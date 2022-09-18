Nam thần 6 múi của Thiên Kim Nha Hoàn khiến hội mê phim đua nhau săn lùng

Sao quốc tế 18/09/2022 11:25

Nam chính của bộ phim "Thiên Kim Nha Hoàn" sở hữu gương mặt điển trai, thân hình 6 múi vô cùng hút mắt.

Mới đây, một diễn viên nam xứ Trung đang càn quét mạng xã hội Xiaohongshu và Douyin bằng những đoạn clip khoe nhan sắc đỉnh cao. Đó chính là Đại Cao Chính, sinh năm 1996, xuất thân từ Học viện Hí kịch Trung ương.

Nam thần 6 múi của Thiên Kim Nha Hoàn khiến hội mê phim đua nhau săn lùng - Ảnh 1

Anh chàng bắt đầu được chú ý nhờ vai nam chính "cậu hai" Phương Thiên Dật của anh trong Thiên Kim Nha Hoàn. Bộ phim không được quảng bá khủng nhưng vẫn gây sốt nhờ kịch bản ổn áp và tạo hình dân quốc đẹp mắt.

Đặc biệt, hình ảnh Đại Cao Chính khoác lên mình bộ quân phục vừa vặn, tỏa ra khí chất mạnh mẽ, nam tính. 

Thiên Kim Nha Hoàn kể về câu chuyện trả thù của Đồng Thính Dao (do Trần Phương Đồng diễn) - một thiên kim nhà giàu nhưng gia đình bị hãm hại đến phá sản. Cô tìm cách làm người hầu của một quân phiệt nổi tiếng độc ác Phương Thiên Dật (Đại Cao Chính) và dần rơi vào lưới tình với người đàn ông này. 

Hình tượng nhân vật Phương Thiên Dật vẻ ngoài tàn ác, lạnh lùng đến đáng sợ nhưng khi lún sâu vào tình yêu lại vô cùng dịu dàng đang "đốn tim" chị em. 

Nam thần 6 múi của Thiên Kim Nha Hoàn khiến hội mê phim đua nhau săn lùng - Ảnh 2

Nam thần 6 múi của Thiên Kim Nha Hoàn khiến hội mê phim đua nhau săn lùng - Ảnh 3

Ngoài gương mặc sắc nét, Đại Cao Chính còn sở hữu body 6 múi vô cùng quyến rũ. Mới đây, những bức ảnh nam diễn viên cở áo để lộ cơ bụng đã gây sốt mạng xã hội. Các fan mê mẩn ngoại hình đẹp như bức tượng điêu khắc của mỹ nam sinh năm 1996. 

Với nhan sắc đỉnh cấp như vật, Đại Cao Chính rất phù hợp với kiểu nhân vật trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình. 

Nam thần 6 múi của Thiên Kim Nha Hoàn khiến hội mê phim đua nhau săn lùng - Ảnh 4

Đại Cao Chính, sinh năm 1996, xuất thân từ Học viện Hí kịch Trung ương - cái nôi đã đào tạo ra vô số minh tinh nổi tiếng, anh đang là một diễn viên tiềm năng của phim ảnh Trung Quốc. 

Đại Cao Chính được sinh ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, cùng quê với nhiều nghệ sĩ có nhan sắc xuất chúng của CBiz như Cúc Tịnh Y, Triệu Lộ Tư, Cung Tuấn,... 

Gia nhập làng giải trí từ năm 2017, nhưng phải đến năm 2021-2022, sự nghiệp của anh mới dần được phát triển bởi nhiều vai diễn đáng chú ý.

Nam thần 6 múi của Thiên Kim Nha Hoàn khiến hội mê phim đua nhau săn lùng - Ảnh 5

Nam thần 6 múi của Thiên Kim Nha Hoàn khiến hội mê phim đua nhau săn lùng - Ảnh 6

Nam thần 6 múi của Thiên Kim Nha Hoàn khiến hội mê phim đua nhau săn lùng - Ảnh 7

Vào ngày 26 tháng 5 năm 2021, anh đóng vai chính trong bộ phim webdrama suy luận dành cho giới trẻ "Look! You Little Temper", với vai nam phụ Phí Thiên Nhất. Tháng 9 cùng năm, anh đóng vai Giang Thừa Hạo trong bộ phim webdrama hiện đại giả tưởng "Bạn Cùng Phòng Bí Mật Của Tôi".

Tháng 4 năm 2022, phim cổ trang “Thả Thí Thiên Hạ” do Dương Dương, Triệu Lộ Tư diễn chính được phát sóng, trong phim anh đảm nhận vai Lâm Ấn An. Bộ phim nhận được sự chú ý, quan tâm của cư dân mạng, giúp tên tuổi của Đại Cao Chính được biết đến rộng rãi hơn. Và mới đây, vào ngày 8/9/2022, vai nam chính "cậu hai" Phương Thiên Dật của anh trong “Thiên Kim Nha Hoàn” gây sốt nhờ kịch bản ổn áp và tạo hình dân quốc đẹp mắt.

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