu có nhan sắc áp đảo cả Hoa hậu' Ngải Thượng Chân U40 vẫn khiến truyền thông săn đón nhờ thân hình 'đẹp chết người' - Ảnh 5Nàng 'Á hậu có nhan sắc áp đảo cả Hoa hậu' Ngải Thượng Chân U40 vẫn khiến truyền thông săn đón nhờ thân hình 'đẹp chết người' - Ảnh 6

Hiện tại, đã bước qua tuổi 34, Ngải Thượng Chân vẫn giữ được nhan sắc thanh thoát và body tuyệt mỹ của mình như thời mới đăng quang. Một khi xuất hiện tại một sự kiện, cô đều được truyền thông và dư luận săn đón nhiệt liệt. Nhiều người khen ngợi cô bảo dưỡng nhan sắc quá tốt. Nhưng riêng về chuyện đời tư thì người đẹp lại vô cùng kín tiếng.

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Từ khóa:   Ngải Thượng Chân Á hậu Trung Quốc Cbiz sao Hoa ngữ sao châu Á

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